En su registro, aspirantes de Morena para NL lamentan el “modo party” de Samuel García

En el mismo proceso de registros de aspirantes de Morena, el senador con licencia Waldo Fernández sostuvo que la llamada Cuarta Transformación debe llegar a Nuevo León, al afirmar que la ciudadanía está cansada de gobiernos que, según dijo, han incurrido en corrupción.

“Nuevo León está harto de gobiernos frívolos y que viven de la impunidad; por eso vamos a cambiar el destino del estado”, expresó.

Clara Luz Flores quien por segunda vez busca encabezar a Morena en Nuevo León señaló que solo ella le puede ganar a los “influencers” en relación a Mariana Rodríguez, a quien han perfilado como candidata de MC.



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Fernández también criticó a Movimiento Ciudadano, partido en el que milita el actual gobernador, al señalar que llegó al poder prometiendo ser una alternativa frente al PRI, pero terminó actuando de forma similar, a lo que calificó con una metáfora sobre su desempeño político.

Por su parte, Andrés Mijes Llovera señaló que en la entidad se requiere un perfil con capacidad de administración pública y no un gobernante centrado en viajes o la imagen pública.

“Tenemos un gobierno para la foto, para la selfie, un gobierno que tiene en quiebra al estado, al agua y drenaje”, afirmó, al señalar también problemáticas como movilidad, inseguridad, contaminación y falta de oportunidades.

En tanto, Clara Luz Flores aseguró que es la única opción capaz de vencer a los perfiles “influencers” en el escenario político local, en referencia al gobernador Samuel García y a su esposa Mariana Rodríguez.

Rodríguez, quien ha construido presencia pública como influencer en temas de moda y estilo de vida, ha sido mencionada como posible aspirante de Movimiento Ciudadano a la gubernatura del estado.

Hasta el momento, alrededor de 65 personas se han registrado para coordinar los trabajos de la Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional en una de las entidades donde se renovará la gubernatura en 2027.

Morena, junto con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), ha llevado a cabo estos registros de manera presencial en diversos estados, entre ellos Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit y Nuevo León, como parte del proceso interno para definir perfiles rumbo a las próximas elecciones.