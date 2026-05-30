A 12 días del Mundial 2026 entregan AICM remodelado con inversión de 6,500 mdp

Destacan siete estacionamientos -es decir tres adicionales con capacidad de 290 vehículos- calle de salida rápida, mantenimiento mayor a infraestructura hidráulica ante posibles lluvias.
El AICM, dijo, necesitaba un mantenimiento integral y una remodelación profunda y por eso los trabajos consistieron en mejoras para dar una mejor funcionalidad, garantizar la seguridad y fortalecer la experiencia de pasajero.
Destacó que las obras se realizaron sin cerrar el servicio que se presta a 200 mil pasajeros, “queremos no un aeropuerto para un Mundial, queremos un aeropuerto para los mexicanos, queremos sumarnos al proyecto de nación que usted encabeza”, dijo al recordar que tras el Mundial seguirán las etapas dos y tres de remodelación.
“Hoy le informamos le damos parte como militar señora presidenta queremos terminado la fase uno por lo anterior se han invertido 6,500 millones de pesos de un total de 10 mil aproximados”.
Recordó que los trabajos iniciaron en abril de 2025 y consistieron en la intervención de 394, 000 millones de metros cuadrados de superficie destinada directamente a los pasajeros en ambas terminales.
Se ampliaron en 34, 000 metros cuadros adicionales de superficie las salas última espera, pasillos, filtros de seguridad, vialidades y estacionamientos.
Con ello, sostuvo que se disminuirán los tiempos de los procesos de recepción y salida de los pasajeros en ambas terminales.
“La ampliación de líneas de inspección al 25% en los filtros de seguridad permitirá que en horarios de gran afluencia, los pasajeros no tarden más de 3 o 4 minutos en los procedimientos de revisión y durante horarios de baja afluencia no deben pasar de 2 minutos en promedio”.
Garantizó: eficiencia en filtros de seguridad, mayor puntualidad en los vuelos, mayor eficiencia y expeditez en la entrega del equipaje, mayor capacidad de sanitarios con más amplitud y limpieza, un servicio de internet sin intermitencias y ágil, privilegiar las condiciones que permitan que los pasajeros puedan elegir el transporte de su preferencia para salir "como ocurre en los mejores aeropuertos del mundo”.
“En las áreas migratorias, el incremento de filtros automáticos a 40 y de los físicos a 60 permitirá que los pasajeros internacionales que experimentaban tiempos promedio de espera en horas pico de hasta 40 minutos puedan realizar sus trámites en promedio de alta influencia en no más de 9 minutos y en lo de baja influencia no debe de pasar de dos”.
Respecto al reclamo de equipaje, indicó que con el trabajo colaborativo con aerolíneas, prestadores de servicio y autoridades se está ya a un nivel de 80% de puntualidad de entrega de maletas Antes eran 40 minutos.