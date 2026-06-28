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México

Golfo de California: organizaciones buscan declaratoria de "Hábitat Crítico" frente a megaproyectos

Más de 30 organizaciones pidieron a la Semarnat declarar al Golfo de California como Hábitat Crítico para reforzar su protección frente al avance de proyectos de gas e infraestructura industrial.
dom 28 junio 2026 11:59 PM
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Golfo de California
El Golfo de California es una región indispensable para la vida marina, para las comunidades costeras y para el futuro climático del país. (Foto: Carlos Alberto Carbajal/ Cuartoscuro)

En uno de los momentos de mayor presión sobre el Golfo de California por el avance de proyectos de gas natural licuado (GNL), infraestructura industrial y nuevos desarrollos portuarios, más de 30 organizaciones ambientales han solicitado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) utilizar una herramienta jurídica que, aunque existe desde hace más de una década, nunca ha sido aplicada en México: la declaratoria de Hábitat Crítico.

La petición fue presentada hace unas semanas en el Festival Guardianes del Golfo, realizado en la Ciudad de México, donde participaron más de 800 personas y se reunieron más de 500 firmas de apoyo para solicitar que el gobierno federal otorgue esta protección especial a uno de los ecosistemas marinos con mayor biodiversidad del planeta.

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¿Qué es un Hábitat Crítico?

A diferencia de un Área Natural Protegida, el Hábitat Crítico es una figura prevista en la Ley General de Vida Silvestre para proteger sitios donde ocurren procesos biológicos indispensables para la supervivencia de especies amenazadas o en peligro de extinción.

La declaratoria puede aplicarse cuando existen riesgos para hábitats fundamentales de alimentación, reproducción, descanso o migración de especies silvestres y, de acuerdo con las organizaciones, su emisión corresponde exclusivamente a la Semarnat.

"Esta figura se creó precisamente para actuar cuando existen amenazas inminentes sobre ecosistemas estratégicos. Es una protección reforzada que puede activarse de manera inmediata sin depender de otras dependencias", explicó en entrevista Nora Cabrera, directora de Nuestro Futuro A.C.

La activista subrayó que la declaratoria no sustituye a otras políticas de conservación, sino que funciona como un mecanismo preventivo para evitar daños irreversibles.

"Es como tener un extinguidor en casa cuando ves que viene el incendio. No esperas a que todo se queme para actuar; utilizas una herramienta inmediata para evitar que el daño ocurra", explicó.

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¿Por qué el Golfo de California?

Las organizaciones sostienen que el Golfo de California alberga procesos ecológicos esenciales para numerosas especies marinas.

En la región convergen rutas migratorias, zonas de reproducción y alimentación de ballenas, delfines, tiburones, tortugas marinas y otras especies incluidas en la NOM-059-SEMARNAT-2010, la Norma Oficial Mexicana que identifica las especies de flora y fauna silvestres en riesgo en el país.

Defender el Golfo de California significa decidir si queremos conservar un territorio indispensable para la biodiversidad y las comunidades costeras o convertirlo en una nueva zona de sacrificio para la industria del gas".
Nora Cabrera, directora de Nuestro Futuro A.C.

Además, recuerdan que el Golfo concentra cerca del 39% de las especies de cetáceos registradas en el mundo, lo que convierte a esta zona en una de las regiones prioritarias para la conservación marina.

"El Golfo de California no debe convertirse en una nueva zona de sacrificio. Si industrias como la del gas transforman estos ecosistemas, los impactos pueden ser irreversibles y cambiar completamente la vocación de la región", advirtió Cabrera.

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¿Qué proyectos preocupan?

La preocupación de las organizaciones por proteger el Golfo de California se centra principalmente en la expansión de terminales para exportar gas natural licuado hacia Asia.

Entre los proyectos que identifican como los de mayor riesgo se encuentran Saguaro Energía, una terminal de exportación de GNL de 15 millones de toneladas anuales impulsada por Mexico Pacific Limited, ubicada en Puerto Libertad, Sonora, y AMIGO GNL, un megaproyecto de 5,000 millones de dólares para construir una terminal de licuefacción y exportación de gas natural en Guaymas, Sonora.

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Sin embargo, Nora Cabrera señaló que actualmente el proyecto que observan con mayor preocupación es AMIGO GNL, una planta de exportación de gas natural licuado en el puerto en Guaymas, Sonora, debido a la rapidez con la que podría construirse una vez obtenidos los permisos ambientales.

"Es un proyecto offshore cuya infraestructura prácticamente llega ensamblada desde otros países. Si obtiene las autorizaciones, los tiempos de construcción serían muy rápidos y el margen para detener sus impactos sería mucho menor", explicó.

Acapulco Ballena
El Golfo de California tiene muchas especies en peligro. (Foto: Carlos Alberto Carbajal/Cuartoscuro )

Añadió que, hasta ahora, el proyecto aún no cuenta con todas las autorizaciones ambientales, por lo que consideran que todavía existe margen para que la Semarnat niegue los permisos.

También cuestionó que las comunidades cercanas no hayan contado con información suficiente durante los procesos de consulta pública.

"No conocemos realmente cuáles serían los impactos ni cómo pretenden mitigarlos. Esa información no estuvo disponible ni para las comunidades ni para las organizaciones", afirmó.

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¿Qué cambiaría una declaratoria?

De acuerdo con las organizaciones, declarar al Golfo de California como Hábitat Crítico permitiría establecer restricciones específicas para actividades que representen riesgos para especies protegidas, como limitar el ingreso de embarcaciones de gran calado, megabuques o megacruceros en zonas particularmente sensibles para la biodiversidad.

"No estamos hablando de impedir la pesca artesanal ni las actividades tradicionales. Estamos hablando del tránsito masivo de embarcaciones industriales que pueden modificar de manera irreversible un ecosistema que hoy permanece relativamente conservado", explicó Cabrera.

Las organizaciones consideran que esta protección permitiría anticiparse a daños que después serían difíciles de revertir.

Cabrera resaltó además que uno de los argumentos recurrentes para impulsar estos proyectos es la generación de inversión y empleo.

Sin embargo, Nuestro Futuro sostiene que los beneficios económicos suelen concentrarse fuera de las comunidades donde se instalan.

"No estamos en contra del desarrollo. Estamos en contra del falso desarrollo que elimina las posibilidades de vida de quienes habitan esos territorios", indicó la experta.

Explicó que muchos de estos proyectos requieren personal altamente especializado que llega de otras regiones, mientras las comunidades locales enfrentan afectaciones a actividades como la pesca.

"Las personas terminan perdiendo su forma de vida sin acceder realmente a los empleos prometidos. Después de 15 o 20 años quedan territorios contaminados y poblaciones desplazadas. Eso no puede llamarse desarrollo", señaló.

Nuestro Futuro mantiene dos litigios en el Poder Judicial Federal relacionados con presuntas omisiones del Estado mexicano para garantizar una protección suficiente del Golfo de California.

Paralelamente, las organizaciones buscan abrir una mesa de diálogo con la Semarnat para impulsar la declaratoria y mantener la presión pública sobre uno de los ecosistemas marinos más importantes de México.

Para los colectivos, la decisión representa una definición sobre el modelo de desarrollo que seguirá el país.

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Baja California Sur Medio ambiente Gas natural

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