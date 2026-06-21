Lo que se sabe de la polémica cena de la FIFA en el Castillo de Chapultepec por el Mundial

¿Cuándo se realizó la cena?

El encuentro tuvo lugar el pasado 10 de junio en el Alcázar del Castillo de Chapultepec. Se trató de un evento privado al que asistieron, además de la mandataria federal, gobernadores como Samuel García Sepúlveda y Pablo Lemus, así como funcionarios federales como la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, y la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora.

La semana pasada, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que sí asistió, pero solo por unos minutos para dar un mensaje de bienvenida a las 211 delegaciones internacionales.

“Yo fui, leí el mensaje y me salí. No me quedé; es más ni saludos di, nomás los que me quedaron en el camino y me salí. Fue un mensaje de bienvenida”, señaló el pasado 18 de junio durante su conferencia matutina.

El costo del evento

El INAH informó que la cena fue organizada por la FIFA con el objetivo de promover el patrimonio cultural de México entre representantes de distintos países. Precisó que la organización internacional cubrió los costos del evento, estimados en poco más de un millón de pesos, y que se cumplieron los lineamientos aplicables para el uso del recinto, además de las medidas necesarias para la conservación del inmueble histórico.

El instituto subrayó que el Castillo de Chapultepec, “testigo de algunos de los acontecimientos más relevantes de la historia nacional”, también ha sido sede de actividades culturales, académicas y diplomáticas de carácter nacional e internacional.