Entre protestas y fiesta: protestas de la CNTE y madres buscadoras detienen la CDMX en inicio del Mundial

Los profesores avanzan sobre la Calzada de Tlalpan, que permanece cerrada al sur de la ciudad a la altura de la estación Las Torres del Tren Ligero, que opera con restricciones, aunque mantiene el servicio pese a la movilización.

Los docentes mantienen sus demandas de diálogo directo con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, el regreso al sistema de pensiones sin Afores y la implementación de un nuevo modelo de carrera magisterial.

Durante la marcha se escuchan consignas como: “¡Claudia, mentiste con abrigar la Ley del ISSSTE!”.

En paralelo, las organizaciones de madres buscadoras se encuentran divididas. Un grupo se concentra en el Ángel de la Independencia, mientras otro permanece en Calzada de Tlalpan, donde inició su protesta la noche del miércoles y no se movió después de que la marcha concluyera.

Las buscadoras exigen a las autoridades la localización de sus familiares desaparecidos, un reclamo que cobra relevancia ante los más de 133,00 desaparecidos en el país en los últimos 20 años.

En el Ángel de la Independencia, la protesta de las buscadoras convive con la presencia de aficionados que llegan al lugar para celebrar el Mundial. Vestidos con jerseys y banderas de México, gritan “México, México” y muestran su entusiasmo por el partido de esta tarde entre México y Sudáfrica.

A pesar de los intentos de diálogo entre las autoridades y la CNTE en cuatro mesas de negociación, las protestas se mantienen y no se ha logrado un acuerdo que desactive las movilizaciones, lo que genera restricciones viales y operativas en algunas zonas clave de la ciudad.

