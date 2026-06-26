Registro de aspirantes de Morena: quiénes quieren ser candidatos para gobernar Guerrero en 2027

Para coordinar la Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional de Morena en Guerrero –cargo que posteriormente se convertirá en la candidatura al gobierno del estado para las elecciones de 2027– se registraron de manera presencial 16 aspirantes.
Con esta cifra, Guerrero se ha convertido, hasta el momento, en la entidad con el mayor número de inscritos provenientes de Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT). Desde 2021, el estado es gobernado por Morena; anteriormente estuvo bajo administraciones encabezadas por el PRD y el PRI.
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1. Karen Castrejón Trujillo
Presidenta nacional del PVEM desde 2020, milita en ese partido desde hace más de dos décadas. A lo largo de su trayectoria política ha ocupado diversos cargos de representación popular tanto en Guerrero como a nivel federal, donde se desempeñó como diputada y senadora.
2. Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros
Proviene de una familia con amplia tradición en la izquierda mexicana. Antes de incorporarse a Morena militó en el PRD. Esta sería la tercera ocasión en que busca la gubernatura de Guerrero. Su cargo más reciente fue el de diputado federal.
3. Esthela Damián Peralta
Cuenta con más de 20 años de trayectoria política. Antes de llegar a Morena militó en el extinto PRD, partido con el que ocupó diversos cargos en el entonces Gobierno del Distrito Federal y en la delegación Venustiano Carranza. Su responsabilidad más reciente fue como consejera jurídica de la Presidencia de la República.
4. Abelina López Rodríguez
Aunque nació en Oaxaca, ha desarrollado toda su carrera política en Guerrero. Fue presidenta municipal de Acapulco y anteriormente se desempeñó como diputada local y federal. En los últimos años ha enfrentado señalamientos relacionados con la comprobación de recursos federales y la adquisición de artículos de lujo.
5. Beatriz Mojica Morga
Busca por segunda ocasión la candidatura al gobierno de Guerrero. Inició su carrera política en el PRD en 1989 y se incorporó a Morena en 2021. Es identificada como cercana al grupo político del senador Félix Salgado Macedonio, padre de la actual gobernadora, Evelyn Salgado Pineda.
6. Rogelio Ortega Martínez
Fue gobernador interino de Guerrero en 2014, tras la salida de Ángel Aguirre Rivero. Antes de incursionar en la política se desempeñó como académico y docente universitario.
7. Iván Hernández Díaz
Su cargo más reciente fue el de delegado de los Programas para el Bienestar en Guerrero, desde donde coordinó la operación y entrega de apoyos sociales en la entidad.
8. José Ojeda Jiménez
Líder agrario y campesino. Fue presidente municipal de Chilapa de Álvarez bajo las siglas de un partido político local.
9. Genaro Vázquez Flores
Actualmente es regidor en el Ayuntamiento de Acapulco. A lo largo de su trayectoria ha militado en distintos partidos políticos, entre ellos el PRI, Movimiento Ciudadano y ahora Morena.
10. Zeferino Gómez Valdovinos
Es diputado local en el Congreso de Guerrero.
11. Marcial Rodríguez Saldaña
Se desempeñó como secretario de Educación de Guerrero durante la administración de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
12. Aidé Ibarez Castro
Fue secretaria de Salud de Guerrero en el gobierno de Evelyn Salgado Pineda.
13. Victoriano Wences Real
Dirigente estatal del PT en Guerrero. Ha sido legislador federal en tres ocasiones.
14. Alberto López Rosas
Cuenta con una amplia trayectoria en el servicio público. Ha sido presidente municipal, diputado federal y procurador general de Justicia del estado.
15. Rubén Cayetano
Fue diputado federal y ha participado activamente en la construcción de Morena en Guerrero.
16. María Guadalupe Eguiluz Bautista
Es diputada local en el Congreso de Guerrero y anteriormente se desempeñó como presidenta municipal.
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El proceso en Morena
El pasado 22 de junio, Morena, en alianza con el PT y el PVEM, puso en marcha su proceso interno para definir a quienes competirán por las gubernaturas en las elecciones de 2027. Como parte de esta etapa previa, los aspirantes son nombrados coordinadores de la Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional, una figura que busca evitar actos anticipados de campaña.
Tras el periodo de registro, los partidos seleccionarán a seis perfiles que participarán en una encuesta. Quien obtenga el mejor resultado será designado coordinador estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación.
La persona ganadora recorrerá la entidad encabezando asambleas informativas, visitas domiciliarias y actividades de difusión del periódico *Regeneración*. Posteriormente, en 2027, estos coordinadores se convertirán en las candidaturas oficiales de la coalición en los 17 estados donde habrá renovación de gubernaturas.