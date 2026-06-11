El inicio de la fiesta: caos, pasión y un frágil operativo en la “Última milla”

La prensa internacional se dio cita en la glorieta del extinto ahuehuete para tomar un autobús al estadio. Sin embargo, un retraso de casi una hora hizo crecer la ansiedad y las preguntas incrédulas. Ingleses, japoneses y españoles no comprendían el desajuste de horario.

Las nubes se despejaron pronto. Fue entonces que comenzó la que estaba anunciada como la tormenta perfecta. Las manifestaciones que amenazaban con bloquear la ciudad y el alto flujo de aficionados comenzaron a desquiciar los alrededores del estadio. El retraso ya cobraba factura.

Las manifestaciones que amenazaban con bloquear los accesos al Estadio Azteca. (Foto: Yuri Cortez/AFP )

A poco menos de dos kilómetros del Azteca, la salida a la lateral de Periférico, una de la dos arterias que sirven como acceso, colapsó a las 8 de la mañana. Los aficionados que tenían la posibilidad bajaban de su auto y caminaban para no retrasar los sueños.

Algunos integrantes de la prensa prefirieron bajar del autobús. Entonces, a pie, comenzó un nuevo camino entre porras, rostros pintados y grupos musicales.

El prometido operativo "Última milla" no detuvo a aficionados de llegar al Estadio Azteca incluso sin boleto. (Foto: Yuri Cortez/AFP)

La “Ultima Milla”, como se le denominó en los últimos meses a lo que se presentaba como un “infranqueable” dispositivo de seguridad que cercaría una circunferencia cercana al estadio, fue solo una anécdota. Los aficionados pudieron acercarse por Avenida del Imán sin operativos, sin filtros especiales y sin que nadie les pidiera su boleto.