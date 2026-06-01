Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
CDMX

Marcha CNTE hoy 1 de junio 2026: alternativas viales y calles cerradas

Consulta el recorrido previsto, las vías alternas recomendadas y los puntos donde podrían registrarse las mayores complicaciones para circular.
lun 01 junio 2026 08:51 AM
marcha-cnte-hoy-1-de-junio-2026-alternativas-viales-y-calles-cerradas.jpg
Los integrantes de la CNTE alistan nuevas protestas en la CDMX. (Facebook: Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE))

Miles de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) saldrán a las calles de la Ciudad de México este lunes 1 de junio como parte de una nueva jornada de movilizaciones.

La protesta promete generar afectaciones importantes a la movilidad en distintos puntos de la capital, por lo que automovilistas y usuarios del transporte público deberán tomar previsiones antes de iniciar sus traslados.

Publicidad

¿Cuáles son las calles cerradas?

Se prevé que el contingente se reúna en el Ángel de la Independencia para iniciar una marcha con destino al Zócalo capitalino, de acuerdo con la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

La movilización avanzará por Paseo de la Reforma rumbo al Centro Histórico. Debido a que esta vialidad es uno de los corredores más transitados de la capital, se esperan afectaciones a la circulación a lo largo de todo el recorrido.

Rutas alternas a la marcha de la CNTE

Las autoridades recomiendan anticipar traslados y evitar el corredor Reforma-Centro durante buena parte de la jornada.

Las principales alternativas viales son:

- Avenida Chapultepec
- Circuito Interior

Ambas permiten rodear el trayecto de la movilización sin ingresar a Paseo de la Reforma.

Usuarios del transporte público también deben considerar posibles desvíos en rutas de autobús y ajustes operativos en estaciones cercanas al recorrido. En el Centro Histórico podrían registrarse mayores concentraciones de personas conforme los contingentes lleguen al Zócalo.

Por qué hay manifestación de la CNTE en la Ciudad de México

Pedro Hernández Morales, secretario general de la Sección 9 de la Ciudad de México, confirmó que durante una reunión de la dirección política nacional realizada el domingo los líderes del magisterio acordaron el "estallamiento de la huelga nacional" para este lunes.

Publicidad

Bajo la consigna "No queremos goles, queremos frijoles", la CNTE mantiene una serie de demandas dirigidas al gobierno federal, entre ellas:

- Derogación de la Ley del ISSSTE 2007 y de la Reforma Educativa de 2019

- Regreso al sistema de pensiones sin Afores

- Incremento salarial del 100% al sueldo base

- Alto a los descuentos salariales a trabajadores que participaron en movilizaciones

- Cumplimiento del acuerdo de no represión al magisterio

- Mayor presupuesto para educación, salud y seguridad social

- Mejores condiciones para escuelas en zonas rurales

- Seguridad para la comunidad escolar

- Protesta ante el despojo y la gentrificación derivados del Mundial

El dirigente también adelantó que los maestros mantendrán presencia en la capital, aunque al cierre de esta edición aún no se había definido el punto exacto de instalación del plantón.

Publicidad

¿Quiénes participarán en la marcha?

La Sección 9 de la CNTE convocó a miles de profesores provenientes de Zacatecas, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Estado de México, Yucatán, Chihuahua y Sonora, entre otros estados.

A la movilización también se sumarán organizaciones y colectivos como las Secciones IX y X de la CNTE en Ciudad de México, la Sección XIX de Morelos, la Sección VII de Chiapas, la Sección XV de Hidalgo, la Sección XXII de Oaxaca, el Sindicato Mexicano de Electricistas, la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, el Magisterio Mexiquense Contra la Reforma Educativa, el Comité 68 Pro Libertad Democrático, la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación en Guerrero y la Agrupación de Trabajadoras de la Educación.

Además de esta movilización, la SSC contempla otras concentraciones y actividades programadas durante la jornada, por lo que las afectaciones viales podrían extenderse a distintos puntos de la capital.

Tags

Manifestaciones automóviles, movilidad

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad