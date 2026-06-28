Golfo de California: organizaciones buscan declaratoria de "Hábitat Crítico" frente a megaproyectos

¿Qué cambiaría una declaratoria?
De acuerdo con las organizaciones, declarar al Golfo de California como Hábitat Crítico permitiría establecer restricciones específicas para actividades que representen riesgos para especies protegidas, como limitar el ingreso de embarcaciones de gran calado, megabuques o megacruceros en zonas particularmente sensibles para la biodiversidad.
"No estamos hablando de impedir la pesca artesanal ni las actividades tradicionales. Estamos hablando del tránsito masivo de embarcaciones industriales que pueden modificar de manera irreversible un ecosistema que hoy permanece relativamente conservado", explicó Cabrera.
Las organizaciones consideran que esta protección permitiría anticiparse a daños que después serían difíciles de revertir.
Cabrera resaltó además que uno de los argumentos recurrentes para impulsar estos proyectos es la generación de inversión y empleo.
Sin embargo, Nuestro Futuro sostiene que los beneficios económicos suelen concentrarse fuera de las comunidades donde se instalan.
"No estamos en contra del desarrollo. Estamos en contra del falso desarrollo que elimina las posibilidades de vida de quienes habitan esos territorios", indicó la experta.
Explicó que muchos de estos proyectos requieren personal altamente especializado que llega de otras regiones, mientras las comunidades locales enfrentan afectaciones a actividades como la pesca.
"Las personas terminan perdiendo su forma de vida sin acceder realmente a los empleos prometidos. Después de 15 o 20 años quedan territorios contaminados y poblaciones desplazadas. Eso no puede llamarse desarrollo", señaló.
Nuestro Futuro mantiene dos litigios en el Poder Judicial Federal relacionados con presuntas omisiones del Estado mexicano para garantizar una protección suficiente del Golfo de California.
Paralelamente, las organizaciones buscan abrir una mesa de diálogo con la Semarnat para impulsar la declaratoria y mantener la presión pública sobre uno de los ecosistemas marinos más importantes de México.
Para los colectivos, la decisión representa una definición sobre el modelo de desarrollo que seguirá el país.