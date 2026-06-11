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México

Sheinbaum y Brugada ven inauguración del Mundial en Deportivo Los Galeana, en la GAM

La decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum se da tras las protestas de la CNTE en la capital. Este jueves 11 de junio se lleva a cabo el partido inaugural de la justa deportiva en el Estadio CDMX.
jue 11 junio 2026 12:07 PM
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Este jueves 11 de junio se lleva a cabo el partido inaugural de la justa deportiva en el Estadio Ciudad de México (antes Estadio Azteca) con el partido entre México y Sudáfrica. (Gobierno de la Ciudad de México)

Luego de días de incertidumbre y en medio de las protestas de la CNTE, la presidenta Claudia Sheinbaum verá la inauguración de Mundial en el Deportivo Los Galeana, en la alcaldía Gustavo A. Madero, junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Este jueves 11 de junio se lleva a cabo el partido inaugural de la justa deportiva en el Estadio Ciudad de México (antes Estadio Azteca) con el partido entre México y Sudáfrica. La ceremonia iniciará después de las 11:00, donde se presentarán artistas como Shakira y Alejandro Fernández.

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Esta mañana, la presidenta Sheinbaum confirmó que sí habría FIFA Fan Fest en el Zócalo de la Ciudad de México, pese a las protestas de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. No obstante, no dijo si seguiría la ceremonia de apertura del Mundial desde ahí o desde Palacio Nacional.

“Vamos a tratar de ir al Zócalo, pero vamos a ver... dependiendo de cómo esté”, comentó la mandataria durante la conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional.

La presidenta Sheinbaum dijo que confirmará en el transcurso de la mañana dónde verá la inauguración: “Hay que hacerla de emoción”, agregó tras la insistencia de los reporteros para que confirmara dónde estará.

Agregó que la transmisión del partido estará disponible en Palacio Nacional y recordó que los aficionados podrán seguirlo en el Fan Fest del Zócalo y en cualquiera de las 18 sedes habilitadas en la capital mexicana.

Sheinbaum confirmó que el Fan Fest permanecerá abierto a pesar de las movilizaciones de la CNTE y aseguró que las autoridades garantizarán el desarrollo de la inauguración.

"Tenemos que resguardar el estadio. La actividad de la inauguración se tiene que resguardar y garantizar, junto con el gobierno de la ciudad, que puedan acceder quienes vinieron a ver el partido”, dijo.

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PROTESTAS DE LA CNTE

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) istaló un plantón como parte de su estrategia de presión hacia el gobierno federal. La organización demanda la eliminación de la Ley del ISSSTE de 2007, un incremento salarial del 100% y la revisión de las reformas educativas vigentes, que consideran perjudiciales para el magisterio.

Los docentes se concentran en puntos clave de la capital y extienden sus acciones hacia lugares estratégicos, incluyendo Palacio Nacional y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Incluso advierte que puede intensificar aún más las protestas durante eventos de gran afluencia pública, como los relacionados con el Mundial.

Los representantes de la CNTE participan en mesas de negociación con funcionarios del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Estas reuniones buscan establecer acuerdos en temas laborales, salariales y de pensiones.

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Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026 Claudia Sheinbaum

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