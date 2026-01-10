Liberan a secretaria particular de Grecia Quiroz, presuntamente detenida por homicidio de Manzo

Harfuch destacó que las acciones derivaron del homicidio del alcalde de Uruapan, ocurrido en noviembre de 2025, y subrayó que las detenciones y la información recabada hasta el momento proporcionan elementos clave para continuar con las investigaciones y lograr nuevas capturas dentro del marco del plan especial implementado en Michoacán.
En 2025, en Morelia, fue detenido Jorge Armando "N", "El Licenciado", quien fue identificado como uno de los autores intelectuales del homicidio de Manzo y líder del grupo criminal. También se arrestó a Ricardo "N", un taxista que transportó a los miembros del grupo tras el atentado.
Además, el 23 de noviembre de 2025, en Uruapan, fue detenido Jaziel Antonio "N", "El Pelón", por los delitos de cohecho y en contra de la salud. "El Pelón" fue identificado como reclutador de personas en centros de adicciones, a quienes incorporaba como sicarios y distribuidores de droga.
Más tarde, el 9 de diciembre, fue aprehendido Gerardo "N", quien también colaboraba con el grupo criminal. Posteriormente, el 24 de diciembre, se llevó a cabo un operativo conjunto con la Fiscalía General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y autoridades estatales, resultando en la detención de Alejandro Baruc "N", el "K" o el "Z".
Este sujeto, identificado como líder de una célula criminal en Parácuaro, era responsable de una serie de delitos, incluyendo homicidios, extorsión y narcotráfico. Además, Baruc "N" presuntamente albergó a uno de los implicados en el homicidio y mantenía comunicación con otros miembros de la organización.
Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, fue asesinado la noche del 1 de noviembre. El presidente municipal, de 40 años, fue baleado en el centro de esa ciudad durante un evento por el Día de Muertos.
Era reconocido por una polémica postura sobre la seguridad, basada en atacar a cualquier presunto delincuente, lo que le valió críticas y reconocimientos y también puso su vida en riesgo.
Hasta la fecha, suman una decena de personas detenidas, entre ellas presuntos integrantes de un grupo de mensajería por el que se habría coordinado el ataque, así como escoltas y operadores de la red.