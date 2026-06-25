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En su registro, aspirantes de Morena para NL lamentan el “modo party” de Samuel García

Antes de que iniciara el Mundial de Futbol 2026, el gobernador Samuel García aseguró que se tomaría varias semanas de descanso para ver los partidos... y que todo se tendría que consultar con su secretario.
jue 25 junio 2026 08:38 PM
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Registro precandidato Jorge Álvarez Maynez
Samuel García concluye su mandato el próximo año en Nuevo León. (Foto: Graciela López Herrera/Cuartoscuro )

La senadora con licencia Blanca Judith Díaz, quien se registró para encabezar Morena en Nuevo León y buscar la candidatura para la Gubernatura en 2027, llamó a dejar atrás la frivolidad en la entidad y sostuvo que el estado ha sido colocado en un “modo party”, por lo que —dijo— el próximo gobernador debe ser una figura “sobria” y enfocada en la administración pública.

“Nuevo León se ha convertido en modo fiesta, 'modo party', en un estado abandonado, desordenado y al que le faltan muchas cosas. Tenemos un gravísimo problema de movilidad, de drenaje y de deuda”, declaró la morenista durante su registro, en alusión al actual mandatario Samuel García, quien ha utilizado la expresión “modo party” en distintos mensajes en redes sociales, a propósito del Mundial de Futbol en el que Nuevo León es una sede.

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En el mismo proceso de registros de aspirantes de Morena, el senador con licencia Waldo Fernández sostuvo que la llamada Cuarta Transformación debe llegar a Nuevo León, al afirmar que la ciudadanía está cansada de gobiernos que, según dijo, han incurrido en corrupción.

“Nuevo León está harto de gobiernos frívolos y que viven de la impunidad; por eso vamos a cambiar el destino del estado”, expresó.

Fernández también criticó a Movimiento Ciudadano, partido en el que milita el actual gobernador, al señalar que llegó al poder prometiendo ser una alternativa frente al PRI, pero terminó actuando de forma similar, a lo que calificó con una metáfora sobre su desempeño político.

Por su parte, Andrés Mijes Llovera señaló que en la entidad se requiere un perfil con capacidad de administración pública y no un gobernante centrado en viajes o la imagen pública.

“Tenemos un gobierno para la foto, para la selfie, un gobierno que tiene en quiebra al estado, al agua y drenaje”, afirmó, al señalar también problemáticas como movilidad, inseguridad, contaminación y falta de oportunidades.

En tanto, Clara Luz Flores aseguró que es la única opción capaz de vencer a los perfiles “influencers” en el escenario político local, en referencia al gobernador Samuel García y a su esposa Mariana Rodríguez.

Rodríguez, quien ha construido presencia pública como influencer en temas de moda y estilo de vida, ha sido mencionada como posible aspirante de Movimiento Ciudadano a la gubernatura del estado.

Hasta el momento, alrededor de 65 personas se han registrado para coordinar los trabajos de la Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional en una de las entidades donde se renovará la gubernatura en 2027.

Morena, junto con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), ha llevado a cabo estos registros de manera presencial en diversos estados, entre ellos Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit y Nuevo León, como parte del proceso interno para definir perfiles rumbo a las próximas elecciones.

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Samuel García Elecciones México 2027 Nuevo León

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