De Samuel García a Xóchitl Gálvez, políticos asisten a la inauguración del Mundial 2026

También acudió el senador panista Enrique Vargas del Villar, quien compartió en redes sociales imágenes de su llegada al estadio acompañado de su familia. “Llegando al Estadio Ciudad de México, a apoyar en familia, a nuestra Selección Nacional. ¡Viva México!”, escribió.

Llegando al Estadio Ciudad de México, a apoyar en familia, a nuestra Selección Nacional.



¡Viva México! 🇲🇽🇲🇽 pic.twitter.com/9fc74zwHl9 — Enrique Vargas Del Villar (@EnriqueVargasdV) June 11, 2026

Salomón Chertorivski, de Movimiento Ciudadano, manifestó su entusiasmo por el torneo y aseguró que México será campeón del mundo.

Por su parte, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, también publicó una fotografía junto a su esposa, Mariana Rodríguez, desde el estadio acompañada del mensaje: “Ya estamos listos. VAMOS MÉXICO”.

Ya estamos listos. VAMOS MÉXICO. 🇲🇽⚽️️️️️️️ pic.twitter.com/vYxyPc6x3O — Samuel García (@samuel_garcias) June 11, 2026

Al evento también asistió Pablo Lemus, gobernador de Jalisco. Una fotografía del mandatario emecista fue compartida por Samuel García, posando junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

1 - 0 INFANTINO

YA CAYÓ EL PRIMERO DE QUIÑONES pic.twitter.com/YTRAxaBZhm — Samuel García (@samuel_garcias) June 11, 2026

La presencia de figuras políticas también incluyó a la excandidata presidencial Xóchitl Gálvez, quien compartió una imagen previa al encuentro con el mensaje: “¡Ya lista para apoyar a la selección en esta inauguración del Mundial! ¡Con todo Méxicooooo!”.

¡Ya lista para apoyar a la selección en esta inauguración del Mundial!



¡Con todo Méxicooooo! 🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽 pic.twitter.com/etu9jbrFVh — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) June 11, 2026

Asimismo, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, difundió fotografías desde el inmueble y escribió: “Te amo México. Vamos a ganar (y no me refiero nada más al partido)”.

Te amo México. Vamos a ganar (y no me refiero nada más al partido) pic.twitter.com/m9mnMbAOb9 — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) June 11, 2026

El exalcalde panista de Benito Juárez, Santiago Taboada, fue otro de los políticos que asistió al estadio.