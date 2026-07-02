Profepa confirma la muerte del tigre Kenzo durante operativo para capturarlo en el Estado de México

De acuerdo con la Profepa, los médicos veterinarios intentaron capturar al felino mediante la aplicación de dardos tranquilizantes; sin embargo, durante las maniobras de rescate el animal atacó al equipo participante.

"Ante el ataque del felino contra el personal y el riesgo inminente de su integridad física, los cuerpos de seguridad que apoyaban el operativo intervinieron para contener la agresión mediante el uso de arma de fuego", señaló la Profepa en un comunicado.

La dependencia precisó que la intervención respondió a un protocolo de contención letal previsto para este tipo de situaciones. Tras ser controlado, el ejemplar recibió atención médica inmediata por parte de especialistas de Cepanaf, del Zoológico de Moroleón y del parque Reino Animal. Posteriormente fue trasladado para recibir atención especializada, pero falleció pese a los esfuerzos veterinarios.

La Semarnat y la Profepa lamentaron la pérdida del ejemplar, cuya fuga mantuvo durante varios días en alerta a autoridades y habitantes de Tepetlaoxtoc.

Kenzo recibió atención de especialistas luego de ser localizado en Tepetlaoxtoc. (Foto: Cortesía/ Profepa)

Además de informar sobre la muerte de Kenzo, la Profepa anunció la clausura total temporal del establecimiento privado Animal Experience, registrado como Predio o Instalación que Maneja Vida Silvestre fuera de su Hábitat Natural (PIMVS), del cual escapó el tigre. Durante una inspección, la autoridad detectó irregularidades en las instalaciones y en el cumplimiento del plan de manejo autorizado.

La dependencia informó que el procedimiento administrativo continuará para determinar las responsabilidades correspondientes por el escape del felino y las condiciones en que era mantenido.

AZCARM acusa a Profepa por muerte de Kenzo y exige investigación

La Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (AZCARM) responsabilizó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por la muerte del tigre de bengala blanco que escapó en Tepetlaoxtoc y exigió una investigación transparente para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento del ejemplar durante el operativo de captura.