La cena de gala organizada por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) en el Castillo de Chapultepec, como parte de los preparativos rumbo a la inauguración del Mundial 2026, ha desatado una ola de críticas desde que se reveló su realización. La controversia gira en torno a dos puntos centrales: el posible impacto sobre el patrimonio histórico del recinto y la aparente incongruencia con el discurso de austeridad promovido por el gobierno federal.
Lo que se sabe de la polémica cena de la FIFA en el Castillo de Chapultepec por el Mundial
¿Cuándo se realizó la cena?
El encuentro tuvo lugar el pasado 10 de junio en el Alcázar del Castillo de Chapultepec. Se trató de un evento privado al que asistieron, además de la mandataria federal, gobernadores como Samuel García Sepúlveda y Pablo Lemus, así como funcionarios federales como la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, y la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora.
La semana pasada, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que sí asistió, pero solo por unos minutos para dar un mensaje de bienvenida a las 211 delegaciones internacionales.
“Yo fui, leí el mensaje y me salí. No me quedé; es más ni saludos di, nomás los que me quedaron en el camino y me salí. Fue un mensaje de bienvenida”, señaló el pasado 18 de junio durante su conferencia matutina.
El costo del evento
El INAH informó que la cena fue organizada por la FIFA con el objetivo de promover el patrimonio cultural de México entre representantes de distintos países. Precisó que la organización internacional cubrió los costos del evento, estimados en poco más de un millón de pesos, y que se cumplieron los lineamientos aplicables para el uso del recinto, además de las medidas necesarias para la conservación del inmueble histórico.
El instituto subrayó que el Castillo de Chapultepec, “testigo de algunos de los acontecimientos más relevantes de la historia nacional”, también ha sido sede de actividades culturales, académicas y diplomáticas de carácter nacional e internacional.
#INAHInforma 📢— INAH (@INAHmx) June 21, 2026
El INAH informa sobre la actividad realizada el 10 de junio en el Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec, en la que participó la FIFA, y precisa que el evento se llevó a cabo con apego a la normatividad vigente y con las medidas necesarias. pic.twitter.com/aKX4Ooe9qH
La polémica
En defensa del evento, la presidenta Sheinbaum afirmó que desde hace años el Castillo de Chapultepec se utiliza para la realización de eventos. Al ser cuestionada sobre si existen tarifas “accesibles” para que cualquier persona pueda rentar el recinto, respondió que sí se cuenta con un costo establecido para su uso.
No obstante, el sitio oficial del museo indica que el inmueble está destinado solo a actividades culturales, académicas o científicas y no contempla eventos sociales privados como bodas, XV años o reuniones empresariales, sin mencionar tampoco eventos deportivos.
Por su parte, diversos medios reportan que investigadores del INAH preparan una posible denuncia relacionada con el uso del recinto, al señalar que ni la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas ni la normativa del propio instituto contemplan la “renta” de museos o zonas arqueológicas, lo que, de ser el caso, puede implicar una posible irregularidad.
Invitados
La FIFA organizó el evento privado en la antesala del partido inaugural del Mundial 2026 en el Estadio Azteca, con el objetivo de recibir a delegaciones internacionales y reunir a figuras clave del fútbol, la política y el sector empresarial.
La reunión fue encabezada por el presidente del organismo, Gianni Infantino, y congregó a más de 200 invitados, entre ellos exfutbolistas, dirigentes deportivos y representantes de distintos países. Destacaron Ronaldo Nazário, Carles Puyol, Alessandro Del Piero, Didier Drogba y el mexicano Jorge Campos. También asistió el empresario Emilio Azcárraga Jean.
En el ámbito directivo estuvieron Alejandro Domínguez (Conmebol) y Victor Montagliani (Concacaf), además de Infantino como anfitrión principal.
Por parte de México, acudieron la presidenta Claudia Sheinbaum, la jefa de Gobierno Clara Brugada, y los gobernadores de Jalisco y Nuevo León, entidades sede de partidos del torneo.