Rocha Moya: “Estoy en mi casa en Culiacán; no me protegen elementos federales”

A 69 días de haber solicitado licencia al cargo de gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya afirmó que ya compareció ante la Fiscalía General de la República (FGR) como parte de las investigaciones en su contra y aseguró que permanece en su domicilio de Culiacán desde el pasado 1 de mayo, además de rechazar que cuente con resguardo de corporaciones federales.
En un mensaje difundido en redes sociales, el exmandatario estatal sostuvo que decidió separarse del cargo para que las autoridades pudieran investigarlo "sin la protección del fuero constitucional".
Señaló que respondió "de manera puntual y veraz" a los cuestionamientos formulados por el Ministerio Público Federal durante su comparecencia ante la FGR.