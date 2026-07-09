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México

Rocha Moya: “Estoy en mi casa en Culiacán; no me protegen elementos federales”

Rubén Rocha Moya atribuyó los señalamientos en su contra a un ataque impulsado por sectores de la ultraderecha con el propósito, afirmó, de desacreditar al movimiento de la Cuarta Transformación.
jue 09 julio 2026 01:16 PM
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¿Quién es Rubén Rocha Moya y de qué partido es el gobernador de Sinaloa acusado por EU de narcotráfico?
Rubén Rocha Moya llegó a la Gubernatura respaldado por Andrés Manuel López Obrador. (Foto: José Betanzos Zárate/Cuartoscuro)

A 69 días de haber solicitado licencia al cargo de gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya afirmó que ya compareció ante la Fiscalía General de la República (FGR) como parte de las investigaciones en su contra y aseguró que permanece en su domicilio de Culiacán desde el pasado 1 de mayo, además de rechazar que cuente con resguardo de corporaciones federales.

En un mensaje difundido en redes sociales, el exmandatario estatal sostuvo que decidió separarse del cargo para que las autoridades pudieran investigarlo "sin la protección del fuero constitucional".

Señaló que respondió "de manera puntual y veraz" a los cuestionamientos formulados por el Ministerio Público Federal durante su comparecencia ante la FGR.

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Rocha Moya también desmintió versiones sobre un presunto operativo de seguridad a su favor y afirmó que "no me protegen ni resguardan elementos de corporación federal alguna". En ese sentido, calificó como falsas las publicaciones del periodista Carlos Loret de Mola sobre ese tema.

Asimismo, rechazó las acusaciones que, dijo, provienen de una oficina del gobierno de Estados Unidos, al sostener que carecen de sustento fáctico y legal. Aseguró que durante las últimas semanas ha sido blanco de una campaña de calumnias e imputaciones sin fundamento.

El político sinaloense atribuyó los señalamientos a un ataque impulsado por sectores de la ultraderecha con el propósito, afirmó, de desacreditar al movimiento de la Cuarta Transformación y afectar la soberanía nacional.

La situación de Rocha Moya se enmarca en las investigaciones derivadas de la captura de Ismael "El Mayo" Zambada y Joaquín Guzmán López, ocurrida en julio de 2024, un caso que ha provocado tensiones entre México y Estados Unidos y ha colocado bajo escrutinio a diversas autoridades mexicanas.

En las últimas semanas, la Fiscalía General de la República ha mantenido abiertas las indagatorias relacionadas con esos hechos, mientras el exgobernador sostiene que está colaborando con las autoridades y niega cualquier vínculo con las acusaciones en su contra.

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Sinaloa Narcotráfico Ismael 'El Mayo' Zambada

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