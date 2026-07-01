¿En qué consiste la llamada “Ley Merlín”?

Durante su intervención en el Congreso de la CDMX, la diputada señaló que a nivel mundial se volvió viral la historia del pato Merlín, el animal de compañía de una familia trabajadora de la capital que poco a poco se ganó al público de redes sociales y comenzó a acumular relevancia en espacios públicos.

“Los medios de comunicación comenzaron a entrevistarlo, empresas manifestaron públicamente su interés por trabajar con él, campañas publicitarias y marcas comenzaron a acercarse a su familia”, explicó la legisladora.

Por lo anterior, la legisladora cuestionó qué es lo que ocurre cuando un ser sintiente deja de ser el compañero de vida para una persona o familia y se convierte en un generador de recursos económicos, como pasó con el pato Merlín.

Por esto, la legisladora señaló que las ganancias económicas también deberían traducirse en mejores condiciones para su propia vida.

Ledesma Alpízar afirmó que la iniciativa no pretende convertir a los animales en sujetos patrimoniales, ni tampoco busca crear cuentas bancarias para sus dueños o limitar la actividad económica, sino se busca que parte de los ingresos se destinen al propio bienestar del animal.

“Se busca que una parte de los beneficios pueda traducirse en mejores condiciones de alimentación; en atención veterinaria, en medicamentos, en rehabilitación, en cuidados especializados, en enriquecimiento ambiental; en una vejez digna o una mejor calidad de vida”, explicó la diputada.