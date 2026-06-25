El Mundial sube a 1.5 millones los usuarios del Tren Buenavista-AIFA

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario aseguró que el Tren Buenavista-AIFA ha mejorado los tiempos de recorrido, al pasar de 52 minutos en un inicio a 46 actualmente.

“Y han sido muy precisos en términos de la frecuencia, de estar cumpliendo la salida cada 30 minutos en las terminales para hacer el recorrido”, agregó.

Tres estaciones acumulan la mayor afluencia de pasajeros: Lechería, Prado Sur y Xaltocan, que es la estación que está antes del Aeropuerto Felipe Ángeles.

El Tren Buenavista-AIFA fue inaugurado el pasado 26 de abril, tres años más tarde de lo planeado originalmente.

El transporte es una ampliación del Tren Suburbano y conecta el centro de la Ciudad de México con el AIFA.

Aunque ya opera, el tren tiene todavía obras pendientes: las pasarelas para acceso peatonal en tres estaciones, que ya están en proceso de construcción, y la obra hidráulica en la estación Cajiga para evitar inundaciones, reconoció Lajous.