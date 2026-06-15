Sexenio acumula 57 solicitudes de juicio político... pero ninguna avanzó

Los últimos procesos

El más reciente es el del Congreso de Nuevo León. El pasado 8 de junio, la dirigente estatal de Morena, Anabel del Roble Alcocer, junto con aspirantes a la gubernatura por ese partido, como Tatiana Clouthier y Clara Luz Flores, presentaron una solicitud de juicio político en contra del gobernador Samuel García Sepúlveda.

La petición se sustentó en información pública e investigaciones periodísticas que señalan una posible triangulación de recursos públicos. De acuerdo con estas versiones, empresas contratistas del gobierno estatal presuntamente recibieron fondos públicos que posteriormente transfirieron a despachos jurídicos vinculados con el gobernador.

La solicitud fue respaldada con los votos del PAN y del PRI en la Comisión Anticorrupción del Congreso local, la cual ya pidió al mandatario comparecer de forma presencial o por escrito a más tardar el 23 de junio.

La petición llegó dos meses antes del arranque del proceso electoral 2027, en el que se elegirán a 17 gobernadores, entre ellos el de Nuevo León.

El gobernador de Samuel García enfrentará un proceso de juicio político tras la resolución aprobada por el Congreso local. (Foto: Facebook/ Samuel García)

Al caso se suma el de Coahuila, donde el Partido del Trabajo (PT) impulsó una demanda de juicio político en contra del gobernador priista Manolo Jiménez en la Cámara de Diputados. La petición fue hecha por el petista Ricardo Mejía por presunta intervención ilegal del mandatario estatal en las elecciones locales del pasado 7 de junio.

El también diputado acusó que el gobernador y el fiscal general del estado, Federico Fernández Montañez, consintieron actos de represión en contra de militantes de Morena y del PT en la jornada electoral. Ello porque, señaló, fueron detenidos y privados de su libertad por la policía estatal.

“El gobernador instruyó a la policía del estado para que reprimiera, secuestrara, golpeara y torturara a candidatos, dirigentes y operadores de Morena y del Partido del Trabajo”, declaró el pasado 12 de junio.

Además, acusó que los programas sociales del estado se siguieron repartiendo, pese al proceso electoral, de forma indiscriminada, lo que, aseveró, violó la equidad en la contienda.

En las pasadas elecciones estatales, el PRI ganó las 16 diputaciones por mayoría relativa, mientras los partidos de oposición (PAN, PT, Morena, MC) no lograron ninguna curul.