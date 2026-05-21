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México

Trabajadoras filman videos virales en instalaciones de la SCJN; renuncian tras críticas

Los videos fueron filmados durante horas de trabajo, sin permiso de la Corte y desataron críticas en redes sociales.
jue 21 mayo 2026 05:10 PM
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La Corte señaló que las personas involucradas presentaron sus renuncias. (Fotos: Especiales)

Dos trabajadoras de la ponencia del ministro Irving Espinosa Betanzo renunciaron después de ser exhibidas utilizando las oficinas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para filmar videos de broma.

En los clips compartidos en la red TikTok, ambas trabajadoras llevaron a cabo una parodia sobre el ambiente laboral que viven.

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Antes de que se presentaran las renuncias, la Corte inició un proceso administrativo.

Los videos fueron filmados durante horas de trabajo y sin permiso de la Corte, por lo que desataron críticas en redes sociales.

La Corte informó que el procedimiento administrativo se inició por el uso indebido de espacios, tiempo laboral, mobiliario o recursos institucionales.

"Las personas presentaron su renuncia con efectos inmediatos y con carácter irrevocable", señaló.

"Ni el Alto Tribunal ni el ministro Irving Espinosa Betanzo, titular de la ponencia donde laboraban las personas que aparecen en el video, autorizaron que las instalaciones fueran utilizadas para actividades de comunicación ajenas a las funciones oficiales de la Suprema Corte'', agregó.

La Corte también dijo que ''la difusión de este contenido se realizó a título estrictamente personal y no representa, respalda ni constituye una actividad institucional de este Máximo Tribunal".

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Suprema Corte de Justicia de la Nación Tik Tok Videos virales

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