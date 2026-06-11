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México

Entre protestas y fiesta: protestas de la CNTE y madres buscadoras detienen la CDMX en inicio del Mundial

Integrantes de la CNTE y madres buscadoras se movilizan en la Ciudad de México, mientras los aficionados ya esperan en el Estadio Ciudad de México la inauguración del Mundial.
jue 11 junio 2026 09:56 AM
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A pesar de sostener cuatro mesas de diálogo con el gobierno, las autoridades no lograron desactivar las protestas de la CNTE. (Dulce Soto y Yared de la Rosa)

A minutos de la ceremonia inaugural del Mundial de Futbol 2026, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y colectivos de madres buscadoras se manifiestan en distintas zonas de la capital.

En su onceavo día de huelga nacional, los docentes marchan desde la Central de Autobuses del Sur hacia el Estadio Ciudad de México, donde a las 11:30 horas se realizará la ceremonia inaugural de la Copa del Mundo.

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Los profesores avanzan sobre la Calzada de Tlalpan, que permanece cerrada al sur de la ciudad a la altura de la estación Las Torres del Tren Ligero, que opera con restricciones, aunque mantiene el servicio pese a la movilización.

Los docentes mantienen sus demandas de diálogo directo con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, el regreso al sistema de pensiones sin Afores y la implementación de un nuevo modelo de carrera magisterial.

Durante la marcha se escuchan consignas como: “¡Claudia, mentiste con abrigar la Ley del ISSSTE!”.

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En paralelo, las organizaciones de madres buscadoras se encuentran divididas. Un grupo se concentra en el Ángel de la Independencia, mientras otro permanece en Calzada de Tlalpan, donde inició su protesta la noche del miércoles y no se movió después de que la marcha concluyera.

Las buscadoras exigen a las autoridades la localización de sus familiares desaparecidos, un reclamo que cobra relevancia ante los más de 133,00 desaparecidos en el país en los últimos 20 años.

En el Ángel de la Independencia, la protesta de las buscadoras convive con la presencia de aficionados que llegan al lugar para celebrar el Mundial. Vestidos con jerseys y banderas de México, gritan “México, México” y muestran su entusiasmo por el partido de esta tarde entre México y Sudáfrica.

A pesar de los intentos de diálogo entre las autoridades y la CNTE en cuatro mesas de negociación, las protestas se mantienen y no se ha logrado un acuerdo que desactive las movilizaciones, lo que genera restricciones viales y operativas en algunas zonas clave de la ciudad.

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