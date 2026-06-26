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Firmas falsas y afiliados muertos, irregularidades que presentaron las organizaciones que el INE bateó

Que Siga la Democracia y México tiene vida son las organizaciones que trataron de convertirse en partido. Consejeros del INE detectaron hasta credenciales apócrifas en sus afiliaciones y las dejaron fuera del juego.
vie 26 junio 2026 07:00 PM
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Los consejeros electorales, encabezados por Guadalupe Taddei, pusieron freno a dos organizaciones que buscaban ser partido. (Foto: Cuartoscuro)

Firmas apócrifas, credenciales falsas, clero en la política y afiliados muertos fueron los hallazgos que detectó el Instituto Nacional Electoral (INE) en la revisión de dos de las organizaciones que aspiraron a su registro como partidos políticos y se quedaron en el camino.

Se trata de Que Siga la Democracia y México tiene vida, organismos que intentaron obtener el registro como partidos políticos nacionales, tener participación electoral, y acceder a una bolsa, sólo en lo que resta de 2026, de 73.6 millones de pesos.

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Pese a las irregularidades que fueron detectadas cometerlas les salió barato, pues entre las dos organizaciones no llegan a cinco millones de pesos en multas.

México tiene vida

La organización México tiene vida incurrió, entre otras faltas, en la presentación de 5,684 afiliaciones indebidas (3,062 simulaciones, 2,622 fotocopias) y 351 militantes dados de baja en el padrón, por defunción.

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Además intentó sobornar a personal del INE.

En materia de fiscalización se le detectaron ingresos con inconsistencias por 4.7 millones de pesos, pues recibió 779 mil pesos de entes no permitidos en ley.

También recibió aportaciones en efectivo superiores a lo permitido por 100,000 pesos y aportaciones en especie por 59,000 sin cumplir normas.

En cuanto a sus gastos 3.7 millones de pesos tuvieron inconsistencias, por ejemplo, no comprobó la erogación de 2.6 millones de pesos o contrató con proveedores no registrados por el INE por 855,000 pesos.

Asimismo se encontró que 98 ministros de culto participaron activamente en la organización como partido, ya que estuvieron en 58 asambleas distritales, lo que violó la Constitución.

Respecto a Que siga la Democracia, no presentó 38 comprobantes fiscales y omitió reportar egresos por 1.4 millones de pesos.

Su presentación de afiliados no estuvo exenta de anomalías, pues se hallaron 92 afiliaciones indebidas, dos intentos de falsificación de credenciales para votar, 371 militantes fallecidos.

Incluso esa organización presentó supuestas afiliaciones firmadas por la secretaria ejecutiva del INE, Claudia Arlett Espino.

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Siguen investigaciones abiertas

Como parte del proceso de constitución de nuevos partidos políticos, este jueves 25 de junio el INE avaló el registro de dos nuevas fuerzas nacionales: Somos México (que deberá cambiar nombre y color) y Paz, en tanto que se rechazó el registro de Que siga la Democracia y México tiene vida.

Aunque se revisaron las asambleas y afiliaciones recabadas y se fiscalizaron parte de los recursos empleados, el INE aún tiene vivos 12 procedimientos sancionadores por presuntas irregularidades, por ejemplo, la participación de ministros de culto.

También le falta revisar los ingresos y gastos realizados por las cuatro organizaciones de marzo a junio; los dictámenes serán analizados hasta el 13 de noviembre.

Además los consejeros instruyeron a la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) a incluir en sus revisiones el reporte de análisis de operaciones que le remitió la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) el pasado 24 de junio e identificado como UIF-367/2026, en el que constarían supuestas transacciones sospechosas de Que Siga la Democracia.

Y, dado que el INE carece de facultades para determinar la presunta comisión de delitos, y reporta las irregularidades que encuentra como “hallazgos”, los consejeros le ordenaron a la UTF realizar todas las diligencias para corroborar la relevancia de estos.

Esto porque, de acuerdo a la consejera Carla Humphrey, la UIF ha argumentado que lo que el INE le reporta como “hallazgos” no puede ser utilizado en procedimientos judiciales ni administrativos.

Otra posible investigación será la que enfrente México tiene vida, pues el INE dio vista a la Fiscalía General de la República (FGR) por presunto cohecho, pues intentó sobornar a una representante del INE en Chihuahua, a la que en diciembre de 2025 intentó convencer con 30,000 pesos de validar una asamblea el distrito 06 que no reunió el quórum.

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También se dio vista a la FGR por la presunta comisión de delitos electorales por el intento de falsificación de credenciales para votar.

Por las irregularidades detectadas esas agrupaciones ya fueron sancionadas con multas, pero estas son mínimas: Que siga la Democracia fue sancionadas con 1.6 millones de pesos, y México tiene vida con tres millones de pesos.

El partido Paz contabilizó, hasta ahora, sanciones de menos de medio millón de pesos y Somos México poco más de 300,000 pesos.

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Elecciones México 2027 INE Partidos políticos

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