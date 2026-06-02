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México

El hijo menor de AMLO asiste a la inauguración del restaurante de lujo del chef Nusret Gökçe

El Nusr-Et, restaurante de Nusret Gökçe, se encuentra en el hotel The St. Regis Mexico City, sobre Paseo de la Reforma. La cadena tiene restaurantes en ciudades como Dubái, Miami, Londres y Nueva York.
mar 02 junio 2026 12:57 PM
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El hijo de AMLO asistió a la inauguración el pasado 29 de mayo. (Foto: Especial )

Jesús Ernesto López Gutiérrez, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, estuvo en la inauguración del restaurante Nusr-Et, del chef turco Nusret Gökçe, quien es conocido en redes sociales como “Salt Bae”.

El lujoso restaurante, donde se ofrecen cortes premium de carne, inició actividades el 29 de mayo de 2026. Los asistentes recibieron invitación personal.

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De acuerdo con el menú del Nusr-Et, sus platillos pueden alcanzar hasta los 4,000 pesos.

Fotografías difundidas en redes sociales muestras al chef turco Nusret Gökçe junto al hijo del exmandatario.

(Obligatorio)

Jesús Ernesto es el hijo menor del expresidente López Obrador y el único que tiene con la historiadora y escritora Beatriz Gütiérrez Müller. Tiene 18 años y es aficionado al fútbol, contrario a los gustos de su padre, a quien le apasiona el béisbol.

El Nusr-Et se encuentra en el hotel The St. Regis Mexico City, sobre Paseo de la Reforma. La cadena tiene restaurantes en ciudades como Dubái, Miami, Londres y Nueva York.

Nusr-Et asegura ser ''un punto de encuentro para quienes valoran el sabor con su experiencia gastronómica única, transmite su pasión por la comida a millones de personas en más de 20 locales repartidos por ocho países''.

En el lujoso restaurante se sirven entrantes como el carpaccio de ternera y el steak tartare hasta los platos principales preparados a la parrilla de carbón, como Tomahawk, Toscano y Shaslik.

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Ciudad de México AMLO Reformas constitucionales de AMLO

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