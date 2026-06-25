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México

El Mundial sube a 1.5 millones los usuarios del Tren Buenavista-AIFA

A dos meses de su inauguración, este transporte reportó un pico de usuarios un día antes de la inauguración de la Copa de la FIFA 2026 en la Ciudad de México.
jue 25 junio 2026 11:10 AM
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Andrés Lajous Loaeza, titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario
Andrés Lajous Loaeza, titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario. (Foto: Presidencia de México)

El Mundial de Futbol 2026 impulsó la utilización del tren de pasajeros que conecta Buenavista con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

A dos meses de su apertura, este transporte acumula 1.5 millones de usuarios, con un pico de pasajeros un día antes de la inauguración de la Copa de la FIFA en la Ciudad de México.

“Era lo esperado, sabíamos que iban a venir turistas nacionales e internacionales a la Ciudad de México para el partido y eso se notó en el uso del tren”, afirmó Andrés Lajous, titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario.

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Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario aseguró que el Tren Buenavista-AIFA ha mejorado los tiempos de recorrido, al pasar de 52 minutos en un inicio a 46 actualmente.

“Y han sido muy precisos en términos de la frecuencia, de estar cumpliendo la salida cada 30 minutos en las terminales para hacer el recorrido”, agregó.

Tres estaciones acumulan la mayor afluencia de pasajeros: Lechería, Prado Sur y Xaltocan, que es la estación que está antes del Aeropuerto Felipe Ángeles.

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El Tren Buenavista-AIFA fue inaugurado el pasado 26 de abril, tres años más tarde de lo planeado originalmente.

El transporte es una ampliación del Tren Suburbano y conecta el centro de la Ciudad de México con el AIFA.

Aunque ya opera, el tren tiene todavía obras pendientes: las pasarelas para acceso peatonal en tres estaciones, que ya están en proceso de construcción, y la obra hidráulica en la estación Cajiga para evitar inundaciones, reconoció Lajous.

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