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México

Gobierno decreta suspensión de clases y home office en CDMX y Guadalajara por Mundial

El decreto suspende clases en todos los niveles educativos dependientes de la SEP. En CDMX, no habrá actividades el 24 de junio, mientras que este 17 de junio la suspensión aplicará en el turno vespertino.
mar 16 junio 2026 05:51 PM
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Confirman suspensión de clases por el Mundial 2026 y home office, pero no aplicará para todos
México es una de las tres sedes del Mundial 2026. (Foto: Cuartoscuro )

El Gobierno federal emitió un decreto con medidas extraordinarias ante la realización de la Copa Mundial de Futbol 2026, que implicará la suspensión de clases y la reducción del trabajo presencial en la Ciudad de México y la zona metropolitana de Guadalajara, con el objetivo de facilitar la movilidad y evitar saturación vial durante los días de mayor afluencia.

El acuerdo, firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum, establece que en la administración pública federal se implementarán esquemas obligatorios de teletrabajo y trabajo a distancia en las ciudades sede, lo que en la práctica reducirá de manera significativa la actividad laboral presencial.

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En la Ciudad de México, el miércoles 17 de junio de 2026 las labores presenciales concluirán a las 15:00 horas, y el resto de la jornada será bajo modalidad de trabajo a distancia. Posteriormente, el jueves 24 de junio, no habrá actividades presenciales en el sector público federal, ya que toda la jornada se realizará mediante teletrabajo o esquemas flexibles.

En la zona metropolitana de Guadalajara, el jueves 18 de junio de 2026 se suspenderán las actividades presenciales en dependencias federales, al implementarse de forma total el trabajo a distancia durante toda la jornada.

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Suspensión de clases por el Mundial

El decreto también establece la suspensión de clases en todos los niveles educativos dependientes de la Secretaría de Educación Pública (SEP). En la Ciudad de México, no habrá actividades escolares el 24 de junio, mientras que el 17 de junio la suspensión aplicará en el turno vespertino. En Guadalajara, la medida se aplicará de manera general el 18 de junio.

Festejos Ángel de la Independencia Mundial
El Mundial de Futbol inició la semana pasada en México. (Foto: Cuartoscuro )

Las disposiciones alcanzan también a un llamado al sector privado y social para adoptar esquemas similares en actividades no esenciales, lo que podría derivar en una disminución generalizada de la actividad laboral presencial en las zonas metropolitanas involucradas.

El decreto contempla excepciones únicamente para actividades esenciales como salud, seguridad pública, protección civil, infraestructura crítica y servicios estratégicos, así como labores directamente vinculadas con la organización del propio evento deportivo.

Con estas medidas, el gobierno busca reducir la movilidad en las ciudades sede durante los días clave del Mundial 2026, en los que se espera una alta concentración de visitantes y un incremento significativo en el flujo vehicular y peatonal.

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Mundial de Futbol 2026 Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026 Futbol

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