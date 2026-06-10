Ante la posibilidad de que la CNTE proteste en las inmediaciones, el aeropuerto capitalino pidió a los viajeros tomar precauciones y adelantar su llegada a la terminal aérea.

“Si tienes un vuelo programado para hoy, te recomendamos tomar precauciones y llegar con suficiente anticipación al aeropuerto, ante la posible presencia de manifestaciones en los alrededores del AICM, que afectarían tu arribo a las terminales”, informó.

#AICMinforma:



Si tienes un vuelo programado para hoy, te recomendamos tomar precauciones y llegar con suficiente anticipación al aeropuerto, ante la posible presencia de manifestaciones en los alrededores del AICM, que afectarían tu arribo a las terminales.



Pedimos tu… — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) June 10, 2026

La semana pasada, los docentes se reunieron tres veces con Rosa Icela Rodríguez, titular de la Segob, Mario Delgado, secretario de Educación Pública, y Martí Batres, director general del ISSSTE.

Sin embargo, pausaron el diálogo desde el jueves para analizar dos propuestas que el gobierno presentó para atender sus demandas. Tras días de análisis en distintas asambleas, los docentes rechazaron las alternativas, que sugerían reforzar las pensiones de los jubilados a través de Pensionissste y la posibilidad de crear una aseguradora pública.

Ahora, las autoridades hacen un nuevo llamado al diálogo, a 24 horas de que arranque el Mundial en la Ciudad de México.

La Comisión Nacional Única Negociadora de la CNTE arribará a las instalaciones de Segob a las 10 horas mientras otros contingentes bloquean Bucareli y Paseo de la Reforma, a la altura del monumento El Caballito.

El gobierno también intensifica sus acciones de respuesta. La Ciudad de México desplegó este martes un gran operativo policíaco para impedir que la CNTE se manifestara en el Estadio Ciudad de México.

Los policías detuvieron el avance de los maestros, quienes regresaron al campamento que mantienen en el Centro Histórico tras realizar un mitin en la Calzada de Tlalpan.