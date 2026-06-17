Morena pone candados a aspirantes: sin procesos judiciales y con juego limpio interno

En la sede del World Trade Center de la Ciudad de México se registrarán a los aspirantes por cada estado:

Lunes: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur y Campeche.

Martes: Chihuahua, Colima y Guerrero.

Jueves: Michoacán, Nayarit y Nuevo León.

Viernes: Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, y Sonora.

Sábado: Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas.

El miércoles no habrá registro de aspirantes debido a que la selección mexicana tendrá su tercer partido como parte de la fase de grupos del Mundial de la FIFA 2026.

Citlalli Hernández, secretaria de Elecciones, informó que la elección de sus candidatos se realizará vía encuesta a la que se prevé un máximo de seis nombres.

“Metodológicamente se recomiendan que sean seis en la encuesta para no sesgar ni cargar muchos nombres porque eso luego es muy cansado para las personas”, indicó.

La también exsenadora de la República explicó que entre los requisitos para aspirar a ser coordinador, se plantea un perfil limpio y vínculos con la llamada ''Cuarta Transformación''.

“¿Cuáles son los requisitos? Los que establece nuestro estatuto: personas con una trayectoria positiva, que tengan un vínculo con la Cuarta Transformación, que no tengan mala trayectoria o que comprueben que no están en ningún proceso judicial de ningún tipo”, apuntó.

Pero también Morena va por prohibir el uso de espectaculares entre los aspirantes a ser coordinador que les ayuden a posicionarse.

“Prohibimos con base en los acuerdos del Consejo Nacional las campañas dispensiosas, el uso de espectaculares, evidentemente que además es un delito, el uso de programas sociales, la intervención de funcionarios públicos”, dijo.