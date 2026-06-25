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México

México enviará brigada de rescatistas para ayudar a Venezuela con los daños por los sismos

El gobierno mexicano informa que, hasta ahora, no se reportan mexicanos fallecidos o heridos tras los sismos en Venezuela.
jue 25 junio 2026 10:09 AM
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Presidenta de México Claudia Sheinbaum
La presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia matutina del jueves 25 de junio. (Foto: Presidencia de México)

México enviará una brigada a Venezuela para brindar apoyo en labores de rescate y atención médica a ese país, afectado por dos intensos sismos que han dejado, al menos, 164 personas muertas y más de 900 heridas.

La presidenta Claudia Sheinbaum detalló que su homóloga de Venezuela, Delcy Rodríguez, solicitó a México ayuda con rescatistas y personal de salud en una comunicación escrita con el canciller Roberto Velasco.

“Una primera brigada de la Secretaría de la Defensa Nacional sale el día de hoy".

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“Una vez que lleguen allá y hagan una valoración con las autoridades de Venezuela, ya veremos qué ayuda adicional requieren”, explicó Sheinbaum en su conferencia de prensa mañanera.

El país enviará 250 militares, cinco canes, cuatro aeronaves, un dron, herramientas para búsqueda y rescate, así como equipo y material de curación. Más adelante, el gobierno federal evaluará si, además, envía ayuda humanitaria.

“Nos dijeron que lo que necesitan es eso, no nos pidieron apoyo en alimentación o algunos otros insumos”, indicó la presidenta.

La tarde de este miércoles, dos sismos consecutivos de 7.2 y 7.5 de magnitud sacudieron Venezuela. Con un minuto de diferencia entre uno y otro, los terremotos provocaron el derrumbe de edificios e inmuebles.

La Embajada de México en Venezuela no reporta, hasta el momento, connacionales heridos o fallecidos en ese país.

“No se ha reportado ningún mexicano herido o lamentablemente fallecido, pero estamos en revisión permanente”, declaró Sheinbaum.

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