PAN exige a Morena disculparse con Maru Campos por acusaciones sobre agentes de EU

“¿Dónde quedaron las acusaciones tanto de Ariadna Montiel (presidenta de Morena) como de la presidenta de la República, eran simplemente propaganda política sin ninguna evidencia”, enfatizó.

El senador acusó además que existe una "confabulación" entre el exgobernador Javier Corral y Morena para emprender una campaña en contra de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.

Aseguró que esta alianza busca arrebatarle al PAN la gubernatura del estado, ya que dentro de un año se celebrarán las elecciones para renovar el Poder Ejecutivo estatal.

“Ellos quieren a Chihuahua, no lo van a tener, pero lo añoran, porque es un estado fuerte, que tiene una frontera amplia con Estados Unidos. Lo quieren para sus efectos, para lo que sabemos que funcionan los gobiernos de Morena en la frontera y en otros estados”, declaró.

Señaló que la "confabulación" involucra a Javier Corral, Adán Augusto López y aspirantes de Morena a la gubernatura de Chihuahua, ya que, afirmó, ven al estado “con ánimo perverso de hacer a Chihuahua un narco estado”.