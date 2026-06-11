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México

Sheinbaum confirma apertura del FIFA Fan Fest, pero evita decir dónde verá la inauguración Mundial

La asistencia de Sheinbaum al FIFA Fan Fest permanece en duda ante las protestas de la CNTE, a horas del partido inaugural del Mundial entre México y Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México.
jue 11 junio 2026 08:54 AM
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La presidenta Claudia Sheinbaum no asistirá al partido inaugural del Mundial entre México y Sudáfrica. (Moisés Pablo/Cuartoscuro)

Pese a las protestas de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que sí habrá FIFA Fan Fest en el Zócalo de la Ciudad de México. No obstante, no informó si seguirá la ceremonia de apertura del Mundial desde ahí o desde Palacio Nacional. La inauguración está programada para este 11 de junio en el Estadio CDMX, donde México enfrentará a Sudáfrica.

“Vamos a tratar de ir al Zócalo, pero vamos a ver... dependiendo de cómo esté”, comentó la mandataria durante la conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional.

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La presidenta Sheinbaum dijo que confirmará en el transcurso de la mañana dónde verá la inauguración: “Hay que hacerla de emoción”, agregó tras la insistencia de los reporteros para que confirmara dónde estará.

Agregó que la transmisión del partido estará disponible en Palacio Nacional y recordó que los aficionados podrán seguirlo en el Fan Fest del Zócalo y en cualquiera de las 18 sedes habilitadas en la capital mexicana.

Sheinbaum confirmó que el Fan Fest permanecerá abierto a pesar de las movilizaciones de la CNTE y aseguró que las autoridades garantizarán el desarrollo de la inauguración.

"Tenemos que resguardar el estadio. La actividad de la inauguración se tiene que resguardar y garantizar, junto con el gobierno de la ciudad, que puedan acceder quienes vinieron a ver el partido”, dijo.

Minutos antes, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, confirmó que el FIFA Fan Fest estaría abierto e invitó a los aficionados a acudir al Zócalo para disfrutar del primer partido de la justa mundialista.

"Amigas y amigos, buenos días, buenas noticias, hoy gana México y además les informo que aquí en el Zócalo se abren las puertas para el Fan Fest, para ese gran festival futbolero, para disfrutar, para acompañar con mucha emoción a nuestra selección", comentó.

Los accesos al Fan Fest del Zócalo estarán ubicados por las calles 20 de Noviembre y Pino Suárez, detalló la jefa de Gobierno.

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PROTESTAS DE LA CNTE

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) istaló un plantón como parte de su estrategia de presión hacia el gobierno federal. La organización demanda la eliminación de la Ley del ISSSTE de 2007, un incremento salarial del 100% y la revisión de las reformas educativas vigentes, que consideran perjudiciales para el magisterio.

Los docentes se concentran en puntos clave de la capital y extienden sus acciones hacia lugares estratégicos, incluyendo Palacio Nacional y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Incluso advierte que puede intensificar aún más las protestas durante eventos de gran afluencia pública, como los relacionados con el Mundial.

Los representantes de la CNTE participan en mesas de negociación con funcionarios del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Estas reuniones buscan establecer acuerdos en temas laborales, salariales y de pensiones.

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Sheinbaum no va al Estadio Azteca

Aún faltaban siete meses para que en México volviera a rodar el balón en el arranque del Mundial 2026 , cuando la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que no asistiría a la inauguración.

Su decisión la convierte en la primera jefa de Estado de un país anfitrión en no asistir al inicio de la Copa del Mundo, pero también la alejaría de la posibilidad de recibir una rechifla que no quedaría solo en el Estadio Ciudad de México (antes Estadio Azteca), si no que llegaría a las millones de personas que verán este 11 de junio el arranque del torneo.

La decisión de la presidenta de regalar su boleto con el número 0001 responde a un cálculo político ante el descontento social que hay en el país y que tiene en manifestaciones a colectivos de buscadores de personas desaparecidas, a integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), transportistas, campesinos, pensionados de Pemex, CFE y trabajadores de la salud.

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