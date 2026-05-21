Trabajadoras filman videos virales en instalaciones de la SCJN; renuncian tras críticas

🔥📱 Renuncian a empleadas de la #SCJN por #TikToks en la Corte



👀 La Suprema Corte confirmó la renuncia inmediata de las trabajadoras que grabaron videos para TikTok dentro de instalaciones del tribunal, donde promocionaban botanas y usaban espacios oficiales para contenido… pic.twitter.com/RcM9Hbe18o — Daniel Camargo (@DanielCamargoMX) May 21, 2026

Antes de que se presentaran las renuncias, la Corte inició un proceso administrativo.

Los videos fueron filmados durante horas de trabajo y sin permiso de la Corte, por lo que desataron críticas en redes sociales.

La Corte informó que el procedimiento administrativo se inició por el uso indebido de espacios, tiempo laboral, mobiliario o recursos institucionales.

Tarjeta Informativa | Ante la difusión en redes sociales de un video grabado en las oficinas del Máximo Tribunal, la #SCJN informa👇 pic.twitter.com/vgGm8Kq53c — Suprema Corte (@SCJN) May 21, 2026

"Las personas presentaron su renuncia con efectos inmediatos y con carácter irrevocable", señaló.

"Ni el Alto Tribunal ni el ministro Irving Espinosa Betanzo, titular de la ponencia donde laboraban las personas que aparecen en el video, autorizaron que las instalaciones fueran utilizadas para actividades de comunicación ajenas a las funciones oficiales de la Suprema Corte'', agregó.

La Corte también dijo que ''la difusión de este contenido se realizó a título estrictamente personal y no representa, respalda ni constituye una actividad institucional de este Máximo Tribunal".