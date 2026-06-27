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México

Fiscalía de Morelos abre investigación a Rodríguez Padilla por agresión a su esposa; él promete colaborar

El exdirector de Pemex afirmó que enfrentará las acusaciones como ciudadano y colaborará con las autoridades. La Secretaría de las Mujeres informó que ya acompaña a la presunta víctima.
sáb 27 junio 2026 10:21 AM
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victor rodriguez padilla
Víctor Rodríguez Padilla encabezó Petróleos Mexicanos entre 2024 y 2026; actualmente enfrenta señalamientos de violencia difundidos en redes sociales. (FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM)

Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), aseguró este viernes que colaborará con las autoridades para esclarecer las acusaciones de violencia intrafamiliar, luego de que su esposa María Felicia Jiménez, difundiera en redes sociales un video en el que se observan agresiones cometidas por el exfuncionario.

Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado de Morelos informó la apertura de una carpeta de investigación por los hechos y la Secretaría de las Mujeres activó mecanismos de acompañamiento y protección para la presunta víctima.

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En un posicionamiento público emitido tras la difusión de un video en redes sociales en el que presuntamente aparece agrediendo a su esposa, el exdirector general de Pemex sostuvo que no interferirá en las investigaciones.

"Me he separado de cualquier cargo público para atender este proceso estrictamente como ciudadano y no interferir en las investigaciones", señaló.

Rodríguez Padilla afirmó que mantiene plena disposición para colaborar con las autoridades competentes y expresó su confianza en que el caso sea esclarecido conforme a derecho.

"Reitero mi absoluta disposición para colaborar con las autoridades competentes, confiando en que las instituciones esclarezcan los hechos con objetividad, justicia y en estricto apego al principio de presunción de inocencia", indicó.

Asimismo, pidió respeto a la privacidad de su familia, especialmente de sus hijos, ante la atención pública que ha generado el caso.

Las declaraciones ocurren después de que se viralizara un video en el que se observa una agresión física contra su esposa, quien posteriormente ofreció entrevistas a diversos medios de comunicación en las que denunció episodios previos de violencia, así como presunta violencia económica y amenazas.

La mujer aseguró que durante años evitó presentar una denuncia por temor a represalias derivadas de la influencia política y profesional de su esposo. También afirmó que las agresiones no fueron hechos aislados y que ocurrieron en al menos tres ocasiones.

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Tras el escándalo por presunta violencia familiar que involucra al exdirector de Pemex, la Secretaría de Energía (Sener) aclaró que Rodríguez Padilla no ocupa actualmente ningún cargo público.

La dependencia federal informó además que, aunque se había anunciado su incorporación al Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL) tras su salida de Pemex, dicho nombramiento nunca fue formalizado y, ante los acontecimientos recientes, no se contempla concretarlo.

La aclaración se da pese a que la propia víctima afirmó en entrevistas recientes que Rodríguez Padilla mantenía actividades relacionadas con el INEEL. Sin embargo, la Sener sostuvo que el exfuncionario no forma parte actualmente de ninguna institución de la administración pública federal.

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Fiscalía de Morelos abre carpeta de investigación

Horas después de la difusión del caso, la Fiscalía General del Estado de Morelos también informó que inició una carpeta de investigación por los probables hechos delictivos derivados de la denuncia pública realizada a través del video.

En un comunicado, la dependencia precisó que las diligencias se abrieron respecto a hechos presuntamente ocurridos el pasado 15 de marzo al interior de un domicilio ubicado en el municipio de Emiliano Zapata, Morelos, donde se señala la posible participación de un exfuncionario federal.

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La fiscalía indicó que la investigación se desarrolla bajo una perspectiva de protección a mujeres, niñas, niños y adolescentes, y aseguró que agotará todas las líneas de investigación necesarias para deslindar responsabilidades.

Asimismo, informó que estableció intercambio de información con la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México dentro del marco de colaboración institucional para garantizar medidas de protección a la víctima.

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Secretaría de las Mujeres brinda acompañamiento

Por su parte, la Secretaría de las Mujeres informó que ya estableció contacto con la víctima para brindarle orientación, acompañamiento institucional y medidas de protección.

La dependencia condenó cualquier acto de violencia contra las mujeres y sostuvo que los hechos deben investigarse con perspectiva de género y sin permitir impunidad.

"Estos hechos, como todos aquellos que se cometen contra mujeres y niñas, deben ser investigados por las autoridades competentes, con perspectiva de género y sin permitir impunidad", señaló.

La secretaría detalló que brinda apoyo institucional, acompañamiento en caso de denuncia ante la fiscalía especializada y seguimiento al caso para garantizar el acceso a la justicia.

Además, enfatizó que corresponde a las autoridades garantizar de manera inmediata la integridad, seguridad y protección de la mujer.

"No podemos permitir ni toleraremos conductas que atenten contra la tranquilidad, la dignidad o la integridad de ninguna mujer", indicó.

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