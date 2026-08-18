¿En qué consiste la estafa del “Artista Enamorado”? CDMX alerta por este modus operandi

Una vez establecido el contacto, los estafadores mantienen conversaciones frecuentes para generar un vínculo emocional. Con el tiempo, pueden expresar un supuesto interés sentimental, prometer un encuentro presencial o incluso plantear una relación futura con la víctima.

El objetivo es crear un nivel de confianza suficiente para comenzar a solicitar dinero. Los pretextos pueden ir desde supuestos problemas médicos o legales hasta gastos de viaje, boletos de avión, envío de regalos, pagos de aduana o membresías para mantener una comunicación privada con la celebridad.

La SSC señaló que el fraude también puede incluir solicitudes de información personal. Los delincuentes pueden pedir documentos de identificación, datos bancarios, contraseñas o códigos de verificación, información que posteriormente podría utilizarse para cometer robo de identidad o ingresar de manera ilegal a otras cuentas.

¿Cómo evitar caer en la estafa?

La Policía Cibernética recomendó desconfiar de cualquier mensaje inesperado enviado por una supuesta celebridad y comprobar que la cuenta corresponda realmente a la figura pública. Para ello, sugirió revisar las insignias de verificación y contrastar la información con los perfiles oficiales.

También aconsejó no trasladar conversaciones con desconocidos a otras aplicaciones de mensajería, así como no enviar dinero, tarjetas de regalo, criptomonedas ni realizar transferencias a personas conocidas únicamente a través de internet.

La dependencia pidió evitar compartir documentos oficiales, información bancaria, contraseñas y códigos de seguridad. Además, recomendó realizar búsquedas de las fotografías utilizadas por perfiles sospechosos para detectar si fueron tomadas de otras páginas de internet.