Profepa confirma la muerte del tigre Kenzo durante operativo para capturarlo en el Estado de México

Kenzo, el tigre blanco de Bengala que escapó hace casi una semana de un centro privado de manejo de vida silvestre en Tepetlaoxtoc, Estado de México, murió este jueves durante el operativo desplegado para su captura.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que el ejemplar fue localizado la mañana de este jueves 2 de julio por personal de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (Cepanaf), el Parque Ecológico Zacango, el Zoológico de Moroleón, Protección Civil del Estado de México, policías estatales y municipales, así como inspectores de la dependencia federal.
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De acuerdo con la Profepa, los médicos veterinarios intentaron capturar al felino mediante la aplicación de dardos tranquilizantes; sin embargo, durante las maniobras de rescate el animal atacó al equipo participante.
"Ante el ataque del felino contra el personal y el riesgo inminente de su integridad física, los cuerpos de seguridad que apoyaban el operativo intervinieron para contener la agresión mediante el uso de arma de fuego", señaló la Profepa en un comunicado.
La dependencia precisó que la intervención respondió a un protocolo de contención letal previsto para este tipo de situaciones. Tras ser controlado, el ejemplar recibió atención médica inmediata por parte de especialistas de Cepanaf, del Zoológico de Moroleón y del parque Reino Animal. Posteriormente fue trasladado para recibir atención especializada, pero falleció pese a los esfuerzos veterinarios.
La Semarnat y la Profepa lamentaron la pérdida del ejemplar, cuya fuga mantuvo durante varios días en alerta a autoridades y habitantes de Tepetlaoxtoc.
Además de informar sobre la muerte de Kenzo, la Profepa anunció la clausura total temporal del establecimiento privado Animal Experience, registrado como Predio o Instalación que Maneja Vida Silvestre fuera de su Hábitat Natural (PIMVS), del cual escapó el tigre. Durante una inspección, la autoridad detectó irregularidades en las instalaciones y en el cumplimiento del plan de manejo autorizado.
La dependencia informó que el procedimiento administrativo continuará para determinar las responsabilidades correspondientes por el escape del felino y las condiciones en que era mantenido.
AZCARM acusa a Profepa por muerte de Kenzo y exige investigación
La Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (AZCARM) responsabilizó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por la muerte del tigre de bengala blanco que escapó en Tepetlaoxtoc y exigió una investigación transparente para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento del ejemplar durante el operativo de captura.
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La organización lamentó el desenlace del caso y sostuvo que la muerte del felino evidencia presuntas deficiencias en la conducción de los operativos de rescate de fauna silvestre por parte de la autoridad ambiental.
“Es profundamente indignante que un operativo cuyo objetivo era rescatar y salvaguardar la vida de un ejemplar que llevaba varios días extraviado termine con su muerte”, afirmó Ernesto Zazueta, presidente de AZCARM.
Zazuerta pidió a la Profepa informar de manera detallada qué ocurrió durante el operativo, cuáles fueron las decisiones técnicas adoptadas, quiénes participaron en las labores de captura y qué provocó la muerte del animal.
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La AZCARM señaló además que los médicos veterinarios zootecnistas Ivonne Casaigne y Fernando Marín, quienes estuvieron a cargo del operativo, no cuentan con certificación del Consejo Nacional de Certificación en Medicina Veterinaria y Zootecnia A.C. para esta especialidad.
La asociación también acusó la realización de un supuesto montaje, en el que –aseguró– se presentó el rescate como exitoso y se informó que el ejemplar sería trasladado al Zoológico de Zacango, pese a que el animal ya había fallecido.
“Venimos de un caso sumamente cuestionado como el de la osa Mina y hoy nuevamente estamos frente a un operativo que termina en la muerte de un animal. La Profepa debe dejar de improvisar, de hacer shows y montajes y comenzar a apoyarse en médicos veterinarios certificados e instituciones con experiencia comprobada en el manejo de fauna silvestre”, señaló Zazueta.
Zazuerta sostuvo además que el caso debe derivar en sanciones para quienes resulten responsables y reiteró la necesidad de que los rescates de fauna silvestre se realicen bajo criterios científicos y técnicos especializados.
“Cada rescate debe conducirse con los más altos estándares técnicos y científicos, porque los animales no pueden seguir pagando las consecuencias de autoridades que no cumplen con sus responsabilidades”, agregó.