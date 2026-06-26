Firmas falsas y afiliados muertos, irregularidades que presentaron las organizaciones que el INE bateó

Pese a las irregularidades que fueron detectadas cometerlas les salió barato, pues entre las dos organizaciones no llegan a cinco millones de pesos en multas.

México tiene vida

La organización México tiene vida incurrió, entre otras faltas, en la presentación de 5,684 afiliaciones indebidas (3,062 simulaciones, 2,622 fotocopias) y 351 militantes dados de baja en el padrón, por defunción.

Además intentó sobornar a personal del INE.

En materia de fiscalización se le detectaron ingresos con inconsistencias por 4.7 millones de pesos, pues recibió 779 mil pesos de entes no permitidos en ley.

También recibió aportaciones en efectivo superiores a lo permitido por 100,000 pesos y aportaciones en especie por 59,000 sin cumplir normas.

En cuanto a sus gastos 3.7 millones de pesos tuvieron inconsistencias, por ejemplo, no comprobó la erogación de 2.6 millones de pesos o contrató con proveedores no registrados por el INE por 855,000 pesos.

Asimismo se encontró que 98 ministros de culto participaron activamente en la organización como partido, ya que estuvieron en 58 asambleas distritales, lo que violó la Constitución.

Respecto a Que siga la Democracia, no presentó 38 comprobantes fiscales y omitió reportar egresos por 1.4 millones de pesos.

Su presentación de afiliados no estuvo exenta de anomalías, pues se hallaron 92 afiliaciones indebidas, dos intentos de falsificación de credenciales para votar, 371 militantes fallecidos.

Incluso esa organización presentó supuestas afiliaciones firmadas por la secretaria ejecutiva del INE, Claudia Arlett Espino.