Morena y el Verde rechazan reporte de The New York Times sobre presuntos informantes de EU

"Nosotros no somos cómplices de nadie, nosotros no vamos a encubrir a nadie, pero tampoco vamos a permitir que esta narrativa que se quiere instalar contra nuestro movimiento, contra nuestro proyecto, sea eso, una narrativa de la ultraderecha nacional e internacional", señaló.

La dirigente nacional aseveró que su partido estará atento a las investigaciones que realice la Fiscalía General de la República (FGR) por los señalamientos en contra de 10 políticos de Sinaloa, entre ellos el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, y el senador Enrique Inzunza.

"Vamos a siempre estar pendientes de las investigaciones de las autoridades mexicanas, como es el caso de Sinaloa, que está desarrollando la Fiscalía General de la República", declaró.

Agregó que, por ello, el partido realiza cada fin de semana las Asambleas de la Soberanía Nacional para combatir la campaña que, aseguró, existe en contra de Morena.

El coordinador nacional electoral del PVEM, Arturo Escobar, también se refirió a la presunta investigación que realizan autoridades de Estados Unidos en contra de los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, y de Tamaulipas, Américo Villarreal.

El político sostuvo que, mientras no existan pruebas o denuncias formales en contra de los mandatarios, todo se mantiene en el terreno de los "trascendidos".

"Eso está en la cancha de los trascendidos; yo diría que en cualquier parte del mundo lo tiene que solventar una investigación, una denuncia. Lo que emane de trascendidos tiene que estar formalizado en investigaciones", sostuvo.

Insistió en que estos señalamientos no impactan en la alianza entre Morena, PVEM y PT, ya que no existen pruebas de por medio. Añadió que todos los actores políticos están sujetos a opiniones, pero mientras no haya denuncias formales, las versiones se quedan en "trascendidos".

"No pasa más allá, al menos que se formalice. Entonces, a partir de aquello que se investigue en los Estados Unidos o cualquier parte del mundo contra mexicanos sin denuncias se queda en un escenario de trascendido", declaró.