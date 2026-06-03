También le dejaron la tarea de buscar la conciliación del partido a nivel estatal. Además de ''generar consenso en la ruta de trabajo para alcanzar la Cuarta Transformación a nivel local''.

Hasta 2017, Américo Villarreal fue un priista de hueso. En el Revolucionario Institucional estuvo desde 1983. Antes del triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador, saltó a Morena, donde compitió y fue electo como senador.

En el Senado, Villarreal presidió la Comisión de Salud y estuvo involucrado en temas relacionados con la pandemia de covid-19. Ahí fue compañero de Rocha Moya en la legislatura que inició en el 2018.

En la campaña en Sinaloa, Rocha Moya y Villarreal aparecieron juntos en varios eventos públicos. El actual gobernador de Tamaulipas fue el operador político del que en mayo pasado pidió licencia a su cargo como mandatario en Sinaloa.

Américo Villarreal llegó a la Gubernatura de Tamaulipas abanderado por Morena. (Foto: Gabriela Pérez/Cuartoscuro)

A finales de abril, fiscales de Estados Unidos acusaron a Rocha Moya de haber operado junto a criminales en ese proceso electoral, en el que Villarreal le ayudó.

De acuerdo con la acusación, 'Los Chapitos', hijos de Joaquín Guzmán Loera, intimidaron, secuestraron y presionaron a adversarios políticos de Rocha Moya.

El día de la elección, en junio de 2021, el mismo grupo criminal habría robado y manipulado urnas para influir a favor del morenista.

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Antes, durante y después del proceso, los liderazgos de 'Los Chapitos', facción del Cártel de Sinaloa, se habrían reunido con Rocha Moya y con sus hombres cercanos para alcanzar acuerdos, los cuales incluyeron la protección a criminales desde el Gobierno estatal, indicaron los fiscales.

Después del proceso turbulento, Américo Villarreal volvió al Senado y después ganó la Gubernatura de Tamaulipas.

Este miércoles, el diario Los Ángeles Times informó que el Gobierno de Estados Unidos retiró sus visas a los gobernadores Américo Villarreal, de Tamaulipas, y Alfonso Durazo, de Sonora. Sin embargo, los gobiernos estatales negaron que haya investigación alguna por parte de las autoridades estadounidenses.

El presunto retiro de las visas se revela a poco más de un mes de que fiscales de Estados Unidos solicitaron la captura de Rubén Rocha Moya, junto a otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos.