Marcha CNTE hoy 1 de junio 2026: alternativas viales y calles cerradas

¿Cuáles son las calles cerradas?

Se prevé que el contingente se reúna en el Ángel de la Independencia para iniciar una marcha con destino al Zócalo capitalino, de acuerdo con la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

La movilización avanzará por Paseo de la Reforma rumbo al Centro Histórico. Debido a que esta vialidad es uno de los corredores más transitados de la capital, se esperan afectaciones a la circulación a lo largo de todo el recorrido.

Rutas alternas a la marcha de la CNTE

Las autoridades recomiendan anticipar traslados y evitar el corredor Reforma-Centro durante buena parte de la jornada.

Las principales alternativas viales son:

- Avenida Chapultepec

- Circuito Interior

Ambas permiten rodear el trayecto de la movilización sin ingresar a Paseo de la Reforma.

Usuarios del transporte público también deben considerar posibles desvíos en rutas de autobús y ajustes operativos en estaciones cercanas al recorrido. En el Centro Histórico podrían registrarse mayores concentraciones de personas conforme los contingentes lleguen al Zócalo.

Por qué hay manifestación de la CNTE en la Ciudad de México

Pedro Hernández Morales, secretario general de la Sección 9 de la Ciudad de México, confirmó que durante una reunión de la dirección política nacional realizada el domingo los líderes del magisterio acordaron el "estallamiento de la huelga nacional" para este lunes.