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México

De Samuel García a Xóchitl Gálvez, políticos asisten a la inauguración del Mundial 2026

Políticos compartieron imágenes desde el interior del Estadio CDMX, donde este jueves México derrotó a Sudáfrica en el arranque del Mundial 2026.
jue 11 junio 2026 06:38 PM
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políticos en la inauguración del Mundial 2026
Samuel García, Pablo Lemus, Xóchitl Gálvez, Alejandro Moreno y otros políticos acudieron este jueves a la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México. (Fotos: Tomadas de X )

La inauguración del Mundial 2026 y el partido México vs Sudáfrica reunieron este jueves en el Estadio Ciudad de México a políticos que se sumaron a los miles de aficionados que presenciaron el arranque histórico de la Copa Mundial de la FIFA organizada por México, Estados Unidos y Canadá.

Entre los asistentes destacó el exgobernador Alfredo del Mazo, quien fue captado ingresando a pie al inmueble entre los aficionados que se dirigían al encuentro.

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También acudió el senador panista Enrique Vargas del Villar, quien compartió en redes sociales imágenes de su llegada al estadio acompañado de su familia. “Llegando al Estadio Ciudad de México, a apoyar en familia, a nuestra Selección Nacional. ¡Viva México!”, escribió.

Salomón Chertorivski, de Movimiento Ciudadano, manifestó su entusiasmo por el torneo y aseguró que México será campeón del mundo.

Por su parte, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, también publicó una fotografía junto a su esposa, Mariana Rodríguez, desde el estadio acompañada del mensaje: “Ya estamos listos. VAMOS MÉXICO”.

Al evento también asistió Pablo Lemus, gobernador de Jalisco. Una fotografía del mandatario emecista fue compartida por Samuel García, posando junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

La presencia de figuras políticas también incluyó a la excandidata presidencial Xóchitl Gálvez, quien compartió una imagen previa al encuentro con el mensaje: “¡Ya lista para apoyar a la selección en esta inauguración del Mundial! ¡Con todo Méxicooooo!”.

Asimismo, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, difundió fotografías desde el inmueble y escribió: “Te amo México. Vamos a ganar (y no me refiero nada más al partido)”.

El exalcalde panista de Benito Juárez, Santiago Taboada, fue otro de los políticos que asistió al estadio.

santiago taboada
Santiago Taboada asistió al Estadio Ciudad de México para presenciar el partido inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica. (Foto: Instagram/ Santiago Taboada)

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Entre los personajes del ámbito empresarial destacó Ricardo Salinas Pliego, quien acudió acompañado de su esposa, María Laura Medina, para presenciar la ceremonia inaugural.

Otro de los asistentes fue el expresidente del PRI, Enrique Ochoa, quien expresó su confianza en que la selección mexicana pudiera superar la barrera histórica del quinto partido y firmar una actuación destacada en el torneo.

El actual dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, también compartió imágenes desde el estadio, donde acudió acompañado de su familia. “¡Vamos México! Con toda la pasión del fútbol apoyando a nuestra Selección en el arranque del Mundial 2026, viviendo el partido con la familia y el amor por la camiseta. ¡Sí se puede!”, publicó en redes sociales.

El exfutbolista y exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, también fue visto el Estadio Ciudad de México.

Para el partido inaugural entre México y Sudáfrica, las entradas oficiales alcanzaron costos cercanos a los 46,800 pesos, mientras que en reventa algunas localidades superaron los 400,000 pesos, convirtiendo el acceso al encuentro en uno de los más costosos de la historia reciente del futbol en México.

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Mundial de Futbol 2026 Futbol Cuauhtémoc Blanco Ricardo Salinas Pliego

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