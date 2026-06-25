México enviará brigada de rescatistas para ayudar a Venezuela con los daños por los sismos

“Una vez que lleguen allá y hagan una valoración con las autoridades de Venezuela, ya veremos qué ayuda adicional requieren”, explicó Sheinbaum en su conferencia de prensa mañanera.

El país enviará 250 militares, cinco canes, cuatro aeronaves, un dron, herramientas para búsqueda y rescate, así como equipo y material de curación. Más adelante, el gobierno federal evaluará si, además, envía ayuda humanitaria.

“Nos dijeron que lo que necesitan es eso, no nos pidieron apoyo en alimentación o algunos otros insumos”, indicó la presidenta.

La tarde de este miércoles, dos sismos consecutivos de 7.2 y 7.5 de magnitud sacudieron Venezuela. Con un minuto de diferencia entre uno y otro, los terremotos provocaron el derrumbe de edificios e inmuebles.

La Embajada de México en Venezuela no reporta, hasta el momento, connacionales heridos o fallecidos en ese país.

“No se ha reportado ningún mexicano herido o lamentablemente fallecido, pero estamos en revisión permanente”, declaró Sheinbaum.