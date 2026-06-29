Tras difundirse la comercialización de la cerveza artesanal Tren Maya a bordo de los vagones restaurante Janal, donde se ofrecerá junto con platillos de la gastronomía del sureste mexicano, la empresa militar responsable de operar el ferrocarril aclaró que no participa en su fabricación.

Explicó que la bebida es resultado de una colaboración entre la empresa Tren Maya S.A. de C.V., y Cervecería de Yucatán S.A. de C.V. con Cerveza Ceiba y que únicamente se otorgó una licencia para el uso de la marca Tren Maya, la cual aún se encuentra en proceso de validación.

La empresa precisó que el Ejército no produce ni comercializa la cerveza, sino que Cerveza Ceiba es la encargada de elaborarla, mientras que el uso del nombre Tren Maya forma parte de un esquema de licenciamiento para su venta dentro del servicio ferroviario.

El proyecto fue anunciado en febrero de 2026 a través de redes sociales, cuando se dio a conocer el lanzamiento de la cerveza en colaboración con Cerveza Ceiba. En ese momento también se informó que la bebida estaría disponible para los pasajeros del Tren Maya, cuya red fue inaugurada en su totalidad el 15 de diciembre de 2024.