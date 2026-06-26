Firmas falsas y afiliados muertos, irregularidades que presentaron las organizaciones que el INE bateó

Siguen investigaciones abiertas
Como parte del proceso de constitución de nuevos partidos políticos, este jueves 25 de junio el INE avaló el registro de dos nuevas fuerzas nacionales: Somos México (que deberá cambiar nombre y color) y Paz, en tanto que se rechazó el registro de Que siga la Democracia y México tiene vida.
Aunque se revisaron las asambleas y afiliaciones recabadas y se fiscalizaron parte de los recursos empleados, el INE aún tiene vivos 12 procedimientos sancionadores por presuntas irregularidades, por ejemplo, la participación de ministros de culto.
También le falta revisar los ingresos y gastos realizados por las cuatro organizaciones de marzo a junio; los dictámenes serán analizados hasta el 13 de noviembre.
Además los consejeros instruyeron a la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) a incluir en sus revisiones el reporte de análisis de operaciones que le remitió la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) el pasado 24 de junio e identificado como UIF-367/2026, en el que constarían supuestas transacciones sospechosas de Que Siga la Democracia.
Y, dado que el INE carece de facultades para determinar la presunta comisión de delitos, y reporta las irregularidades que encuentra como “hallazgos”, los consejeros le ordenaron a la UTF realizar todas las diligencias para corroborar la relevancia de estos.
Esto porque, de acuerdo a la consejera Carla Humphrey, la UIF ha argumentado que lo que el INE le reporta como “hallazgos” no puede ser utilizado en procedimientos judiciales ni administrativos.
Otra posible investigación será la que enfrente México tiene vida, pues el INE dio vista a la Fiscalía General de la República (FGR) por presunto cohecho, pues intentó sobornar a una representante del INE en Chihuahua, a la que en diciembre de 2025 intentó convencer con 30,000 pesos de validar una asamblea el distrito 06 que no reunió el quórum.
También se dio vista a la FGR por la presunta comisión de delitos electorales por el intento de falsificación de credenciales para votar.
Por las irregularidades detectadas esas agrupaciones ya fueron sancionadas con multas, pero estas son mínimas: Que siga la Democracia fue sancionadas con 1.6 millones de pesos, y México tiene vida con tres millones de pesos.
El partido Paz contabilizó, hasta ahora, sanciones de menos de medio millón de pesos y Somos México poco más de 300,000 pesos.