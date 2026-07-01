SCJN confirma que el IMSS puede limitar la suma de dos pensiones

¿Qué resolvió la Suprema Corte sobre las pensiones del IMSS?

Todo inició en un juicio laboral promovido por diversas personas pensionadas del IMSS, todas ellas ya recibían una pensión por jubilación derivada de los años trabajados en el Instituto y, también obtuvieron el derecho a una pensión por riesgo de trabajo debido a enfermedades o accidentes relacionados con sus actividades laborales.

Después de obtener esa segunda prestación, surgió la controversia sobre la forma en que debían pagarse ambas pensiones. Un tribunal colegiado resolvió que sí podían coincidir, pero que la suma de las dos debía respetar el límite establecido en los artículos 4 y 5 del Régimen de Jubilaciones y Pensiones del IMSS.

Las personas inconformes consideraron que esa restricción era inconstitucional porque, a su juicio, reducía el alcance del derecho a la seguridad social reconocido por la Constitución y diversos tratados internacionales. Al analizar el asunto, la Suprema Corte explicó que el conflicto no consistía en determinar si las personas tenían derecho o no a recibir ambas prestaciones, pues ese punto ya estaba reconocido.

Lo que debía resolverse era si el Estado puede fijar un monto máximo cuando una persona acumula dos pensiones derivadas de un mismo régimen laboral.

El 31% de los adultos mayores en México están pensionados y jubilados, de acuerdo con datos del Inegi de octubre de 2022. (IMSS/Cuartoscuro y Anylu Hinojosa-Peña.)

Por unanimidad, concluyeron que ese límite sí es constitucional, porque el derecho a la seguridad social no implica que las prestaciones deban ser ilimitadas, sino que deben garantizar condiciones de vida dignas para quienes las reciben.

Recordó que los sistemas pensionarios deben preservar un equilibrio financiero para asegurar que puedan seguir funcionando y cubriendo obligaciones futuras con miles de trabajadores activos y jubilados.

La SCJN confirmó que las personas trabajadoras del IMSS pueden recibir simultáneamente una pensión por jubilación y otra por riesgo de trabajo, pero el monto conjunto deberá respetar el límite previsto en el Régimen de Jubilaciones y Pensiones del Instituto.