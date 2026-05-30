A 12 días del Mundial 2026 entregan AICM remodelado con inversión de 6,500 mdp

Aún se tiene previsto aplicar otros 3, 500 millones de pesos para la segunda y tercera etapas, se informó.

“Pero lo principal ya está hecho. Es un compromiso más cumplido. (…). Y mañana pues vamos a poder decir misión cumplida, el aeropuerto internacional Benito Juárez de la Ciudad de México terminó su remodelación de la primera etapa”, dijo la presidenta.

Sin hacer referencia al Mundial, la mandataria destacó el impacto positivo a los 45 millones de personas que anualmente usan el AICM y los miles de trabajadores que ahora tendrán más acceso en transporte público o en caso de usar auto contarán con más estacionamientos.

Recordó que en 2003 se intentó cerrar el AICM y construir el de Texcoco. De igual modo enfatizó en trabajos que no están a la vista pero son de la mayor relevancia.

“Hay una parte que no se ve del trabajo que se hizo, que es muy importante: drenaje, agua potable, todas las líneas de drenaje, de agua potable, de electricidad. Porque el Aeropuerto de la Ciudad pues se fue haciendo por pedacitos”, dijo.

Explicó que al hundirse el AICM todas las estructuras eléctricas quedaron desintegradas.

“Y ahora pues ya están bien establecidas y después toda la obra de mejoramiento para el usuario y de mejoramiento para las y los trabajadores”, agregó.