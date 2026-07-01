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CDMX

¿Qué es la “Ley Merlín”? La propuesta en CDMX para proteger a animales virales

El pato Merlín se ha convertido en uno de los personajes más relevantes del Mundial 2026.
mié 01 julio 2026 04:34 PM
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Presentan Ley Merlín Pato
Merlín, el pato que conquistó el corazón de la afición mexicana. (Presidencia/AFP)

Después de la viralidad que alcanzó el famoso pato Merlín, durante las actividades del Mundial de Futbol 2026, la diputada local Luisa Fernanda Ledesma Alpízar, de Movimiento Ciudadano, propuso una serie de modificaciones a las leyes vigentes para salvaguardar la integridad de los animales.

Esta iniciativa fue denominada como “Ley Merlín”, y tiene como objetivo proteger a seres sintientes en “actividades generadoras de valor económico”.

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¿En qué consiste la llamada “Ley Merlín”?

Durante su intervención en el Congreso de la CDMX, la diputada señaló que a nivel mundial se volvió viral la historia del pato Merlín, el animal de compañía de una familia trabajadora de la capital que poco a poco se ganó al público de redes sociales y comenzó a acumular relevancia en espacios públicos.

“Los medios de comunicación comenzaron a entrevistarlo, empresas manifestaron públicamente su interés por trabajar con él, campañas publicitarias y marcas comenzaron a acercarse a su familia”, explicó la legisladora.

Por lo anterior, la legisladora cuestionó qué es lo que ocurre cuando un ser sintiente deja de ser el compañero de vida para una persona o familia y se convierte en un generador de recursos económicos, como pasó con el pato Merlín.

Por esto, la legisladora señaló que las ganancias económicas también deberían traducirse en mejores condiciones para su propia vida.

Ledesma Alpízar afirmó que la iniciativa no pretende convertir a los animales en sujetos patrimoniales, ni tampoco busca crear cuentas bancarias para sus dueños o limitar la actividad económica, sino se busca que parte de los ingresos se destinen al propio bienestar del animal.

“Se busca que una parte de los beneficios pueda traducirse en mejores condiciones de alimentación; en atención veterinaria, en medicamentos, en rehabilitación, en cuidados especializados, en enriquecimiento ambiental; en una vejez digna o una mejor calidad de vida”, explicó la diputada.

sheinbaum y pato mundialista
presidencia

El pato “Merlín”, la mascota no oficial del Mundial invitada por Sheinbaum a la mañanera

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La “Ley Merlín” no nace para un caso particular

La diputada Ledesma Alpízar añadió que la llamada “Ley Merlín” no nace para un caso particular, sino se piensa para todas las historias que vendrán después del caso viral del pato.

Añadió que si se reconoce que el bienestar de los seres sintientes constituye una consideración patrimonial, también se debe garantizar que las nuevas realidades económicas “respeten ese principio”.

La legisladora añadió que más que proteger al dinero, esta iniciativa contempla proteger el bienestar de los animales y fortalecer el principio del interés superior de los seres sintientes.

“Si un ser sintiente genera valor, lo mínimo que podemos hacer como sociedad es procurar que ese valor también contribuya en garantizar su bienestar”.

Pato Merlín 2
El pato Merlín con su playera de la selección mexicana. (Presidencia/AFP)

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“Ley Merlín” será turnada a comisiones después de obtener registro ante el IMPI

Después de haber sido presentada en el pleno, se informó que la iniciativa será turnada a la Comisión de Bienestar Animal para su análisis y dictaminación.

Esta iniciativa llega después de que el pato Merlín se convirtiera en la gran celebridad de la Copa del Mundo 2026, apareciendo en eventos públicos, en televisión y hasta con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

La iniciativa llega después que la Secretaría de Economía y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) otorgaron el registro de la marca Pato Merlín a Karla Ivette Gómez López, propietaria de la mascota.

El trámite quedó concluido satisfactoriamente después que la dueña solicitó la marca a través de Marcanet.

La resolución establece que Karla, propietaria de Merlín, obtuvo la protección legal sobre el nombre y el diseño tridimensional del personaje.

Tags

Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026 Futbol

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