Leonel Godoy comparece ante la Fiscalía de Michoacán por caso Carlos Manzo

En un comunicado difundido tras su declaración, Godoy Rangel afirmó que espera que la investigación sea cerrada, al sostener que la denuncia en su contra carece de fundamentos.

“Espero que ya concluya esta carpeta, derivada de una denuncia que fue totalmente infundada y, además, selectiva”, declaró el legislador luego de acudir a las instalaciones de la FGE en Morelia.

El exmandatario arribó a la fiscalía al mediodía acompañado por diputados federales y locales, así como por liderazgos políticos y simpatizantes.

Al concluir su comparecencia, insistió en que el expediente ha sido utilizado con fines políticos y señaló directamente a la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, y al subsecretario de Gobierno, Juan Manzo, de promover un “ensañamiento” en su contra.

“Espero que con esto se dé por concluida esta carpeta infundada y propiciada por Grecia Quiroz y Juan Manzo. Es selectiva: en vida, Carlos Manzo lanzó señalamientos también contra el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, y a él no se le citó”, expresó.

Respecto a su testimonio, Godoy Rangel aseguró que difícilmente aportará datos sustanciales a la investigación, debido a que no se encontraba en Uruapan el día del crimen.

También recordó que, aunque Carlos Manzo era un adversario político, en el último encuentro entre ambos —realizado en abril del año pasado— acordaron conducir sus diferencias “estrictamente por la vía democrática”.

En su posicionamiento, el diputado federal criticó al llamado Movimiento del Sombrero, al que acusó de lucrar políticamente con el asesinato.

“El uso faccioso del homicidio adopta una postura carroñera que lucra con la tragedia y que en nada abona a resolver los retos de seguridad que enfrentan México, Michoacán y Uruapan”, sostuvo.