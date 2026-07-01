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PAN exige a Morena disculparse con Maru Campos por acusaciones sobre agentes de EU

El senador acusó además que existe una "confabulación" entre el exgobernador Javier Corral y Morena para emprender una campaña en contra de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.
mié 01 julio 2026 01:03 PM
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maru campos
El legislador pidió que las instituciones de justicia dejen de utilizarse en contra de la gobernadora panista como herramientas partidistas y sostuvo que el Estado de Derecho debe aplicarse para procurar justicia y no para servir a los partidos en el gobierno. (Cuartoscuro/Camila Ayala Benabib)

El senador del PAN Mario Vázquez Robles exigió que Morena ofrezca una disculpa pública a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, por los "ataques infundados" en su contra relacionados con el caso Chihuahua.

En conferencia de prensa, el legislador panista informó que esta exigencia forma parte de un punto de acuerdo que presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el que también solicita una disculpa pública para el pueblo de Sinaloa.

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“¿Dónde quedaron las acusaciones tanto de Ariadna Montiel (presidenta de Morena) como de la presidenta de la República, eran simplemente propaganda política sin ninguna evidencia”, enfatizó.

El senador acusó además que existe una "confabulación" entre el exgobernador Javier Corral y Morena para emprender una campaña en contra de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.

Aseguró que esta alianza busca arrebatarle al PAN la gubernatura del estado, ya que dentro de un año se celebrarán las elecciones para renovar el Poder Ejecutivo estatal.

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“Ellos quieren a Chihuahua, no lo van a tener, pero lo añoran, porque es un estado fuerte, que tiene una frontera amplia con Estados Unidos. Lo quieren para sus efectos, para lo que sabemos que funcionan los gobiernos de Morena en la frontera y en otros estados”, declaró.

Señaló que la "confabulación" involucra a Javier Corral, Adán Augusto López y aspirantes de Morena a la gubernatura de Chihuahua, ya que, afirmó, ven al estado “con ánimo perverso de hacer a Chihuahua un narco estado”.

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Mencionó que parte de esta campaña es el caso Chihuahua, en el que se señala a la gobernadora por presuntamente permitir que agentes de la CIA realizaran tareas de seguridad en el estado durante abril pasado, cuando fue desmantelado un narcolaboratorio.

También pidió que las instituciones de justicia dejen de utilizarse en contra de la gobernadora panista como herramientas partidistas y sostuvo que el Estado de Derecho debe aplicarse para procurar justicia y no para servir a los partidos en el gobierno.

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Asimismo, cuestionó que se haya clasificado por cinco años la respuesta enviada por Estados Unidos a México sobre el caso Chihuahua, por lo que consideró que quizá esta confirma que el gobierno federal permitió el ingreso de agentes de la CIA al país y que, probablemente, se trató de una "trampa para golpear" al gobierno estatal.

Sostuvo que donde sí hay evidencias es en el caso de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, por lo que afirmó que Morena no ha hecho nada e incluso lo encubre.

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