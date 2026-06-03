Américo Villarreal fue el operador político de Rocha Moya, acusado de nexos con el Cártel de Sinaloa
Este miércoles, Los Ángeles Times informó que el Gobierno de EU retiró las visas a los gobernadores Américo Villarreal, de Tamaulipas, y Alfonso Durazo, de Sonora, en medio de las presiones por el caso Sinaloa.
El partido encargó a Villarreal generar condiciones y espacios de diálogo entre los órganos locales del partido, los aspirantes a un cargo de elección, militantes y simpatizantes.
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También le dejaron la tarea de buscar la conciliación del partido a nivel estatal. Además de ''generar consenso en la ruta de trabajo para alcanzar la Cuarta Transformación a nivel local''.
Hasta 2017, Américo Villarreal fue un priista de hueso. En el Revolucionario Institucional estuvo desde 1983. Antes del triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador, saltó a Morena, donde compitió y fue electo como senador.
En el Senado, Villarreal presidió la Comisión de Salud y estuvo involucrado en temas relacionados con la pandemia de covid-19. Ahí fue compañero de Rocha Moya en la legislatura que inició en el 2018.
En la campaña en Sinaloa, Rocha Moya y Villarreal aparecieron juntos en varios eventos públicos. El actual gobernador de Tamaulipas fue el operador político del que en mayo pasado pidió licencia a su cargo como mandatario en Sinaloa.
A finales de abril, fiscales de Estados Unidos acusaron a Rocha Moya de haber operado junto a criminales en ese proceso electoral, en el que Villarreal le ayudó.
De acuerdo con la acusación, 'Los Chapitos', hijos de Joaquín Guzmán Loera, intimidaron, secuestraron y presionaron a adversarios políticos de Rocha Moya.
El día de la elección, en junio de 2021, el mismo grupo criminal habría robado y manipulado urnas para influir a favor del morenista. e Antes, durante y después del proceso, los liderazgos de 'Los Chapitos', facción del Cártel de Sinaloa, se habrían reunido con Rocha Moya y con sus hombres cercanos para alcanzar acuerdos, los cuales incluyeron la protección a criminales desde el Gobierno estatal, indicaron los fiscales.
Después del proceso turbulento, Américo Villarreal volvió al Senado y después ganó la Gubernatura de Tamaulipas.
Este miércoles, el diario Los Ángeles Times informó que el Gobierno de Estados Unidos retiró sus visas a los gobernadores Américo Villarreal, de Tamaulipas, y Alfonso Durazo, de Sonora. Sin embargo, los gobiernos estatales negaron que haya investigación alguna por parte de las autoridades estadounidenses.
El presunto retiro de las visas se revela a poco más de un mes de que fiscales de Estados Unidos solicitaron la captura de Rubén Rocha Moya, junto a otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos.