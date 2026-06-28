Golfo de California: organizaciones buscan declaratoria de "Hábitat Crítico" frente a megaproyectos

¿Qué es un Hábitat Crítico?

A diferencia de un Área Natural Protegida, el Hábitat Crítico es una figura prevista en la Ley General de Vida Silvestre para proteger sitios donde ocurren procesos biológicos indispensables para la supervivencia de especies amenazadas o en peligro de extinción.

La declaratoria puede aplicarse cuando existen riesgos para hábitats fundamentales de alimentación, reproducción, descanso o migración de especies silvestres y, de acuerdo con las organizaciones, su emisión corresponde exclusivamente a la Semarnat.

"Esta figura se creó precisamente para actuar cuando existen amenazas inminentes sobre ecosistemas estratégicos. Es una protección reforzada que puede activarse de manera inmediata sin depender de otras dependencias", explicó en entrevista Nora Cabrera, directora de Nuestro Futuro A.C.

La activista subrayó que la declaratoria no sustituye a otras políticas de conservación, sino que funciona como un mecanismo preventivo para evitar daños irreversibles.

"Es como tener un extinguidor en casa cuando ves que viene el incendio. No esperas a que todo se queme para actuar; utilizas una herramienta inmediata para evitar que el daño ocurra", explicó.

¿Por qué el Golfo de California?

Las organizaciones sostienen que el Golfo de California alberga procesos ecológicos esenciales para numerosas especies marinas.

En la región convergen rutas migratorias, zonas de reproducción y alimentación de ballenas, delfines, tiburones, tortugas marinas y otras especies incluidas en la NOM-059-SEMARNAT-2010, la Norma Oficial Mexicana que identifica las especies de flora y fauna silvestres en riesgo en el país.

Defender el Golfo de California significa decidir si queremos conservar un territorio indispensable para la biodiversidad y las comunidades costeras o convertirlo en una nueva zona de sacrificio para la industria del gas". Nora Cabrera, directora de Nuestro Futuro A.C.

Además, recuerdan que el Golfo concentra cerca del 39% de las especies de cetáceos registradas en el mundo, lo que convierte a esta zona en una de las regiones prioritarias para la conservación marina.

"El Golfo de California no debe convertirse en una nueva zona de sacrificio. Si industrias como la del gas transforman estos ecosistemas, los impactos pueden ser irreversibles y cambiar completamente la vocación de la región", advirtió Cabrera.