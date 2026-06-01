Marcha CNTE hoy 1 de junio 2026: alternativas viales y calles cerradas

Bajo la consigna "No queremos goles, queremos frijoles", la CNTE mantiene una serie de demandas dirigidas al gobierno federal, entre ellas:
- Derogación de la Ley del ISSSTE 2007 y de la Reforma Educativa de 2019
- Regreso al sistema de pensiones sin Afores
- Incremento salarial del 100% al sueldo base
- Alto a los descuentos salariales a trabajadores que participaron en movilizaciones
- Cumplimiento del acuerdo de no represión al magisterio
- Mayor presupuesto para educación, salud y seguridad social
- Mejores condiciones para escuelas en zonas rurales
- Seguridad para la comunidad escolar
- Protesta ante el despojo y la gentrificación derivados del Mundial
El dirigente también adelantó que los maestros mantendrán presencia en la capital, aunque al cierre de esta edición aún no se había definido el punto exacto de instalación del plantón.