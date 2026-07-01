La FIFA expresa “profunda tristeza” por muerte de cuatro personas durante festejo en CDMX

El comunicado se dio en medio de la conmoción generada por los hechos ocurridos durante concentraciones masivas de aficionados en distintos puntos de la capital mexicana, tras el encuentro de la selección nacional, lo que derivó en una de las movilizaciones más grandes registradas en la ciudad durante el torneo.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, lamentó las muertes ocurridas en la CDMX. (Foto: Galo Cañas Rodríguez/Cuartoscuro )

Tras confirmarse el saldo de víctimas, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó sus condolencias a las familias afectadas y señaló que se dará seguimiento a las investigaciones para esclarecer lo ocurrido, además de revisar las condiciones de seguridad en eventos masivos de alta convocatoria.

Por su parte, la jefa de Gobierno capitalina Clara Brugada lamentó los hechos y afirmó que se mantiene coordinación con las autoridades federales y locales para atender a las víctimas y prevenir incidentes similares en futuras concentraciones.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que, en conjunto con los operativos desplegados durante las celebraciones, se encuentran realizando un análisis de los protocolos de actuación y del comportamiento de las multitudes en las zonas de mayor concentración.

Miles de personas celebraron anoche en el Ángel de la Independencia. (Claudia Rosel/AFP)

De manera paralela, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación para determinar las causas exactas de las muertes, incluyendo las condiciones de aglomeración, posibles fallas en los dispositivos de seguridad y la atención brindada por los servicios de emergencia.

Las celebraciones por el triunfo de la selección mexicana habían reunido a cientos de miles de aficionados en puntos emblemáticos de la capital, generando un ambiente de euforia que rápidamente se transformó en luto tras confirmarse el saldo fatal.

Mientras continúan las investigaciones, las autoridades locales y federales, junto con organismos internacionales como la FIFA, han coincidido en la necesidad de reforzar los protocolos de seguridad en eventos masivos, con el objetivo de evitar que futuras celebraciones deportivas terminen en tragedia.