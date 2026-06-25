México enviará brigada de rescatistas para ayudar a Venezuela con los daños por los sismos

México enviará una brigada a Venezuela para brindar apoyo en labores de rescate y atención médica a ese país, afectado por dos intensos sismos que han dejado, al menos, 164 personas muertas y más de 900 heridas.
La presidenta Claudia Sheinbaum detalló que su homóloga de Venezuela, Delcy Rodríguez, solicitó a México ayuda con rescatistas y personal de salud en una comunicación escrita con el canciller Roberto Velasco.
“Una primera brigada de la Secretaría de la Defensa Nacional sale el día de hoy".