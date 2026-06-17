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México

Morena pone candados a aspirantes: sin procesos judiciales y con juego limpio interno

Este miércoles, al partido publicará su convocatoria para definir a sus 17 coordinaciones estatales de Defensa de la Transformación, quienes serán sus candidatos a las gubernaturas en 2027.
mié 17 junio 2026 01:38 PM
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Las dirigencias de Morena, PT y Verde resaltaron que mantienen su alianza rumbo a las elecciones de 2027. (Foto: Morena.)

Rumbo a las elecciones de 2027, Morena emitirá este miércoles su convocatoria para definir a sus 17 titulares de las Coordinaciones Estatales de Defensa de la Transformación, quienes en los próximos meses se convertirán en sus candidatos a gobernador, y como parte de los requisitos, se establece que no deberán tener procesos judiciales abiertos, no deberán hablar mal de sus compañeros y no podrán recurrir al uso de espectaculares.

A menos de un año de la jornada electoral de junio de 2027, las dirigencias de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México informaron que entre el 22 y 27 se registrarán los perfiles que estén interesados en participar en las encuestas que se levantarán en el país para definir a su candidato a coordinador y posteriormente en su aspirante a la gubernatura.

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En la sede del World Trade Center de la Ciudad de México se registrarán a los aspirantes por cada estado:

Lunes: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur y Campeche.
Martes: Chihuahua, Colima y Guerrero.
Jueves: Michoacán, Nayarit y Nuevo León.
Viernes: Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, y Sonora.
Sábado: Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas.

El miércoles no habrá registro de aspirantes debido a que la selección mexicana tendrá su tercer partido como parte de la fase de grupos del Mundial de la FIFA 2026.

Citlalli Hernández, secretaria de Elecciones, informó que la elección de sus candidatos se realizará vía encuesta a la que se prevé un máximo de seis nombres.

“Metodológicamente se recomiendan que sean seis en la encuesta para no sesgar ni cargar muchos nombres porque eso luego es muy cansado para las personas”, indicó.

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La también exsenadora de la República explicó que entre los requisitos para aspirar a ser coordinador, se plantea un perfil limpio y vínculos con la llamada ''Cuarta Transformación''.

“¿Cuáles son los requisitos? Los que establece nuestro estatuto: personas con una trayectoria positiva, que tengan un vínculo con la Cuarta Transformación, que no tengan mala trayectoria o que comprueben que no están en ningún proceso judicial de ningún tipo”, apuntó.

Pero también Morena va por prohibir el uso de espectaculares entre los aspirantes a ser coordinador que les ayuden a posicionarse.

“Prohibimos con base en los acuerdos del Consejo Nacional las campañas dispensiosas, el uso de espectaculares, evidentemente que además es un delito, el uso de programas sociales, la intervención de funcionarios públicos”, dijo.

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Otra prohibición para los aspirantes consistirá en hablar mal de sus contrincantes.

“No queremos que un proceso interno sea un pleito interno sino que nos pongamos hacia afuera a hablar de la transformación, a caminar, a construir territorialmente, a construir liderazgo y luego ya por eso es muy claro el método será una encuesta”, dijo.

Aunque no hay un tiempo definido, se prevé levantar las encuestas una vez concluido el Mundial de Futbol.

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Félix Salgado se puede registrar para coordinador

Aunque en las elecciones de 2027 se aplicará la regla contra el nepotismo en cargos públicos, el senador con licencia Félix Salgado podrá apuntarse como aspirante a coordinador estatal en Guerrero, sin embargo, en Morena se determinará si cumple o no con los requisitos para encargarse de la Defensa de la Transformación.

“A la pregunta de si Félix puede registrarse, pues puede registrarse. Es militante de Morena. Todos nuestros militantes pueden registrarse, luego la Comisión de Elecciones le informará a cada uno si cumple con los requisitos para iniciar el proceso o si no. Uno de nuestros requisitos es el no nepotismo, pero todas nuestras militancias pueden registrarse”, destacó.

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Elecciones México 2027 Morena Gobernadores

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