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México

¿En las escuelas privadas de la CDMX habrá clases el 11 de junio?

Las autoridades federales y de la CDMX están tomando decisiones de suspender actividades el jueves 11 de junio por la inauguración del Mundial de Futbol 2026.
mar 02 junio 2026 11:45 AM
¿Hay suspensión de clases el 11 de junio en las escuelas privadas de CDMX por la inauguración del Mundial?
Los estudiantes de educación pública están próximos a concluir el ciclo escolar 2025-2026. (Foto: ChatGPT)

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Clara Brugada Molina, informó que en las escuelas públicas y algunas dependencias gubernamentales no habrá actividades el 11 de junio por ser la inauguración del Mundial de Futbol 2026.

La decisión cuenta con el aval de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y solo aplica hasta este momento en la CDMX en donde se jugará el partido entre la selección de México vs. Sudáfrica.

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“Quiero informarles que el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, me informó que el día de la inauguración del Mundial, el 11 de junio, no habrá clases de educación pública básica primaria, secundaria y media superior”.

“Y esto es importante, estamos hablando del día de la inauguración, nada más. Y también hay otras instituciones de la ciudad que irán informando públicamente la suspensión de sus labores, voy a dejar que ellos sean los que lo vayan informando”, informó Clara Brugada en conferencia de prensa el 1 de junio.

¿Habrá clases en escuelas privadas de la CDMX?

Clara Brugada detalló que la medida solo aplica a las escuelas públicas; sin embargo, esta medida se extiende a las que tengan el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios de la SEP. Sin embargo, hay escuelas privadas o con otro tipo de enseñanza que no están adheridas a la dependencia federal, por lo que serán las autoridades las que decidan si hay o no clases y se les avise a los padres de familia.

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Se mantiene calendario oficial

Tras la polémicas en semanas pasadas en donde el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, planteó que el fin de clases sería el 5 de junio, es decir, esta semana, la misma dependencia federal informó que el Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU) se acordó mantener el calendario escolar 2025-2026 en sus términos originales, con 185 días efectivos de clase, por lo que el ciclo escolar concluirá el próximo 15 de julio, conforme a lo previsto.

Sin embargo, Mario Delgado subrayó que el Gobierno de México mantendrá la flexibilidad necesaria para atender las particularidades regionales del país, especialmente en aquellas entidades que enfrenten condiciones extraordinarias, como altas temperaturas o los requerimientos logísticos derivados del Mundial de Futbol.

Explicó que cualquier ajuste local se realizará conforme a lo establecido en la Ley General de Educación, en coordinación con las autoridades educativas estatales y garantizando en todo momento el cumplimiento de los planes y programas de estudio, con el propósito de proteger el bienestar y el aprendizaje de las y los estudiantes.

calendario-sep-2025-2026.jpg
Calendario disponible en https://calendarioescolar.sep.gob.mx/2025-2026 (Secretaría de Educación Pública (SEP).)

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En el caso de Monterrey, el 11 de junio ya no habrá clases, ya que el ciclo escolar concluye el 8 de junio, mientras que en Guadalajara el ciclo escolar termina el 15 de julio.

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Florence Huracán

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