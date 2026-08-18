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México

¿En qué consiste la estafa del “Artista Enamorado”? CDMX alerta por este modus operandi

Ciberdelincuentes se hacen pasar por artistas, deportistas e influencers para generar vínculos emocionales con sus víctimas y después pedirles dinero o información personal.
mar 18 agosto 2026 07:19 PM
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Autoridades piden a los capitalinos no compartir información sensible con extraños. (Imagen ilustrativa: Rogelio Morales Ponce/Cuartoscuro )

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México alertó sobre una modalidad de fraude conocida como la estafa del “Artista Enamorado”, en la que ciberdelincuentes se hacen pasar por cantantes, actores, deportistas o influencers para ganarse la confianza de sus seguidores y posteriormente solicitarles dinero.

A través de la Unidad de Policía Cibernética, la dependencia explicó que los delincuentes crean perfiles falsos o utilizan cuentas comprometidas para contactar a sus víctimas mediante redes sociales o aplicaciones de mensajería. El primer acercamiento suele presentarse como un mensaje privado en el que la supuesta celebridad asegura haber elegido especialmente a la persona entre sus seguidores.

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Una vez establecido el contacto, los estafadores mantienen conversaciones frecuentes para generar un vínculo emocional. Con el tiempo, pueden expresar un supuesto interés sentimental, prometer un encuentro presencial o incluso plantear una relación futura con la víctima.

El objetivo es crear un nivel de confianza suficiente para comenzar a solicitar dinero. Los pretextos pueden ir desde supuestos problemas médicos o legales hasta gastos de viaje, boletos de avión, envío de regalos, pagos de aduana o membresías para mantener una comunicación privada con la celebridad.

La SSC señaló que el fraude también puede incluir solicitudes de información personal. Los delincuentes pueden pedir documentos de identificación, datos bancarios, contraseñas o códigos de verificación, información que posteriormente podría utilizarse para cometer robo de identidad o ingresar de manera ilegal a otras cuentas.

¿Cómo evitar caer en la estafa?

La Policía Cibernética recomendó desconfiar de cualquier mensaje inesperado enviado por una supuesta celebridad y comprobar que la cuenta corresponda realmente a la figura pública. Para ello, sugirió revisar las insignias de verificación y contrastar la información con los perfiles oficiales.

También aconsejó no trasladar conversaciones con desconocidos a otras aplicaciones de mensajería, así como no enviar dinero, tarjetas de regalo, criptomonedas ni realizar transferencias a personas conocidas únicamente a través de internet.

La dependencia pidió evitar compartir documentos oficiales, información bancaria, contraseñas y códigos de seguridad. Además, recomendó realizar búsquedas de las fotografías utilizadas por perfiles sospechosos para detectar si fueron tomadas de otras páginas de internet.

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No compartir información sensible

Entre las medidas de protección también se encuentran configurar adecuadamente la privacidad de las redes sociales, activar la autenticación en dos pasos y bloquear o reportar las cuentas que suplanten la identidad de artistas u otras figuras públicas.

La SSC subrayó que una celebridad legítima no solicitará a sus seguidores dinero, información bancaria o códigos de seguridad mediante mensajes privados. Por ello, pidió mantener una actitud crítica ante declaraciones de amor, promesas de encuentros o solicitudes de ayuda económica provenientes de perfiles cuya identidad no pueda comprobarse.

En caso de haber realizado un depósito o compartido información sensible, recomendó contactar inmediatamente a la institución bancaria para solicitar medidas de protección, cambiar las contraseñas comprometidas y conservar capturas de pantalla, enlaces y nombres de usuario como evidencia para una eventual denuncia.

La Policía Cibernética de la SSC ofrece orientación en el 55 5242 5100, extensión 5086, así como mediante el correo electrónico institucional y sus cuentas oficiales en redes sociales.

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Ciudad de México Fraudes Estafa

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