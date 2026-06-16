Así se reconfigura el CJNG sin "El Mencho" y tras capturas de "Chapitos", según el gobierno

Situación de “Los Chapitos”
Respecto a la reconfiguración del Cártel de Sinaloa y de la facción de “Los Chapitos”, luego de que Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”, también enfrenta un proceso penal en Estados Unidos, García Harfuch dijo que su capacidad operativa se ha visto disminuida, aunque aún es una de las organizaciones criminales más poderosas del país.
“Por supuesto, es uno de los cárteles más fuertes del país. Sin embargo, pues veamos solo en Sinaloa, desde el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum se han asegurado más de 6,000 armas de fuego, más de 2,500 personas detenidas por delitos de alto impacto. (...) Esto representa una disminución o una afectación directa a las organizaciones criminales o, mejor dicho, a las distintas facciones del Cártel de Sinaloa, ha ido cambiando”, apuntó.
Explicó que, al inicio de la actual administración, la mayoría de las detenciones realizadas en Culiacán y sus alrededores correspondían a integrantes de una sola facción.
“La gran mayoría de los detenidos en Culiacán y en sus alrededores eran de una facción específica de ´Los Chapitos. (...) Ahorita ya no, ahorita han sido ya ´Chapitos´, pero también de otras otras facciones, es decir, un grupo se ha ido reduciendo más”, comentó.
Sedena se deslinda de militar acusado por EU
El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, fue cuestionado sobre las declaraciones de la gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, quien sugirió que la dependencia tuvo participación en la designación del general en retiro Gerardo Mérida Sánchez como secretario de Seguridad estatal.
Mérida Sánchez figura entre las personas cuya detención con fines de extradición fue solicitada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, aunque posteriormente se entregó de manera voluntaria en territorio estadounidense.
Trevilla Trejo aseguró que la Sedena desconoce la situación jurídica del exfuncionario y aclaró que, en su momento, únicamente proporcionó información sobre su trayectoria profesional cuando estaba en activo. La decisión de nombrarlo secretario de Seguridad, sostuvo, correspondió exclusivamente al gobierno estatal.
El titular de la Defensa evitó pronunciarse sobre los presuntos vínculos de Mérida Sánchez con actividades ilícitas.
“El secretario de Defensa Nacional no tiene nada que opinar en relación a este asunto. Es un tema que lo lleva específicamente la Fiscalía General de la República y otras autoridades en Estados Unidos. El general Mérida Sánchez, él pasó a situación de retiro en el año 2022 y de ahí no tiene ninguna relación laboral con la Sedena”, dijo.
Añadió que la única relación que mantiene con la institución es de carácter administrativo, a través del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas (Issfam) por conceptos relacionados con su pensión y servicios médicos.