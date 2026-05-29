Mientras miles de turistas llegan a CDMX, Jalisco y Nuevo León para el Mundial 2026, las protestas sociales crecen

Muñoz Armenta ve el principal desafío para las autoridades tanto del Gobierno federal como de Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco, el tener un equilibrio entre el derecho a la protesta de las y los manifestantes con el derecho a la movilidad de quienes asistirán al Mundial y el resto de la ciudadanía.
“No reprimir, el principal reto es dar oportunidad a los manifestantes de expresar sus ideas pero también permitir a quienes van a disfrutar los eventos deportivos poder circular. Puede convivir la libertad de manifestación con eventos deportivos.
“Deben revisar los protocolos de atención a manifestaciones y grupos en protesta de las autoridades policiacas. Si las autoridades entienden claramente cuál es el protocolo de cómo cuidar a los manifestantes en medio de un evento creo que no va a haber problema, pero si se pierde la guía de lo que una autoridad debe hacer –incluso ante actos de provocación– se puede generar cierto caos”, considera.
Protestas marcan historia de los Mundiales en México
México 1970
En la inauguración del Mundial de 1970, en la época del PRI como partido único, el presidente Gustavo Díaz Ordaz fue abucheado frente a 100,000 aficionados en el Estadio Azteca.
"Declaro solemnemente inaugurado el noveno campeonato mundial de futbol: Copa Jules Rimet", dijo Díaz Ordaz, para dar paso al primer juego entre México y la Unión Soviética el 31 de mayo.
En respuesta el presidente obtuvo una rechifla que se mezcló con gritos de emoción de los espectadores, como una forma de protesta por la masacre de estudiantes que se manifestaban en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, cometida por el Ejército Mexicano y el grupo paramilitar llamado Batallón Olimpia el 2 de octubre de 1968.
México 1986
El país intentaba recuperarse del terremoto de 1985, que afectó en especial a la Ciudad de México (entonces Distrito Federal) donde múltiples edificios colapsaron y la cifra oficial de personas fallecidas fue de 3,192, aunque organizaciones estimaron que el número real de víctimas pudo rondar las 20,000.