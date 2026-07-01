Clara Brugada confirma cuatro muertes por los festejos tras el México vs. Ecuador: se reforzarán medidas

Los festejos por el triunfo de México se extendieron hasta las primeras horas de este miércoles. (Foto: Graciela López Herrera/Cuartoscuro )

Ya que se espera acudan aún más personas para el próximo partido de México en octavos de final en la Copa Mundial, se reforzarán los protocolos de protección civil y seguridad, así como las medidas para descentralizar los festejos y reducir riesgos en las inmediaciones del Ángel de la Independencia, informó la jefa de Gobierno.

"Hacemos un gran llamado a celebrar con responsabilidad, invitamos a la ciudadanía a evitar los excesos, a moderar el consumo de alcohol, a actuar con prudencia y estar pendiente de quienes nos acompañan.

"La mejor celebración es aquella en la que todas y todos regresamos a salvo a casa", dijo.

Indicó que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) inició una carpeta de investigación en los cuatro fallecimientos.

Brugada apuntó que más de 800,000 personas se concentraron en Paseo de la Reforma, uno de los principales puntos de celebración, en donde se desplegaron 3,000 funcionarios públicos para la reducción de riesgos y daños en cada turno, sin contar a los elementos de la Policía. Además se aplicó la Ley Seca para inhibir la venta de bebidas alcohólicas.

Desde las 17:30 horas se pidió a la población ya no acudir al Ángel de la Independencia, pues Reforma se encontraba ya llena de personas, además a las 18:30 horas fueron cerradas las estaciones de Metro cercanas para evitar que llegaran aún más aficionados.

"Es un evento masivo, multitudinario, muy difícil de poder gestionar los riesgos", comentó.

Miles acudieron al Ángel de la Independencia por los festejos de la selección mexicana. (Foto: Galo Cañas Rodríguez/Cuartoscuro )

Suman cuatro muertes por festejo

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) colaborará en las investigaciones para esclarecer las causas de las muertes registradas durante los festejos en el Ángel de la Independencia, tras el partido entre México y Ecuador disputado este martes.

"Nos sumaremos a las indagatorias que realicen las autoridades competentes para determinar con precisión cómo ocurrieron estos hechos", señaló el titular de la dependencia, Pablo Vázquez.

El funcionario informó que entre las víctimas se encuentran una mujer de 19 años y un hombre de 42, quienes fueron localizados inconscientes en el cruce de Hamburgo y Lancaster. Aunque recibieron primeros auxilios y maniobras de reanimación, ambos fueron declarados sin vida.

A ellos se suma una mujer de 48 años, quien fue encontrada inconsciente sobre la calle Berna y falleció posteriormente en un hospital.

La secretaria de Salud, Nadine Gasman, confirmó que estas tres muertes fueron consecuencia de asfixia.

Posteriormente se registró una cuarta víctima: un hombre de aproximadamente 30 años, cuya identidad aún no ha sido confirmada. De acuerdo con las autoridades, presentó una crisis convulsiva y, pese a recibir atención médica en un hospital, sufrió un paro cardiorrespiratorio que provocó su fallecimiento.

Ante estos hechos, Pablo Vázquez aseguró que la Policía capitalina reforzará las acciones para garantizar la seguridad de los asistentes a los festejos por el Mundial de Futbol en la Ciudad de México.

"En coordinación con los equipos de atención a emergencias de la Ciudad de México, redoblaremos las tareas para mitigar al máximo los riesgos de esta naturaleza.

"Reiteramos nuestro compromiso con las y los ciudadanos de brindar en todo momento un servicio cada vez más eficaz, cuyo fin último sea proteger a todas las personas", sostuvo.