🚨🇲🇽 El primer gol de México en el Mundial desató la euforia dentro y fuera de la cancha. La presidenta Sheinbaum celebró la anotación agitando la bandera nacional e incluso saltando, sumándose al entusiasmo que se vive durante el partido inaugural ante Sudáfrica. #VideoRRSS… pic.twitter.com/vXWi580OrO — Expansión (@ExpansionMx) June 11, 2026

Esta mañana, la presidenta Sheinbaum confirmó que sí habría FIFA Fan Fest en el Zócalo de la Ciudad de México, pese a las protestas de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. No obstante, no dijo si seguiría la ceremonia de apertura del Mundial desde ahí o desde Palacio Nacional.

“Vamos a tratar de ir al Zócalo, pero vamos a ver... dependiendo de cómo esté”, comentó la mandataria durante la conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional.

La presidenta Sheinbaum dijo que confirmará en el transcurso de la mañana dónde verá la inauguración: “Hay que hacerla de emoción”, agregó tras la insistencia de los reporteros para que confirmara dónde estará.

Agregó que la transmisión del partido estará disponible en Palacio Nacional y recordó que los aficionados podrán seguirlo en el Fan Fest del Zócalo y en cualquiera de las 18 sedes habilitadas en la capital mexicana.

Sheinbaum confirmó que el Fan Fest permanecerá abierto a pesar de las movilizaciones de la CNTE y aseguró que las autoridades garantizarán el desarrollo de la inauguración.

"Tenemos que resguardar el estadio. La actividad de la inauguración se tiene que resguardar y garantizar, junto con el gobierno de la ciudad, que puedan acceder quienes vinieron a ver el partido”, dijo.