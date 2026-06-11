Sheinbaum confirma apertura del FIFA Fan Fest, pero evita decir dónde verá la inauguración Mundial

La presidenta Sheinbaum dijo que confirmará en el transcurso de la mañana dónde verá la inauguración: “Hay que hacerla de emoción”, agregó tras la insistencia de los reporteros para que confirmara dónde estará.

Agregó que la transmisión del partido estará disponible en Palacio Nacional y recordó que los aficionados podrán seguirlo en el Fan Fest del Zócalo y en cualquiera de las 18 sedes habilitadas en la capital mexicana.

Sheinbaum confirmó que el Fan Fest permanecerá abierto a pesar de las movilizaciones de la CNTE y aseguró que las autoridades garantizarán el desarrollo de la inauguración.

"Tenemos que resguardar el estadio. La actividad de la inauguración se tiene que resguardar y garantizar, junto con el gobierno de la ciudad, que puedan acceder quienes vinieron a ver el partido”, dijo.

Minutos antes, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, confirmó que el FIFA Fan Fest estaría abierto e invitó a los aficionados a acudir al Zócalo para disfrutar del primer partido de la justa mundialista.

"Amigas y amigos, buenos días, buenas noticias, hoy gana México y además les informo que aquí en el Zócalo se abren las puertas para el Fan Fest, para ese gran festival futbolero, para disfrutar, para acompañar con mucha emoción a nuestra selección", comentó.

Los accesos al Fan Fest del Zócalo estarán ubicados por las calles 20 de Noviembre y Pino Suárez, detalló la jefa de Gobierno.

¡Atención! Nos vemos en el Zócalo para disfrutar del partido. pic.twitter.com/7zob8Wyif8 — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) June 11, 2026

PROTESTAS DE LA CNTE

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) istaló un plantón como parte de su estrategia de presión hacia el gobierno federal. La organización demanda la eliminación de la Ley del ISSSTE de 2007, un incremento salarial del 100% y la revisión de las reformas educativas vigentes, que consideran perjudiciales para el magisterio.

Los docentes se concentran en puntos clave de la capital y extienden sus acciones hacia lugares estratégicos, incluyendo Palacio Nacional y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Incluso advierte que puede intensificar aún más las protestas durante eventos de gran afluencia pública, como los relacionados con el Mundial.

Los representantes de la CNTE participan en mesas de negociación con funcionarios del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Estas reuniones buscan establecer acuerdos en temas laborales, salariales y de pensiones.