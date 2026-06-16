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México

Así se reconfigura el CJNG sin "El Mencho" y tras capturas de "Chapitos", según el gobierno

De acuerdo con las autoridades federales, aún operan mandos regionales que son perseguidos por la justicia mexicana. Incluso algunos son requeridos por autoridades estadounidenses.
mar 16 junio 2026 12:30 PM
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Operativos a una semana del asesinato en febrero pasado de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", en Aguililla, Michoacán, cuna del narcotraficante. (Cuartoscuro/Juan José Estrada Serafín)

A casi cuatro meses de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, quien fuera líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló que las autoridades tienen plenamente identificados a varios líderes regionales del grupo criminal, contra quienes existen órdenes de aprehensión. Sin embargo, evitó señalar a un sucesor único al frente de la organización.

Aunque reconoció que se menciona a Juan Carlos Valencia González, “El 03” o “El Pelón”, hijastro de “El Mencho” y nacido en Estados Unidos, como posible heredero del mando, precisó que actualmente existen varios liderazgos dentro de la estructura del cártel. “Definitivamente es uno de los líderes regionales más fuertes que tiene el grupo delictivo”, afirmó el secretario, al tiempo que indicó que hay otros objetivos prioritarios bajo seguimiento de las autoridades.

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“Ellos tienen líderes regionales muy identificados, con territorios muy marcados. Eso también permitió de alguna u otra manera que no hubiera un descontrol o una violencia desmedida”, comentó Harfuch sobre el operativo realizado en febrero pasado y que terminó con la muerte de “El Mencho”.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario fue cuestionado sobre la reorganización del CJNG y quién habría asumido el control tras la muerte de su líder.

En respuesta, explicó que continúan operando mandos regionales que son perseguidos por la justicia mexicana y que algunos también son requeridos por autoridades estadounidenses.

“Continúan líderes de regionales que cuentan con orden de aprehensión, algunos con orden de aprehensión y orden también con fines de extradición”.

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En ese contexto, García Harfuch reconoció que, en vida, “El Mencho” mantenía una alianza con el Cártel de Sinaloa, particularmente con “Los Chapitos”, los hijos de Joaquín Guzmán Loera, preso en Estados Unidos,.

“Principalmente era el propio líder, el líder principal (“El Mencho”) quien era el vínculo directo con una facción del Cártel de Sinaloa, específicamente con los Chapos”, comentó.

Más adelante, al ser cuestionado sobre este tema, el secretario indicó que el gobierno federal identificó la colaboración entre ambas organizaciones.

No obstante, aseguró que dicha relación aparentemente se debilitó tras la muerte de Oseguera Cervantes.

“Ya no tenemos al momento ningún indicio que esto continúe, no lo descartamos, lo que me refiero es que ahorita no tenemos algún indicio de que continúe. (...) El vínculo más fuerte que teníamos detectado, en tiempo pasado porque la persona (“El Mencho”) ya perdió la vida, era de este sujeto con una facción de ´Los Chapitos´”, agregó.

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Situación de “Los Chapitos”

Respecto a la reconfiguración del Cártel de Sinaloa y de la facción de “Los Chapitos”, luego de que Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”, también enfrenta un proceso penal en Estados Unidos, García Harfuch dijo que su capacidad operativa se ha visto disminuida, aunque aún es una de las organizaciones criminales más poderosas del país.

“Por supuesto, es uno de los cárteles más fuertes del país. Sin embargo, pues veamos solo en Sinaloa, desde el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum se han asegurado más de 6,000 armas de fuego, más de 2,500 personas detenidas por delitos de alto impacto. (...) Esto representa una disminución o una afectación directa a las organizaciones criminales o, mejor dicho, a las distintas facciones del Cártel de Sinaloa, ha ido cambiando”, apuntó.

Explicó que, al inicio de la actual administración, la mayoría de las detenciones realizadas en Culiacán y sus alrededores correspondían a integrantes de una sola facción.

“La gran mayoría de los detenidos en Culiacán y en sus alrededores eran de una facción específica de ´Los Chapitos. (...) Ahorita ya no, ahorita han sido ya ´Chapitos´, pero también de otras otras facciones, es decir, un grupo se ha ido reduciendo más”, comentó.

Sedena se deslinda de militar acusado por EU

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, fue cuestionado sobre las declaraciones de la gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, quien sugirió que la dependencia tuvo participación en la designación del general en retiro Gerardo Mérida Sánchez como secretario de Seguridad estatal.

Mérida Sánchez figura entre las personas cuya detención con fines de extradición fue solicitada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, aunque posteriormente se entregó de manera voluntaria en territorio estadounidense.

Trevilla Trejo aseguró que la Sedena desconoce la situación jurídica del exfuncionario y aclaró que, en su momento, únicamente proporcionó información sobre su trayectoria profesional cuando estaba en activo. La decisión de nombrarlo secretario de Seguridad, sostuvo, correspondió exclusivamente al gobierno estatal.

El titular de la Defensa evitó pronunciarse sobre los presuntos vínculos de Mérida Sánchez con actividades ilícitas.

“El secretario de Defensa Nacional no tiene nada que opinar en relación a este asunto. Es un tema que lo lleva específicamente la Fiscalía General de la República y otras autoridades en Estados Unidos. El general Mérida Sánchez, él pasó a situación de retiro en el año 2022 y de ahí no tiene ninguna relación laboral con la Sedena”, dijo.

Añadió que la única relación que mantiene con la institución es de carácter administrativo, a través del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas (Issfam) por conceptos relacionados con su pensión y servicios médicos.

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CJNG Cartel Jalisco Nueva Generación Nemesio Oseguera, el "Mencho" El Chapo Guzmán Narcos México

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