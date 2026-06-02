¿Hay suspensión de clases el 11 de junio en las escuelas privadas de CDMX por la inauguración del Mundial?

“Quiero informarles que el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, me informó que el día de la inauguración del Mundial, el 11 de junio, no habrá clases de educación pública básica primaria, secundaria y media superior”.

“Y esto es importante, estamos hablando del día de la inauguración, nada más. Y también hay otras instituciones de la ciudad que irán informando públicamente la suspensión de sus labores, voy a dejar que ellos sean los que lo vayan informando”, informó Clara Brugada en conferencia de prensa el 1 de junio.

¿Habrá clases en escuelas privadas de la CDMX?

Clara Brugada detalló que la medida solo aplica a las escuelas públicas; sin embargo, esta medida se extiende a las que tengan el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios de la SEP. Sin embargo, hay escuelas privadas o con otro tipo de enseñanza que no están adheridas a la dependencia federal, por lo que serán las autoridades las que decidan si hay o no clases y se les avise a los padres de familia.

