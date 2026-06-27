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México

Tras nueve años preso, Roberto Borge deja el penal de Morelos pero seguirá proceso en prisión domiciliaria

El exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, abandonó el penal federal de Morelos tras ser absuelto de delincuencia organizada. Seguirá proceso por lavado de dinero en prisión domiciliaria.
sáb 27 junio 2026 06:20 PM
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Roberto Borge
Roberto Borge Angulo gobernó Quintana Roo entre 2011 y 2016, y fue detenido en Panamá en 2017 y extraditado a México al año siguiente. (Foto: Archivo Cuartoscuro)

El exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, abandonó este viernes el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi) número 16, en Morelos, donde permaneció recluido desde 2018, para continuar bajo prisión domiciliaria el proceso federal que enfrenta por presunto lavado de dinero.

El exmandatario ahora cuenta con un brazalete electrónico para su monitoreo permanente y fue trasladado a un domicilio ubicado en el Estado de México, entidad donde deberá permanecer mientras continúa el juicio en su contra.

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La salida de Borge fue posible luego de que el pasado 28 de mayo el juez federal Gustavo Eduardo Alonso Ortiz, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de Xochitepec, Morelos, lo absolvió del delito de delincuencia organizada, al considerar que la Fiscalía General de la República (FGR) no acreditó su responsabilidad en ese ilícito.

Dicha acusación era el principal obstáculo para que el exgobernador pudiera abandonar la prisión, ya que ese delito contempla prisión preventiva oficiosa. Al quedar sin efecto ese cargo, pudo hacerse efectiva una resolución emitida desde diciembre de 2023 que le concedió prisión domiciliaria por la causa penal relacionada con operaciones con recursos de procedencia ilícita.

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Aunque recuperó su libertad bajo resguardo domiciliario, Borge aún enfrenta el proceso por presunto lavado de dinero derivado de la venta irregular de al menos 24 predios propiedad del gobierno de Quintana Roo a familiares, amigos y presuntos prestanombres a precios inferiores a su valor comercial, operaciones que habrían causado un daño millonario al patrimonio estatal.

El exmandatario priista fue detenido el 4 de junio de 2017 en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Panamá, cuando intentaba abordar un vuelo con destino a París, Francia. Posteriormente fue extraditado a México en enero de 2018 para enfrentar diversos procesos penales relacionados con presuntos actos de corrupción cometidos durante su administración al frente de Quintana Roo entre 2011 y 2016.

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En diciembre de 2023, un juez federal ya había autorizado sustituir la prisión preventiva por arresto domiciliario en el caso de lavado de dinero, imponiendo como condiciones el uso de un dispositivo electrónico de localización y una garantía económica de 10 millones de pesos. Sin embargo, la acusación por delincuencia organizada impidió que la medida se materializara hasta ahora.

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Quintana Roo Crimen, ley y justicia prisiones mexicanas

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