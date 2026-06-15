¿Quién es Laura Itzel Castillo, luchadora social y nueva titular de la Secretaría de las Mujeres?

Laura Itzel Castillo creció entre discursos de izquierda y participando movimientos sociales, ahora le corresponderá encabezar la agenda de feminista desde la Secretaría de las Mujeres de la primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
Laura Itzel Castillo, la luchadora social y aliada de AMLO que encabezará la Secretaría de las Mujeres
La política de 68 años fue designada por la jefa del Ejecutivo Federal como titular de la primera Secretaría de Mujeres que tiene México en su historia. Aunque asumirá su cargo cuando concluya el segundo año de la legislatura, ya tiene claridad de cuál será su tarea.
“Enfocaremos toda nuestra energía y vida para lograr que nuestra sociedad sea paritaria, igualitaria y respetuosa de los derechos de las mujeres. Nuestro país fue pionero en los derechos de las mujeres y tenemos que seguir impulsando la agenda feminista de la Primera Presidenta de México”, escribió la senadora luego de que en su conferencia matutina la presidenta anunciara su nombramiento.
Me siento muy honrada por la confianza de la Presidenta @Claudiashein.— Laura Itzel Castillo Juárez (@LauraI_Castillo) June 15, 2026
Efectivamente, cuando concluya el segundo año legislativo he sido invitada y convocada por la Presidenta.
Enfocaremos toda nuestra energía y vida para lograr que nuestra sociedad sea paritaria, igualitaria… pic.twitter.com/LevUe3aHD7
Hija de un luchador social
La política ha acompañado a Laura Itzel Castillo. Su padre fue Heberto Castillo, uno de los principales líderes del movimiento estudiantil de 1968 , diputado federal, senador de la República y fundador del Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT).
Laura Itzel es la cuarta hija que tuvo Castillo. Nació en 1957 luego de sus hermanos Heberto, Javier y Héctor.
Estudió la licenciatura de Arquitectura en la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene experiencia en el Poder Legislativo.
En 1991 fue integrante de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en 1997 y 2009 fue diputada federal.
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Entre 2000 y 2006 participó en el gobierno del entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador.
Su trayectoria política está ligada a la izquierda de México. En la primera campaña presidencial del entonces perredista Andrés Manuel López Obrador fue colaboradora y coordinadora regional de la alianza “Por el Bien de Todos en Veracruz”.
Cuando López Obrador instauró el llamado “gobierno legítimo”, a Laura Itzel la nombró como Presidenta del Consejo de Defensa de la Vivienda.
Su paso por el Senado
Laura Itzel Castillo Juárez llegó al Senado de la República bajo la figura de representación proporcional y representando a Morena.
En el primer año de la legislatura ocupó la presidencia de la Comisión de Energía, pero para el segundo año fue electa por unanimidad para ocupar la Mesa Directiva del Senado , posición que dejó Gerardo Fernández Noroña.
“Les digo con toda convicción que no les voy a fallar, que pondré todo mi empeño en el trabajo legislativo, con institucionalidad, pero sin claudicar en mis principios ni en la lucha de la izquierda en este país”, dijo la legisladora tras ser electa.
La política de 68 años fue la novena en ocupar un lugar hasta ahora presidido por ocho mujeres desde 1965.
En una entrevista con Expansión Política, reveló que le gustaría ser recordada como una luchadora social y aclaró que más allá de los cargos, lo relevante es la paridad.
“No luchamos para alcanzar estos cargos directamente a nivel personal, sino luchamos para que la sociedad esté bien representada tanto por hombres como por mujeres”, afirmó .
Bajo su presidencia, el Senado de la República aprobó cuatro reformas constitucionales, la creación de dos leyes y 31 reformas a la ley.
De acuerdo con el informe presentado por la legisladora, los cambios a artículos constitucionales fueron al 123 para reducir la jornada laboral, artículo 127 para limitar las llamadas “pensiones doradas”, al 73 para facultar al Congreso a expedir una Ley General en materia de feminicidio y otros en materia electoral.