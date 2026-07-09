Rocha Moya: “Estoy en mi casa en Culiacán; no me protegen elementos federales”

Rocha Moya también desmintió versiones sobre un presunto operativo de seguridad a su favor y afirmó que "no me protegen ni resguardan elementos de corporación federal alguna". En ese sentido, calificó como falsas las publicaciones del periodista Carlos Loret de Mola sobre ese tema.

El día de hoy se cumplen 69 días de que solicité licencia al cargo de Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa.



Lo hice desde mi convicción de mexicano que confía en las instituciones y en las leyes de nuestro país, con la finalidad de que, sin la protección del fuero… — Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) July 9, 2026

Asimismo, rechazó las acusaciones que, dijo, provienen de una oficina del gobierno de Estados Unidos, al sostener que carecen de sustento fáctico y legal. Aseguró que durante las últimas semanas ha sido blanco de una campaña de calumnias e imputaciones sin fundamento.

El político sinaloense atribuyó los señalamientos a un ataque impulsado por sectores de la ultraderecha con el propósito, afirmó, de desacreditar al movimiento de la Cuarta Transformación y afectar la soberanía nacional.

La situación de Rocha Moya se enmarca en las investigaciones derivadas de la captura de Ismael "El Mayo" Zambada y Joaquín Guzmán López, ocurrida en julio de 2024, un caso que ha provocado tensiones entre México y Estados Unidos y ha colocado bajo escrutinio a diversas autoridades mexicanas.

En las últimas semanas, la Fiscalía General de la República ha mantenido abiertas las indagatorias relacionadas con esos hechos, mientras el exgobernador sostiene que está colaborando con las autoridades y niega cualquier vínculo con las acusaciones en su contra.