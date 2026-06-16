Morena llama a sus integrantes a no pagar boletos de 100,000 pesos para asistir al Mundial

“Respetamos y felicitamos a quien pueda tener los recursos para poder comprar un boleto para el Mundial e ir a ser parte de está fiesta. Nosotros consideramos que quienes militamos en Morena debemos estar con el pueblo, ojalá que ningún compañero o compañera ande en el estadio con boletos de 120,000 pesos. Hay que estar con el pueblo”, planteó a dos días de que la selección mexicana tenga su segundo encuentro de fase de grupos del Mundial.

Aunque México es uno de los tres anfitriones del Mundial de Futbol de la FIFA y le correspondió la inauguración del evento que tendrá 104 partidos, la presidenta Claudia Sheinbaum optó por no asistir al Estadio Ciudad de México y regaló su boleto marcado con el número 0001 a una joven de Veracruz.

La mandataria federal había anunciado que disfrutaría del partido en el Zócalo de la Ciudad de México, sin embargo, debido a las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de último momento decidió acudir al Deportivo Hermanos Galeana, en donde estuvo acompañada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Ariadna Montiel llamó a los militantes de Morena a evitar asistir a estudios de futbol o pagar boletos con precios superiores a los 100 mil pesos. “El ejemplo ya lo puso la presidenta”, afirmó.



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En una conferencia de prensa este martes, Ariadna Montiel llamó a los morenistas a ser congruentes con los principios del partido.

“Nosotros debemos ser ejemplares en nuestro actuar y ya nuestra presidenta nos puso el ejemplo de estar con el pueblo”, señaló.

Montiel sugirió como opciones acudir al FAN Fest instalado en el Zócalo de la Ciudad de México o a alguno de los otros 18 que se encuentran en las alcaldías de la capital del país, o verlo con la familia.

Aunque, dijo, hubo quienes querían que a México le fuera mal con la organización de la inauguración, fue todo un éxito.

“A pesar de que hubo todos los intentos de que esto no saliera bien, pues salió muy bien y la Selección fue la que lo hizo mejor. Desde aquí nuestra felicitación para los seleccionados de México”, agregó.

Al primero de los tres encuentros que tiene la selección mexicana asistieron varios políticos, entre ellos la excandidata presidencial Xóchitl Gálvez, el líder del PRI, Alejandro Moreno, Jesús Sesma, líder del PVEM en Ciudad de México, y el excandidato presidencial José Antonio Meade.