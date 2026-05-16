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Leonel Godoy comparece ante la Fiscalía de Michoacán por caso Carlos Manzo

En un comunicado difundido tras rendir su declaración, Godoy Rangel afirmó que espera que la investigación sea cerrada, al sostener que la denuncia en su contra carece de fundamentos.
sáb 16 mayo 2026 08:56 PM
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Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, denunció ante la Fiscalía de Michoacán al exgobernador Leonel Godoy por su presunta vinculación con el homicidio de Carlos Manzo. (Foto: Facebook/ Leonel Godoy)

El exgobernador de Michoacán y actual diputado federal, Leonel Godoy Rangel, compareció este sábado ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán en calidad de testigo por el homicidio del expresidente municipal de Uruapán, Carlos Manzo.

Godoy Rangel calificó la investigación como una “carpeta infundada y selectiva” y acusó un uso político-electoral del caso.

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En un comunicado difundido tras su declaración, Godoy Rangel afirmó que espera que la investigación sea cerrada, al sostener que la denuncia en su contra carece de fundamentos.

“Espero que ya concluya esta carpeta, derivada de una denuncia que fue totalmente infundada y, además, selectiva”, declaró el legislador luego de acudir a las instalaciones de la FGE en Morelia.

El exmandatario arribó a la fiscalía al mediodía acompañado por diputados federales y locales, así como por liderazgos políticos y simpatizantes.

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Al concluir su comparecencia, insistió en que el expediente ha sido utilizado con fines políticos y señaló directamente a la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, y al subsecretario de Gobierno, Juan Manzo, de promover un “ensañamiento” en su contra.

“Espero que con esto se dé por concluida esta carpeta infundada y propiciada por Grecia Quiroz y Juan Manzo. Es selectiva: en vida, Carlos Manzo lanzó señalamientos también contra el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, y a él no se le citó”, expresó.

Respecto a su testimonio, Godoy Rangel aseguró que difícilmente aportará datos sustanciales a la investigación, debido a que no se encontraba en Uruapan el día del crimen.

También recordó que, aunque Carlos Manzo era un adversario político, en el último encuentro entre ambos —realizado en abril del año pasado— acordaron conducir sus diferencias “estrictamente por la vía democrática”.

En su posicionamiento, el diputado federal criticó al llamado Movimiento del Sombrero, al que acusó de lucrar políticamente con el asesinato.

“El uso faccioso del homicidio adopta una postura carroñera que lucra con la tragedia y que en nada abona a resolver los retos de seguridad que enfrentan México, Michoacán y Uruapan”, sostuvo.

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Asimismo, cuestionó la negativa de Grecia Quiroz , viuda de Manzo, a entregar el teléfono celular de su esposo a las autoridades, al considerar que ello demuestra que “no buscan justicia, sino rédito político”.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha informado sobre nuevos avances en la investigación ni sobre posibles nuevas comparecencias relacionadas con el caso.

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Manzo fue asesinado hace seis meses, el 1 de noviembre de 2025. En febrero de 2026, su viuda y alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, denunció ante la Fiscalía de Michoacán al exgobernador Leonel Godoy, al senador Raúl Morón Orozco y al exalcalde Ignacio Campos, por su presunta vinculación con el homicidio de Carlos Manzo.

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La alcaldesa pidió entonces que las autoridades no se limitaran a investigar a los autores materiales del asesinato de su esposo, sino que buscaron a los autores intelectuales.

Quiroz acusó que para Godoy, Morón y Campos, Manzo representaba una amenaza por su supuesto crecimiento en encuestas rumbo a la elección de la Gubernatura en Michoacán en 2027.

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Michoacán Violencia Homicidio

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