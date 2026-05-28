Inseguridad y crisis sanitaria debilitan al agro rumbo a revisión del T-MEC

“Hoy el 80% de las exportaciones agroalimentarias de México dependen de Estados Unidos. Esto es una oportunidad, pero también una debilidad, porque cuando tú tienes un cliente al que depende de ti, del 80%, pues te puede mangonear, como de alguna manera hemos visto que están haciendo”, advirtió Jorge Esteve Recolons, presidente del Consejo Nacional Agropecuario.

El dirigente recordó que el campo mexicano pasó de exportar menos de 4,000 millones de dólares antes del TLCAN a 55,000 en años recientes.

El sector agroalimentario mexicano mantiene al día de hoy una fuerte presencia en el mercado de Estados Unidos, impulsado por productos de alto valor y creciente demanda.

Entre las principales exportaciones destacan el aguacate, con ventas por 3,927 millones de dólares; las berries, con 3,870 millones; y el jitomate, con 2,358 millones de dólares.

Factores como la cercanía geográfica, la integración comercial bajo el T-MEC y la capacidad productiva del campo mexicano han permitido que estos productos se posicionen de manera estratégica en el mercado estadounidense.

Sin embargo, Esteve Recolons señaló que la relación comercial atraviesa una etapa marcada por presiones políticas y medidas proteccionistas desde Washington, encabezadas por el presidente Donald Trump.

Trump ha acusado a México de ser “epicentro de la violencia de los cárteles”, un mensaje que es interpretado como un mecanismo de presión hacia el país, lo que se sumó a las amenazas arancelarias para que México combata el tráfico de fentanilo y contenga la migración, fenómenos que el presidente estadounidense califica como una amenaza para su país.

Inseguridad y crimen organizado: la amenaza sobre el campo

Uno de los temas que más preocupa al sector es el impacto que la violencia tiene en las actividades agropecuarias. Jorge Esteve alertó que el crimen organizado se convirtió en un obstáculo estructural para el desarrollo rural y para atraer nuevas generaciones al sector.

“El crimen organizado para el campo ha sido un dolor de cabeza. Los agricultores mexicanos se caracterizan por ser exitosos, por estar en sus tierras trabajando. Hoy mucha gente ya no quiere arriesgar su vida”, agregó.

La violencia ligada al crimen organizado ha afectado de manera directa a productores, jornaleros y empresarios del sector agropecuario. En marzo, Jorge Esteve y Luis Fernando Haro, representantes del Consejo Nacional Agropecuario, advirtieron que la extorsión ya no solo golpea a productores, sino también a transportistas y otros eslabones estratégicos de la cadena logística.

Los representantes del organismo señalaron que el problema de inseguridad se ha extendido a diversas zonas productivas del país, donde además se han reportado cobros ilegales, amenazas y robo de mercancías.

En febrero, dos productores de aguacate fueron acribillados en un ataque armado en la comunidad de San Antonio Alpanocan, en el municipio de Tochimilco, al sur de Puebla, una región reconocida por su actividad agrícola.

En Chihuahua también se han documentado ataques contra empresarios y productores. En mayo fue asesinada la empresaria y ganadera Lina Alejandra Rodríguez Castillo, quien era secretaria general de Mujeres Ganaderas de México. Días antes también fue asesinado Gerardo López Palacios, quien era vocal y gerente de operaciones de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua, y que además era integrante de la Asociación Ganadera Local Especializada de Ganado de Registro de Razas Puras.