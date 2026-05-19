“Estamos alertas a lo que pueda suceder con el ébola, se emitió una alerta de viaje por ébola por la Dirección de Epidemiología; si viajan a países del Congo o Uganda, tendremos una vigilancia abierta de en caso de que presenten casos de sintomatología,y que incluyen vestimenta hospitalaria para estos casos”, dijo en la Mañanera del Pueblo.

Virus del ébola y hantavirus

El secretario de Salud explicó que el virus del ébola se transmite por exposición a murciélagos, por secreciones, sangre, vómito, diarrea, saliva, fluidos corporales, y no da manifestaciones de padecer la enfermedad, aunque algunos de éstos se confunden con gripe.

“Lo que produce es una alteración en el sistema hematológico, produce coagulación intravascular, se le conoce como fiebre hemorrágica en el que 40% de los pacientes con esta enfermedad, llegan a fallecer”.

En el caso del hantavirus, la enfermedad sí afecta el sistema respiratorio, y se adquiere tras una exposición con roedores, y recordó que hay una cepa que se transmite de persona a persona y que está presente en la zona de Los Andes y Chile.

“Es importante señalar que no hemos tenido ningún caso en México y que el sistema de vigilancia epidemiológico está activo”, expresó David Kershenobich.

El doctor recordó que tanto para el hantavirus como para el ébola no hay tratamiento; sin embargo, los médicos del país ya cuentan con guías tanto para poder reconocerlos como para saber cómo actuar.