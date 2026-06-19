Hay suspensión de clases de la SEP dos días durante esta semana, ¿dónde sí aplica y en qué fechas?

El 26 de junio no hay clases en escuelas de la SEP

Además, en la misma semana se tendrá el último viernes de CTE que es el órgano encargado de tomar y ejecutar decisiones enfocadas a alcanzar el máximo logro de los aprendizajes de los niños, niñas y adolescentes.

En dichas reuniones participan los profesores de Educación Física, Especial, Inglés, Cómputo y Asesores Técnicos, de cada institución de enseñanza pública, en las que abordan los procesos de enseñanza y aprendizaje para analizar y tomar decisiones que beneficien el desarrollo educativo de los alumnos.

El viernes 26 de junio es la fecha del último CTE correspondiente al ciclo escolar vigente y se aplica en todas las escuelas públicas de nivel básico del país.

Rumbo al cierre de ciclo, el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, recordó que el centro de la política educativa nacional es, y siempre será, garantizar el derecho a la educación de más de 20 millones 600,000 niñas, niños y adolescentes de las 202,000 escuelas públicas de educación básica del país, que son atendidas por más de un millón de maestras y maestros.

“Aprovechemos juntas y juntos cada oportunidad que nos da la escuela: alumnas y alumnos que siguen curiosos; madres y padres que acompañan hasta el cierre; docentes que enseñan con la misma entrega el último día que el primero”, destacó la dependencia Federal en un comunicado .

El titular de la SEP subrayó la importancia de garantizar la entrega oportuna de boletas y evaluaciones finales, así como la integración de la documentación escolar correspondiente al cierre del ciclo, en apego a la normatividad vigente.