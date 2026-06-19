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México

La semana en donde los niños no tendrán clases dos días por estas razones

Los alumnos de educación básica tienen establecidos en el calendario oficial de la SEP un total de 185 días de clase; sin embargo, éstos se redujeron por el Mundial de Futbol 2026.
vie 19 junio 2026 03:40 PM
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Hay suspensión de clases de la SEP dos días durante esta semana, ¿dónde sí aplica y en qué fechas?
El calendario oficial de la SEP establece 185 días efectivos de clase para estudiantes de educación básica en el país. (Foto: ChatGPT)

Las últimas semanas del ciclo escolar 2025-2026 se viven entre los partidos del Mundial de Futbol 2026 , lo que movió la dinámica de los alumnos de educación básica en el país, ya que por los partidos de la selección mexicana las autoridades en la Ciudad de México (CDMX) decidieron que no se tuvieran clases, además de implementar el trabajo en casa en las dependencias del Gobierno y sugerir la misma dinámica a la iniciativa privada.

Los días de clase, las vacaciones, días de Consejo Técnico Escolar (CTE), asueto y demás actividades escolares de los alumnos de preescolar, primaria y secundaria de escuelas públicas del país se determinan por el calendario que emite la Secretaría de Educación Pública (SEP).

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Cuándo y dónde no hay clases por el Mundial 2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbuam Pardo, publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en el que se detalla quienes no pueden realizar la medida de home office, que en este caso es el personal de salud, seguridad pública, rotección civil, control migratorio y aduanero, así como empleados relacionados con infraestructura crítica como energía, agua, telecomunicaciones y transporte.

Con el objetivo de disminuir el tráfico y facilitar la movilidad en la CDMX, la medida se aplicará el miércoles 24 de junio en la CDMX, sede del tercer partido de la selección mexicana vs Chequia en el Estadio CDMX (mejor conocido como Estadio Azteca), en un encuentro que se tiene previsto a las 19:00 horas.

Tampoco los alumnos de educación básica, media superior y superior en la CDMX tendrán clases; aunque serán las autoridades educativas de cada plantel las que avisen a los padres de familia, ya que por ejemplo, en el duelo contra Corea del Sur, la medida solo se aplicó a los estudiantes de turno vespertino.

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Calendario disponible en https://calendarioescolar.sep.gob.mx/2025-2026 (Secretaría de Educación Pública (SEP).)

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El 26 de junio no hay clases en escuelas de la SEP

Además, en la misma semana se tendrá el último viernes de CTE que es el órgano encargado de tomar y ejecutar decisiones enfocadas a alcanzar el máximo logro de los aprendizajes de los niños, niñas y adolescentes.

En dichas reuniones participan los profesores de Educación Física, Especial, Inglés, Cómputo y Asesores Técnicos, de cada institución de enseñanza pública, en las que abordan los procesos de enseñanza y aprendizaje para analizar y tomar decisiones que beneficien el desarrollo educativo de los alumnos.

El viernes 26 de junio es la fecha del último CTE correspondiente al ciclo escolar vigente y se aplica en todas las escuelas públicas de nivel básico del país.

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Cuándo es Consejo Técnico Escolar de junio, el último del ciclo escolar 2025-2026 y día sin clases
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Rumbo al cierre de ciclo, el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, recordó que el centro de la política educativa nacional es, y siempre será, garantizar el derecho a la educación de más de 20 millones 600,000 niñas, niños y adolescentes de las 202,000 escuelas públicas de educación básica del país, que son atendidas por más de un millón de maestras y maestros.

“Aprovechemos juntas y juntos cada oportunidad que nos da la escuela: alumnas y alumnos que siguen curiosos; madres y padres que acompañan hasta el cierre; docentes que enseñan con la misma entrega el último día que el primero”, destacó la dependencia Federal en un comunicado .

El titular de la SEP subrayó la importancia de garantizar la entrega oportuna de boletas y evaluaciones finales, así como la integración de la documentación escolar correspondiente al cierre del ciclo, en apego a la normatividad vigente.

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La SEP informó que en el ciclo escolar hay actualmente 23.4 millones de alumnas y alumnos, así como más de 1.2 millones de docentes, en escuelas públicas y privadas de educación básica en el país.

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