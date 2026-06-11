De Samuel García a Xóchitl Gálvez, políticos asisten a la inauguración del Mundial 2026

La inauguración del Mundial 2026 y el partido México vs Sudáfrica reunieron este jueves en el Estadio Ciudad de México a políticos que se sumaron a los miles de aficionados que presenciaron el arranque histórico de la Copa Mundial de la FIFA organizada por México, Estados Unidos y Canadá.
Entre los asistentes destacó el exgobernador Alfredo del Mazo, quien fue captado ingresando a pie al inmueble entre los aficionados que se dirigían al encuentro.
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También acudió el senador panista Enrique Vargas del Villar, quien compartió en redes sociales imágenes de su llegada al estadio acompañado de su familia. “Llegando al Estadio Ciudad de México, a apoyar en familia, a nuestra Selección Nacional. ¡Viva México!”, escribió.
Llegando al Estadio Ciudad de México, a apoyar en familia, a nuestra Selección Nacional.
Salomón Chertorivski, de Movimiento Ciudadano, manifestó su entusiasmo por el torneo y aseguró que México será campeón del mundo.
Por su parte, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, también publicó una fotografía junto a su esposa, Mariana Rodríguez, desde el estadio acompañada del mensaje: “Ya estamos listos. VAMOS MÉXICO”.
La presencia de figuras políticas también incluyó a la excandidata presidencial Xóchitl Gálvez, quien compartió una imagen previa al encuentro con el mensaje: “¡Ya lista para apoyar a la selección en esta inauguración del Mundial! ¡Con todo Méxicooooo!”.
¡Ya lista para apoyar a la selección en esta inauguración del Mundial!
Otro de los asistentes fue el expresidente del PRI, Enrique Ochoa, quien expresó su confianza en que la selección mexicana pudiera superar la barrera histórica del quinto partido y firmar una actuación destacada en el torneo.
El actual dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, también compartió imágenes desde el estadio, donde acudió acompañado de su familia. “¡Vamos México! Con toda la pasión del fútbol apoyando a nuestra Selección en el arranque del Mundial 2026, viviendo el partido con la familia y el amor por la camiseta. ¡Sí se puede!”, publicó en redes sociales.
¡Vamos México! Con toda la pasión del fútbol apoyando a nuestra Selección en el arranque del #Mundial2026, viviendo el partido con la familia y el amor por la camiseta. ¡Sí se puede! ⚽️🇲🇽 pic.twitter.com/KF5koMKsx3
Para el partido inaugural entre México y Sudáfrica, las entradas oficiales alcanzaron costos cercanos a los 46,800 pesos, mientras que en reventa algunas localidades superaron los 400,000 pesos, convirtiendo el acceso al encuentro en uno de los más costosos de la historia reciente del futbol en México.