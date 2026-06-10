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México

La CNTE retoma el diálogo con Gobernación, pero valora bloquear el Aeropuerto de la Ciudad de México

Los maestros sostendrán una cuarta mesa de trabajo esta mañana con autoridades federales, quienes buscan desactivar sus protestas un día antes del Mundial 2026.
mié 10 junio 2026 08:27 AM
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Policías detienen marcha de la CNTE hacia el Estadio Ciudad de México
Este 9 de junio, policías de la Ciudad de México detuvieron la marcha de la CNTE hacia el Estadio Ciudad de México. (Foto: Cristopher Rogel/Getty Images)

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) reanudará este miércoles el diálogo con las autoridades federales en la Secretaría de Gobernación (Segob).

Al término del encuentro, según los resultados que se obtengan, el magisterio decidirá si continúa las protestas programadas para hoy, incluyendo un bloqueo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

El sindicato magisterial cumple 10 días en huelga indefinida, con una intensificación de las movilizaciones previo a la inauguración del Mundial de Futbol 2026.

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Ante la posibilidad de que la CNTE proteste en las inmediaciones, el aeropuerto capitalino pidió a los viajeros tomar precauciones y adelantar su llegada a la terminal aérea.

“Si tienes un vuelo programado para hoy, te recomendamos tomar precauciones y llegar con suficiente anticipación al aeropuerto, ante la posible presencia de manifestaciones en los alrededores del AICM, que afectarían tu arribo a las terminales”, informó.

La semana pasada, los docentes se reunieron tres veces con Rosa Icela Rodríguez, titular de la Segob, Mario Delgado, secretario de Educación Pública, y Martí Batres, director general del ISSSTE.

Sin embargo, pausaron el diálogo desde el jueves para analizar dos propuestas que el gobierno presentó para atender sus demandas. Tras días de análisis en distintas asambleas, los docentes rechazaron las alternativas, que sugerían reforzar las pensiones de los jubilados a través de Pensionissste y la posibilidad de crear una aseguradora pública.

Ahora, las autoridades hacen un nuevo llamado al diálogo, a 24 horas de que arranque el Mundial en la Ciudad de México.

La Comisión Nacional Única Negociadora de la CNTE arribará a las instalaciones de Segob a las 10 horas mientras otros contingentes bloquean Bucareli y Paseo de la Reforma, a la altura del monumento El Caballito.

El gobierno también intensifica sus acciones de respuesta. La Ciudad de México desplegó este martes un gran operativo policíaco para impedir que la CNTE se manifestara en el Estadio Ciudad de México.

Los policías detuvieron el avance de los maestros, quienes regresaron al campamento que mantienen en el Centro Histórico tras realizar un mitin en la Calzada de Tlalpan.

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Además, anoche se instaló una mesa de coordinación entre autoridades federales y capitalinas para responder a las movilizaciones, encabezada por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad federal; Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México; Pablo Vázquez, secretario de Seguridad capitalino; Rosa Icela Rodríguez y Mario Delgado.

Los maestros demandan la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007; una reunión directa con la presidenta Claudia Sheinbaum, el regreso al sistema de pensiones sin Afores y un nuevo mecanismo de asignación de plazas y promoción docente.

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Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación

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