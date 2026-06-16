Confirman suspensión de clases por el Mundial 2026 y home office, pero no aplicará para todos

Suspensión de clases por el Mundial

El decreto también establece la suspensión de clases en todos los niveles educativos dependientes de la Secretaría de Educación Pública (SEP). En la Ciudad de México, no habrá actividades escolares el 24 de junio, mientras que el 17 de junio la suspensión aplicará en el turno vespertino. En Guadalajara, la medida se aplicará de manera general el 18 de junio.

El Mundial de Futbol inició la semana pasada en México. (Foto: Cuartoscuro )

Las disposiciones alcanzan también a un llamado al sector privado y social para adoptar esquemas similares en actividades no esenciales, lo que podría derivar en una disminución generalizada de la actividad laboral presencial en las zonas metropolitanas involucradas.

El decreto contempla excepciones únicamente para actividades esenciales como salud, seguridad pública, protección civil, infraestructura crítica y servicios estratégicos, así como labores directamente vinculadas con la organización del propio evento deportivo.

Con estas medidas, el gobierno busca reducir la movilidad en las ciudades sede durante los días clave del Mundial 2026, en los que se espera una alta concentración de visitantes y un incremento significativo en el flujo vehicular y peatonal.