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México

México emite alerta de viajes ante posibles casos de ébola

El secretario de Salud, David Kersenobich, explicó las diferencias entre el virus del ébola y hantavirus, así como las acciones del personal ante posibles casos.
mar 19 mayo 2026 11:30 AM
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Un trabajador sanitario supervisa la llegada de visitantes al Laboratorio Rodolphe Mérieux del Instituto Nacional de Investigación Biomédica en Goma, en la República Democrática del Congo. (Foto: Jospin Mwisha/AFP)

El titular de la Secretaría de Salud (Ssa), David Kersenobich, informó que en México hay activas tres alertas epidemiológicas por los virus del ébola, hantavirus y por los efectos del golpe de calor, por lo que aseguró que el gobierno está lista para la detección de posibles casos, y la atención médica, al mismo tiempo que detalló cómo se contagian las enfermedades y medidas preventivas.

El funcionario federal recordó que debido a que la tasa de mortalidad del ébola es alta, la Ssa emitió una alerta de viaje por esta enfermedad para las personas que decidan viajar a la zona del Congo y países de África, así como las que llegan a territorio nacional que llegan de estos lugares.

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“Estamos alertas a lo que pueda suceder con el ébola, se emitió una alerta de viaje por ébola por la Dirección de Epidemiología; si viajan a países del Congo o Uganda, tendremos una vigilancia abierta de en caso de que presenten casos de sintomatología,y que incluyen vestimenta hospitalaria para estos casos”, dijo en la Mañanera del Pueblo.

Virus del ébola y hantavirus

El secretario de Salud explicó que el virus del ébola se transmite por exposición a murciélagos, por secreciones, sangre, vómito, diarrea, saliva, fluidos corporales, y no da manifestaciones de padecer la enfermedad, aunque algunos de éstos se confunden con gripe.

“Lo que produce es una alteración en el sistema hematológico, produce coagulación intravascular, se le conoce como fiebre hemorrágica en el que 40% de los pacientes con esta enfermedad, llegan a fallecer”.

En el caso del hantavirus, la enfermedad sí afecta el sistema respiratorio, y se adquiere tras una exposición con roedores, y recordó que hay una cepa que se transmite de persona a persona y que está presente en la zona de Los Andes y Chile.

“Es importante señalar que no hemos tenido ningún caso en México y que el sistema de vigilancia epidemiológico está activo”, expresó David Kershenobich.

El doctor recordó que tanto para el hantavirus como para el ébola no hay tratamiento; sin embargo, los médicos del país ya cuentan con guías tanto para poder reconocerlos como para saber cómo actuar.

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Alerta por virus del ébola

Es "inusual" debido a "una desafortunada conjunción de circunstancias", resume a AFP la inmunóloga francesa Aurélie Wiedemann, especialista del virus del Ébola en el Instituto Nacional de Salud e Investigación Médica (Inserm).

La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó el martes de "la amplitud y la rapidez" de esta epidemia que se propaga en el este de República Democrática del Congo y se sospecha que ya ha causado más de 130 muertes.

El ébola no es una novedad para este país, que ya ha sufrido 17 epidemias de esta enfermedad que mata a entre un tercio y la mitad de las personas infectadas. Pero, en esta ocasión, el país se enfrenta a una cepa poco común, conocida como Bundibugyo.

Esta no parece necesariamente más letal que la cepa más extendida, conocida como Zaire, pero al haberse identificado únicamente en dos epidemias anteriores, se sabe poco sobre ella.

La particularidad de esta cepa en primer lugar, no existe ningún tratamiento ni vacuna de eficacia probada contra la variante Bundibugyo.

La OMS se ha comprometido a estudiar si los tratamientos o vacunas contra el ébola podrían funcionar de todos modos.

"Pero vamos un poco a ciegas", advierte Wiedemann, quien señala que la cepa Bundibugyo solo es similar en un 65% a la Zaire, contra la que se desarrolló la vacuna principal.

Otro problema es que esta cepa eludió aparentemente durante varias semanas la mayoría de las pruebas de detección, calibradas para la cepa Zaire, lo que contribuyó a una detección tardía cuando la epidemia ya estaba en pleno apogeo.

A esto se suman otras dificultades relacionadas con la situación en RDC: varias zonas de guerra y muchas regiones muy rurales, de difícil acceso.

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A falta de tratamiento de eficacia probada, el reto sobre el terreno es detectar rápidamente los casos para tratar síntomas como la fiebre y aislar a los pacientes para evitar la propagación.

"Otro pilar es el rastreo de casos contacto, lo cual no es fácil", explica a AFP Mamadou Kaba Barry, responsable in situ de la respuesta de la ONG Alima, quien también destaca los retos que plantean ciertos ritos que pueden facilitar el contagio.

"Nos despedimos del difunto, le damos un último baño, le besamos... Son costumbres culturales arraigadas desde hace milenios, pero suponen una dificultad", agrega.

Por otra parte, las ONG también se enfrentan a una reducción generalizada de la ayuda internacional, en particular por parte de Estados Unidos, que, bajo el segundo mandato de Donald Trump, desmanteló su agencia de ayuda al desarrollo (USAID).

"La disminución de la ayuda ha tenido un impacto sobre la respuesta", admite Barry. "Desbloquear fondos lo antes posible podría marcar una gran diferencia ya desde hoy".

¿Hay un riesgo de pandemia?

La mayoría de los expertos no lo creen, a pesar de que la epidemia ya se está extendiendo en otros países como Uganda. La propia OMS ha clasificado la epidemia como una emergencia "de importancia internacional", pero no "pandémica".

Una epidemia masiva de ébola, en África Occidental a mediados de la década de 2010, no se extendió fuera del continente, donde causó cerca de 30.000 muertes.

Con información de AFP

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