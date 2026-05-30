Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
México

A 12 días del Mundial 2026 entregan AICM remodelado con inversión de 6,500 mdp

Los gobiernos federal y de la Ciudad de México se declararon listos para recibir a millones de turistas que acudirán al país a presenciar la justa futbolística.
sáb 30 mayo 2026 01:31 PM
La presidenta Claudia Sheinbaum inaugura obras de remodelación del AICM.
La presidenta Claudia Sheinbaum inaugura obras de remodelación del AICM a 12 días del Mundial 2026. (Foto: Cuartoscuro)

La Secretaría de Marina entregó la primera fase de remodelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) con una inversión hasta ahora de 6,500 millones de pesos y con miras a recibir a millones de visitantes durante el Mundial del Futbol 2026, que arranca el 11 de junio.

Los trabajos realizados por la Semar a través del Grupo Aeroportuario México (GAM) fueron posibles, destacó la presidenta Claudia Sheinbaum, sin dinero del Presupuesto de Egresos, pues dado que el aeropuerto es rentable se emplearon recursos de los autogenerados por su operación.

Publicidad

Aún se tiene previsto aplicar otros 3, 500 millones de pesos para la segunda y tercera etapas, se informó.

“Pero lo principal ya está hecho. Es un compromiso más cumplido. (…). Y mañana pues vamos a poder decir misión cumplida, el aeropuerto internacional Benito Juárez de la Ciudad de México terminó su remodelación de la primera etapa”, dijo la presidenta.

Sin hacer referencia al Mundial, la mandataria destacó el impacto positivo a los 45 millones de personas que anualmente usan el AICM y los miles de trabajadores que ahora tendrán más acceso en transporte público o en caso de usar auto contarán con más estacionamientos.

Te podría interesar:

AICM tiene el tiempo contado para terminar su remodelación con todo y los problemas que enfrenta diario
Infraestructura

AICM a contrarreloj: el reto de renovar el aeropuerto más transitado de México antes del Mundial

Recordó que en 2003 se intentó cerrar el AICM y construir el de Texcoco. De igual modo enfatizó en trabajos que no están a la vista pero son de la mayor relevancia.

“Hay una parte que no se ve del trabajo que se hizo, que es muy importante: drenaje, agua potable, todas las líneas de drenaje, de agua potable, de electricidad. Porque el Aeropuerto de la Ciudad pues se fue haciendo por pedacitos”, dijo.

Explicó que al hundirse el AICM todas las estructuras eléctricas quedaron desintegradas.

“Y ahora pues ya están bien establecidas y después toda la obra de mejoramiento para el usuario y de mejoramiento para las y los trabajadores”, agregó.

Publicidad

La jefa de gobierno de la Ciudad, Clara Brugada, si hizo referencia al Mundial de Futbol y destacó:

“El aeropuerto es la primera imagen que millones de visitantes tendrán de nuestra nación y aquí encontrarán infraestructura moderna, digna y funcional, una puerta de entrada que refleja la hospitalidad y la capacidad de nuestro pueblo así que sabemos que esta obra tiene que ver con este patrimonio”.

Además, dijo, es una inversión para las generaciones futuras, su movilidad y la integración de México con el mundo.

Te podría interesar:

Placeholder articulo
Arquitectura

AICM a contrarreloj: el reto de renovar el aeropuerto más transitado de México antes del Mundial

El almirante de la Semar, Juan José Padilla Olmos, director del Grupo Aeroportuario México, administrador del AICM, detalló las obras y beneficios.

Entre ellos destacó que el filtro de revisión de pasajeros no será ahora mayor a cuatro minutos en temporada de alta afluencia y dos si hay baja afluencia.

En la revisión migratoria se reducirá de 40 minutos a nueve en alta afluencia y dos si no hay afluencia.

También ofreció reducir los tiempos de espera en el reclamo de equipaje e internet 7 sin intermitencias, además de mayor capacidad de bombeo de agua en caso de lluvias.

Publicidad

Destacan siete estacionamientos -es decir tres adicionales con capacidad de 290 vehículos- calle de salida rápida, mantenimiento mayor a infraestructura hidráulica ante posibles lluvias.

El AICM, dijo, necesitaba un mantenimiento integral y una remodelación profunda y por eso los trabajos consistieron en mejoras para dar una mejor funcionalidad, garantizar la seguridad y fortalecer la experiencia de pasajero.

Te podría interesar:

inundaciones-vuelos-aicm.jpg
Infraestructura

AICM a contrarreloj: el reto de renovar el aeropuerto más transitado de México antes del Mundial

Destacó que las obras se realizaron sin cerrar el servicio que se presta a 200 mil pasajeros, “queremos no un aeropuerto para un Mundial, queremos un aeropuerto para los mexicanos, queremos sumarnos al proyecto de nación que usted encabeza”, dijo al recordar que tras el Mundial seguirán las etapas dos y tres de remodelación.

“Hoy le informamos le damos parte como militar señora presidenta queremos terminado la fase uno por lo anterior se han invertido 6,500 millones de pesos de un total de 10 mil aproximados”.

Recordó que los trabajos iniciaron en abril de 2025 y consistieron en la intervención de 394, 000 millones de metros cuadrados de superficie destinada directamente a los pasajeros en ambas terminales.

Se ampliaron en 34, 000 metros cuadros adicionales de superficie las salas última espera, pasillos, filtros de seguridad, vialidades y estacionamientos.

Con ello, sostuvo que se disminuirán los tiempos de los procesos de recepción y salida de los pasajeros en ambas terminales.

“La ampliación de líneas de inspección al 25% en los filtros de seguridad permitirá que en horarios de gran afluencia, los pasajeros no tarden más de 3 o 4 minutos en los procedimientos de revisión y durante horarios de baja afluencia no deben pasar de 2 minutos en promedio”.

Garantizó: eficiencia en filtros de seguridad, mayor puntualidad en los vuelos, mayor eficiencia y expeditez en la entrega del equipaje, mayor capacidad de sanitarios con más amplitud y limpieza, un servicio de internet sin intermitencias y ágil, privilegiar las condiciones que permitan que los pasajeros puedan elegir el transporte de su preferencia para salir "como ocurre en los mejores aeropuertos del mundo”.

“En las áreas migratorias, el incremento de filtros automáticos a 40 y de los físicos a 60 permitirá que los pasajeros internacionales que experimentaban tiempos promedio de espera en horas pico de hasta 40 minutos puedan realizar sus trámites en promedio de alta influencia en no más de 9 minutos y en lo de baja influencia no debe de pasar de dos”.

Respecto al reclamo de equipaje, indicó que con el trabajo colaborativo con aerolíneas, prestadores de servicio y autoridades se está ya a un nivel de 80% de puntualidad de entrega de maletas Antes eran 40 minutos.

Tags

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026 Claudia Sheinbaum Clara Brugada

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad