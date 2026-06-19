La CNTE marcha del Ángel de la Independencia a la Secretaría de Gobernación

Hasta ahora, solo hay avances en la exigencia de eliminar la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm). El gobierno trazó un plan de trabajo para cumplir esa demanda.

La manifestación también se lleva a cabo en conmemoración de los 10 años de la represión en Nochixtlán, Oaxaca, donde en 2016 el gobierno desalojó de manera violenta a maestros de la CNTE y pobladores que protestaban en contra de la reforma educativa de Enrique Peña Nieto. El saldo fue de ocho personas muertas y al menos 100 heridas.

¿Qué pide la CNTE?

En la quinta mesa de negociación, las autoridades y la CNTE acordaron realizar mesas tripartitas con cada sección, a fin de atender demandas individuales de los maestros de cada estado del país.

Una de esas reuniones está programada para este viernes, entre la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Sección 9 de la Ciudad de México. Esta mesa estuvo prevista para el 12 de junio, pero Mario Delgado, titular de la dependencia, la canceló de último momento para unirse a la gira de la presidenta Claudia Sheinbaum en San Luis Potosí.

Pedro Hernández, secretario general de la Sección 9, explica que buscan negociar la basificación de algunos maestros, la homologación de prestaciones, como aguinaldo de 90 días y bonos para jubilados.

También piden la recontratación de docentes desplazados y un freno a lo que considera "represión administrativa". Este año, al menos 700 profesores de la capital han tenido descuentos en sus nóminas por participar en las protestas de la CNTE.

Mientras se lleva a cabo, los maestros también se movilizarán en Avenida Universidad, donde se ubican las oficinas de la SEP, y por la noche realizarán una asamblea.