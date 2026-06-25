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México

Karen Castrejón, Pablo Sandoval y Esthela Damián buscan candidatura de Morena en Guerrero

Guerrero encabeza el número de registros en el proceso interno de Morena: 16 aspirantes buscan coordinar la Defensa de la Cuarta Transformación rumbo a 2027.
mié 24 junio 2026 03:30 PM
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Desde 2021, el estado es gobernado por Morena; anteriormente estuvo bajo administraciones encabezadas por el PRD y el PRI. (Especial)

Para coordinar la Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional de Morena en Guerrero –cargo que posteriormente se convertirá en la candidatura al gobierno del estado para las elecciones de 2027– se registraron de manera presencial 16 aspirantes.

Con esta cifra, Guerrero se ha convertido, hasta el momento, en la entidad con el mayor número de inscritos provenientes de Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT). Desde 2021, el estado es gobernado por Morena; anteriormente estuvo bajo administraciones encabezadas por el PRD y el PRI.

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1. Karen Castrejón Trujillo

Presidenta nacional del PVEM desde 2020, milita en ese partido desde hace más de dos décadas. A lo largo de su trayectoria política ha ocupado diversos cargos de representación popular tanto en Guerrero como a nivel federal, donde se desempeñó como diputada y senadora.

Karen Castrejón Trujillo.
(Karen Castrejón Trujillo/Facebo)

2. Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros

Proviene de una familia con amplia tradición en la izquierda mexicana. Antes de incorporarse a Morena militó en el PRD. Esta sería la tercera ocasión en que busca la gubernatura de Guerrero. Su cargo más reciente fue el de diputado federal.

Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros
(Pablo Amílcar Sandoval Balleste)

3. Esthela Damián Peralta

Cuenta con más de 20 años de trayectoria política. Antes de llegar a Morena militó en el extinto PRD, partido con el que ocupó diversos cargos en el entonces Gobierno del Distrito Federal y en la delegación Venustiano Carranza. Su responsabilidad más reciente fue como consejera jurídica de la Presidencia de la República.

Esthela Damián Peralta
(Esthela Damián Peralta/Facebook)

4. Abelina López Rodríguez

Aunque nació en Oaxaca, ha desarrollado toda su carrera política en Guerrero. Fue presidenta municipal de Acapulco y anteriormente se desempeñó como diputada local y federal. En los últimos años ha enfrentado señalamientos relacionados con la comprobación de recursos federales y la adquisición de artículos de lujo.

Abelina López Rodríguez
(⁠Abelina López Rodríguez/Fac)

5. Beatriz Mojica Morga

Busca por segunda ocasión la candidatura al gobierno de Guerrero. Inició su carrera política en el PRD en 1989 y se incorporó a Morena en 2021. Es identificada como cercana al grupo político del senador Félix Salgado Macedonio, padre de la actual gobernadora, Evelyn Salgado Pineda.

Beatriz Mojica Morga
(Beatriz Mojica Morga/Facebook)

6. Rogelio Ortega Martínez

Fue gobernador interino de Guerrero en 2014, tras la salida de Ángel Aguirre Rivero. Antes de incursionar en la política se desempeñó como académico y docente universitario.

Rogelio Ortega Martínez
(Rogelio Ortega Martínez/Faceboo)

7. Iván Hernández Díaz

Su cargo más reciente fue el de delegado de los Programas para el Bienestar en Guerrero, desde donde coordinó la operación y entrega de apoyos sociales en la entidad.

8. José Ojeda Jiménez

Líder agrario y campesino. Fue presidente municipal de Chilapa de Álvarez bajo las siglas de un partido político local.

9. Genaro Vázquez Flores

Actualmente es regidor en el Ayuntamiento de Acapulco. A lo largo de su trayectoria ha militado en distintos partidos políticos, entre ellos el PRI, Movimiento Ciudadano y ahora Morena.

10. Zeferino Gómez Valdovinos

Es diputado local en el Congreso de Guerrero.

11. Marcial Rodríguez Saldaña

Se desempeñó como secretario de Educación de Guerrero durante la administración de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.

12. Aidé Ibarez Castro

Fue secretaria de Salud de Guerrero en el gobierno de Evelyn Salgado Pineda.

13. Victoriano Wences Real

Dirigente estatal del PT en Guerrero. Ha sido legislador federal en tres ocasiones.

14. Alberto López Rosas

Cuenta con una amplia trayectoria en el servicio público. Ha sido presidente municipal, diputado federal y procurador general de Justicia del estado.

15. Rubén Cayetano

Fue diputado federal y ha participado activamente en la construcción de Morena en Guerrero.

16. María Guadalupe Eguiluz Bautista

Es diputada local en el Congreso de Guerrero y anteriormente se desempeñó como presidenta municipal.

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El proceso en Morena

El pasado 22 de junio, Morena, en alianza con el PT y el PVEM, puso en marcha su proceso interno para definir a quienes competirán por las gubernaturas en las elecciones de 2027. Como parte de esta etapa previa, los aspirantes son nombrados coordinadores de la Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional, una figura que busca evitar actos anticipados de campaña.

Tras el periodo de registro, los partidos seleccionarán a seis perfiles que participarán en una encuesta. Quien obtenga el mejor resultado será designado coordinador estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación.

La persona ganadora recorrerá la entidad encabezando asambleas informativas, visitas domiciliarias y actividades de difusión del periódico *Regeneración*. Posteriormente, en 2027, estos coordinadores se convertirán en las candidaturas oficiales de la coalición en los 17 estados donde habrá renovación de gubernaturas.

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Elecciones México 2027 Guerrero

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