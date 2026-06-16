Confirman suspensión de clases por el Mundial 2026 y home office, pero no aplicará para todos

El Gobierno federal emitió un decreto con medidas extraordinarias ante la realización de la Copa Mundial de Futbol 2026, que implicará la suspensión de clases y la reducción del trabajo presencial en la Ciudad de México y la zona metropolitana de Guadalajara, con el objetivo de facilitar la movilidad y evitar saturación vial durante los días de mayor afluencia.
El acuerdo, firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum, establece que en la administración pública federal se implementarán esquemas obligatorios de teletrabajo y trabajo a distancia en las ciudades sede, lo que en la práctica reducirá de manera significativa la actividad laboral presencial.