El Mundial sube a 1.5 millones los usuarios del Tren Buenavista-AIFA

El Mundial de Futbol 2026 impulsó la utilización del tren de pasajeros que conecta Buenavista con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
A dos meses de su apertura, este transporte acumula 1.5 millones de usuarios, con un pico de pasajeros un día antes de la inauguración de la Copa de la FIFA en la Ciudad de México.
“Era lo esperado, sabíamos que iban a venir turistas nacionales e internacionales a la Ciudad de México para el partido y eso se notó en el uso del tren”, afirmó Andrés Lajous, titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario.