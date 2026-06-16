Así se reconfigura el CJNG sin "El Mencho" y tras capturas de "Chapitos", según el gobierno

“Ellos tienen líderes regionales muy identificados, con territorios muy marcados. Eso también permitió de alguna u otra manera que no hubiera un descontrol o una violencia desmedida”, comentó Harfuch sobre el operativo realizado en febrero pasado y que terminó con la muerte de “El Mencho”.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario fue cuestionado sobre la reorganización del CJNG y quién habría asumido el control tras la muerte de su líder.

En respuesta, explicó que continúan operando mandos regionales que son perseguidos por la justicia mexicana y que algunos también son requeridos por autoridades estadounidenses.

“Continúan líderes de regionales que cuentan con orden de aprehensión, algunos con orden de aprehensión y orden también con fines de extradición”.

En ese contexto, García Harfuch reconoció que, en vida, “El Mencho” mantenía una alianza con el Cártel de Sinaloa, particularmente con “Los Chapitos”, los hijos de Joaquín Guzmán Loera, preso en Estados Unidos,.

“Principalmente era el propio líder, el líder principal (“El Mencho”) quien era el vínculo directo con una facción del Cártel de Sinaloa, específicamente con los Chapos”, comentó.

Más adelante, al ser cuestionado sobre este tema, el secretario indicó que el gobierno federal identificó la colaboración entre ambas organizaciones.

No obstante, aseguró que dicha relación aparentemente se debilitó tras la muerte de Oseguera Cervantes.

“Ya no tenemos al momento ningún indicio que esto continúe, no lo descartamos, lo que me refiero es que ahorita no tenemos algún indicio de que continúe. (...) El vínculo más fuerte que teníamos detectado, en tiempo pasado porque la persona (“El Mencho”) ya perdió la vida, era de este sujeto con una facción de ´Los Chapitos´”, agregó.