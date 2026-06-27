Fiscalía de Morelos abre investigación a Rodríguez Padilla por agresión a su esposa; él promete colaborar

En un posicionamiento público emitido tras la difusión de un video en redes sociales en el que presuntamente aparece agrediendo a su esposa, el exdirector general de Pemex sostuvo que no interferirá en las investigaciones.

"Me he separado de cualquier cargo público para atender este proceso estrictamente como ciudadano y no interferir en las investigaciones", señaló.

Rodríguez Padilla afirmó que mantiene plena disposición para colaborar con las autoridades competentes y expresó su confianza en que el caso sea esclarecido conforme a derecho.

"Reitero mi absoluta disposición para colaborar con las autoridades competentes, confiando en que las instituciones esclarezcan los hechos con objetividad, justicia y en estricto apego al principio de presunción de inocencia", indicó.

Asimismo, pidió respeto a la privacidad de su familia, especialmente de sus hijos, ante la atención pública que ha generado el caso.

Las declaraciones ocurren después de que se viralizara un video en el que se observa una agresión física contra su esposa, quien posteriormente ofreció entrevistas a diversos medios de comunicación en las que denunció episodios previos de violencia, así como presunta violencia económica y amenazas.

La mujer aseguró que durante años evitó presentar una denuncia por temor a represalias derivadas de la influencia política y profesional de su esposo. También afirmó que las agresiones no fueron hechos aislados y que ocurrieron en al menos tres ocasiones.

Tras el escándalo por presunta violencia familiar que involucra al exdirector de Pemex, la Secretaría de Energía (Sener) aclaró que Rodríguez Padilla no ocupa actualmente ningún cargo público.

La dependencia federal informó además que, aunque se había anunciado su incorporación al Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL) tras su salida de Pemex, dicho nombramiento nunca fue formalizado y, ante los acontecimientos recientes, no se contempla concretarlo.

La aclaración se da pese a que la propia víctima afirmó en entrevistas recientes que Rodríguez Padilla mantenía actividades relacionadas con el INEEL. Sin embargo, la Sener sostuvo que el exfuncionario no forma parte actualmente de ninguna institución de la administración pública federal.