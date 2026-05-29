Mientras miles de turistas llegan a CDMX, Jalisco y Nuevo León para el Mundial 2026, las protestas sociales crecen

Ciudad de México

Un día antes de la celebración del Día de las Madres, colectivos de familias buscadoras protestaron alrededor del Estadio CDMX y colocaron fichas de búsqueda sobre la publicidad que mostraba a aficionados felices y futbolistas reconocidos.

“Estamos visibilizando para que los turistas que vienen a esta ciudad vean que sí tenemos una crisis de desaparición. Que tengan mucho cuidado porque si los desaparecen no los van a encontrar”, dijo Vanesa Gámez, madre de Ana Amelí García Gámez, estudiante de la UNAM desaparecida en el Ajusco en julio de 2025.

Los activistas han advertido que se manifestarán en el Coloso de Santa Úrsula –al sur de la Ciudad de México– el 11 de junio, en el partido inaugural del Mundial entre las selecciones de México y Sudáfrica.

Familias de personas desaparecidas se han manifestado en varias ocasiones frente al Estadio CDMX (antes Estadio Azteca), donde se jugarán cinco partidos del Mundial de Futbol. En la imagen, la protesta fue realizada el 28 de marzo en la reinauguración del estadio con el partido entre México y Portugal. (Foto: Yuri Cortez/AFP)

Se suman los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, quienes durante la marcha a 11 años y ocho meses de la desaparición de los estudiantes realizada este 26 de mayo, advirtieron que durante el Mundial planean movilizarse en la capital de no ser recibidos por la presidenta.

A menos de dos semanas de la inauguración del Mundial, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) aumenta la presión a las autoridades con movilizaciones que se concentran en la capital.

Los trabajadores de la educación intentaron el 25 de mayo instalar un plantón en el Zócalo capitalino, donde se ubicará el FIFA Fan Fest, en el cual se transmitirán los partidos de forma gratuita y tendrá capacidad para 55,000 personas por día.