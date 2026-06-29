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México

La cerveza "Tren Maya" no es del proyecto ferroviario; desmiente vínculo con la marca de bebida

En febrero de 2026, a través de redes sociales se informó sobre el nacimiento de esta bebida alcohólica en colaboración con Cerveza Ceiba.
lun 29 junio 2026 12:14 PM
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La cerveza tren Maya se anunció a principios de este 2026, cuando se adelantó la disponibilidad en este servicio de transporte que recorre el sureste del país. (Foto: @TrenMayaMX )

Tras difundirse la comercialización de la cerveza artesanal Tren Maya a bordo de los vagones restaurante Janal, donde se ofrecerá junto con platillos de la gastronomía del sureste mexicano, la empresa militar responsable de operar el ferrocarril aclaró que no participa en su fabricación.

Explicó que la bebida es resultado de una colaboración entre la empresa Tren Maya S.A. de C.V., y Cervecería de Yucatán S.A. de C.V. con Cerveza Ceiba y que únicamente se otorgó una licencia para el uso de la marca Tren Maya, la cual aún se encuentra en proceso de validación.

La empresa precisó que el Ejército no produce ni comercializa la cerveza, sino que Cerveza Ceiba es la encargada de elaborarla, mientras que el uso del nombre Tren Maya forma parte de un esquema de licenciamiento para su venta dentro del servicio ferroviario.

El proyecto fue anunciado en febrero de 2026 a través de redes sociales, cuando se dio a conocer el lanzamiento de la cerveza en colaboración con Cerveza Ceiba. En ese momento también se informó que la bebida estaría disponible para los pasajeros del Tren Maya, cuya red fue inaugurada en su totalidad el 15 de diciembre de 2024.

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El comunicado hizo referencia a lo que se publicó en un medio de comunicación que afirmó que la Empresa Militar Grupo Aeroportuario, Ferroviario, de Servicios Auxiliares y Conexos, Olmeca-Maya-Mexica se encargaba de la producción de la cerveza.

Sin embargo, el comunicado explicó que es impreciso afirmar que el Tren Maya competirá con restaurantes o productores locales; los trenes restaurantes “Janal” forman parte de un servicio dirigido a los pasajeros y su esquema de operación continua en proceso de definición, por lo que aún no han iniciado operaciones comerciales.

La empresa del medio de transporte de tren, que se inició durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, reiteró su compromiso con el desarrollo económico regional mediante la participación de empresas locales y la generación de productos y servicios que fortalezcan la oferta turística del sureste mexicano.

Cerveza Ceiba

Este producto es parte de la oferta de la Cervecería de Yucatán y que está formulada con ingredientes 100% naturales para los paladares más exigentes que buscan sabor, frescura y carácter”, según su sitio web .

De acuerdo con la página oficial de la Cerveza Ceiba, inició operaciones en 2012, fundada por Carlos A. Jaime, y sus cervezas artesanales están hechas con ingredientes naturales, principalmente a base de agua, lúpulo, malta de cebada y levadura.

“La llegada de personas ‘de fuera’ que buscan el sello clásico de esta tierra me hizo recordar a los abuelos cuando degustaban la cerveza yucateca. Nosotros, niños, veíamos a los adultos compartir y celebrar con esta bebida. Mi misión es retomar ese gusto por la cerveza elaborada en Yucatán”, de acuerdo con lo que dijo el fundador de la empresa en una declaración publicada en el portal de la compañía.

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En febrero de este año se comunicó en las redes oficiales del Tren Maya que pronto estaría a disponibilidad de los usuarios la cerveza. (Foto: @TrenMayaMX )

¿Qué se vende en el Tren Maya?

-Jugos

- Refrescos

- Papas fritas

- Panes

-Galletas

Además, de una variedad de alimentos que se preparan al momento, de acuerdo a lo que se difunde en los canales oficiales del Tren Maya.

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El 17 de noviembre de 2025, el Tren Maya informó sobre la cifra récord en un día con 7,875 pasajeros transportados, a lo largo de sus 1,554 kilómetros de vía.

Este dato superó la marca que se registró en la temporada vacacional, cuando el 17 de agosto de 2025 se movilizaron 7,124 pasajeros en un solo día.

El aumento sostenido refleja el fortalecimiento de la conectividad y movilidad regional, así como la creciente preferencia de residentes y visitantes por viajar a través del Tren Maya.

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El Tren Maya ofrece 20 servicios ferroviarios comerciales al día, con rutas que destacan por su alta demanda, como la que conecta la Estación Mérida-Teya con la Estación Cancún Aeropuerto, una de las más transitadas.

También registran importante afluencia las rutas hacia destinos turísticos como Playa del Carmen, Tulum, San Francisco de Campeche, Valladolid y Chichén Itzá.

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Tren Maya cerveza

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