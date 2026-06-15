¿Quién es Laura Itzel Castillo, luchadora social y nueva titular de la Secretaría de las Mujeres?

La política de 68 años fue designada por la jefa del Ejecutivo Federal como titular de la primera Secretaría de Mujeres que tiene México en su historia. Aunque asumirá su cargo cuando concluya el segundo año de la legislatura, ya tiene claridad de cuál será su tarea.

“Enfocaremos toda nuestra energía y vida para lograr que nuestra sociedad sea paritaria, igualitaria y respetuosa de los derechos de las mujeres. Nuestro país fue pionero en los derechos de las mujeres y tenemos que seguir impulsando la agenda feminista de la Primera Presidenta de México”, escribió la senadora luego de que en su conferencia matutina la presidenta anunciara su nombramiento.

Me siento muy honrada por la confianza de la Presidenta @Claudiashein.



Efectivamente, cuando concluya el segundo año legislativo he sido invitada y convocada por la Presidenta.



Enfocaremos toda nuestra energía y vida para lograr que nuestra sociedad sea paritaria, igualitaria… pic.twitter.com/LevUe3aHD7 — Laura Itzel Castillo Juárez (@LauraI_Castillo) June 15, 2026

Hija de un luchador social

La política ha acompañado a Laura Itzel Castillo. Su padre fue Heberto Castillo, uno de los principales líderes del movimiento estudiantil de 1968 , diputado federal, senador de la República y fundador del Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT).

Laura Itzel es la cuarta hija que tuvo Castillo. Nació en 1957 luego de sus hermanos Heberto, Javier y Héctor.

Estudió la licenciatura de Arquitectura en la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene experiencia en el Poder Legislativo.

En 1991 fue integrante de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en 1997 y 2009 fue diputada federal.

Entre 2000 y 2006 participó en el gobierno del entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador.

Su trayectoria política está ligada a la izquierda de México. En la primera campaña presidencial del entonces perredista Andrés Manuel López Obrador fue colaboradora y coordinadora regional de la alianza “Por el Bien de Todos en Veracruz”.

Cuando López Obrador instauró el llamado “gobierno legítimo”, a Laura Itzel la nombró como Presidenta del Consejo de Defensa de la Vivienda.