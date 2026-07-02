"Es el riesgo de esto, de 'quiere volar', 'quiere volar'. Es una práctica de mucho riesgo, tanto para el que está aventando como para el que se está aventando. Puedes caerte, puedes luxarte, puedes darte un golpe. Evitar estas prácticas que sí salen padrísimas en las redes, te ves superhéroe o heroína, pero son de muy alto riesgo", expresó.

La funcionaria hizo un llamado a disfrutar las celebraciones de manera responsable y recordó que distintas dependencias capitalinas mantienen operativos para atender cualquier emergencia.

"Queremos disfrutarlo, hagámoslo con mucha responsabilidad. En la ciudad estamos Protección Civil, Seguridad, Salud y Participación Ciudadana para servirles, con protocolos muy claros y muchos servicios, pero no tomemos riesgos innecesarios", añadió.

Recomendaciones para celebrar con seguridad

Además de evitar prácticas de riesgo, la Secretaría de Salud emitió una serie de recomendaciones para quienes acudan a las concentraciones y festejos por el Mundial.

Entre ellas destacan asistir acompañado, elegir espacios con menor concentración de personas —de los 60 puntos habilitados para las celebraciones—, mantenerse atento a cualquier situación de riesgo y reportarla de inmediato al personal de seguridad, Protección Civil o servicios médicos.

Gasman también recomendó que las personas mayores, quienes tengan alguna discapacidad y las familias con niñas y niños opten por lugares menos concurridos para reducir riesgos.

Asimismo, sugirió escribir en el brazo el nombre y un número telefónico de contacto para facilitar la localización en caso de extravío, moderar el consumo de bebidas alcohólicas, mantenerse hidratados y consumir alimentos antes y durante los festejos.

Las autoridades capitalinas reiteraron que el objetivo es que la afición disfrute del ambiente mundialista de manera segura y sin poner en riesgo su integridad ni la de otras personas.