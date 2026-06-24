Andrea Chávez, Cruz Pérez y Luis Arrieta se apuntan para buscar candidatura de Morena en Chihuahua

Chihuahua atraviesa un momento de alta tensión política y de seguridad en el contexto de su relación con el gobierno federal. La entidad es gobernada por la panista María Eugenia “Maru” Campos Galván, en un escenario de convivencia compleja con la administración federal encabezada por Morena.

En los últimos meses, uno de los episodios que ha elevado la confrontación pública ha sido la polémica por la presunta participación o acompañamiento de agentes de Estados Unidos en un operativo de seguridad en territorio chihuahuense, situación que generó versiones encontradas entre autoridades estatales y federales, así como exigencias de aclaración sobre el alcance de la cooperación internacional en materia de seguridad.

El intercambio político derivó en declaraciones cruzadas: mientras el gobierno federal ha subrayado la necesidad de respetar los marcos de soberanía en cualquier colaboración con agencias extranjeras, la administración estatal ha defendido la existencia de mecanismos de cooperación binacional para combatir delitos como el tráfico de armas y drogas en la frontera.

El episodio reavivó la discusión sobre los límites de la coordinación en materia de seguridad, particularmente en una entidad donde la violencia ligada al crimen organizado sigue siendo uno de los principales retos.

En el plano económico, Chihuahua mantiene su peso como uno de los motores industriales del norte del país gracias a la industria maquiladora en Ciudad Juárez y Chihuahua capital, además de su actividad ganadera y agrícola. Sin embargo, la incertidumbre por temas de seguridad y gobernabilidad ha generado preocupación en sectores productivos, especialmente en un contexto de alta integración con Estados Unidos.

Socialmente, la entidad enfrenta desafíos persistentes relacionados con violencia en regiones fronterizas, desplazamiento forzado en zonas serranas y presión migratoria, lo que mantiene a Chihuahua como un estado estratégico pero altamente sensible en la agenda nacional.

Hasta el momento, tres morenistas han levantado la mano para gobernarla.

¿Quiénes levantaron la mano?

Andrea Chávez

La senadora con licencia fue la primera en registrarse como aspirante a coordinar Morena en Chihuahua. Desde hace varios meses se conoce su intención de ser la candidata de Morena a gobernar la entidad que hoy está bajo la responsabilidad de Marú Campos. Incluso en el estado circularon algunas camionetas con el nombre e imagen de la legisladora mediante las que se ofrecían servicios médicos.

Su carrera política es breve. Ingresó al Senado como asesora parlamentaria en 2018 y durante estos últimos años fue diputada federal en la LXV Legislatura y secretaria de Comunicación, Difusión y Propaganda del Comité Ejecutivo Nacional de Morena.

Estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ). Tiene 28 años. Al presentar su registro como aspirante de Morena a la coordinación, confió en que ganará el proceso y sacará al PAN del gobierno estatal.

La senadora con licencia, Andrea Chávez, fue la primera en presentar su registro como aspirante a la coordinación estatal. (Foto: Morena.)

Cruz Pérez Cuéllar

El alcalde de Ciudad Juárez busca por segunda ocasión consecutiva ser el candidato a gobernador de Morena. En 2020, Cruz Pérez Cuéllar participó en el proceso interno de Morena, pero la candidatura se la ganó Juan Carlos Loera de la Rosa.

Desde 2021 se desempeña como presidente municipal de Ciudad Juárez, pero el pasado miércoles solicitó licencia a su cargo para poder inscribirse al proceso interno de Morena, en el que uno de los requisitos es no tener un cargo público.

Antes de formar parte de Morena, Pérez Cuéllar militó en el Partido Acción Nacional. Abanderado por ese partido buscó la alcaldía de Ciudad Juárez, pero perdió en 2004. Cuatro años después fue presidente estatal del blanquiazul, y en 2015 renunció a su militancia.

Para buscar la coordinación de Morena, Cruz Pérez Cuéllar presentó se separó de su cargo como presidente municipal. (Foto: Morena.)

Aunque tras su salida del PAN se acercó a Movimiento Ciudadano, finalmente se integró a Morena desde 2016. En 2018 llegó al Senado de la República pero solo permaneció hasta 2021 debido a que ganó la elección de Ciudad Juárez y posteriormente la reelección.

Luis Carlos Arrieta

Fue candidato del Partido Encuentro Social a la gubernatura de Chihuahua en 2021. Es un ganadero y productor agrícola que está interesado por la política. Es piloto Aviador por la Escuela de Aviación Leo López y nació el 16 de noviembre de 1962.