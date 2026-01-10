Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Estados

Liberan a secretaria particular de Grecia Quiroz, presuntamente detenida por homicidio de Manzo

"Gracias a todos los amigos por sus buenos deseos y a Dios por permitirme estar con mi familia", publicó Yesenia Méndez Rodríguez luego de que se diera a conocer su detención.
sáb 10 enero 2026 12:30 PM
yesenia mendez carlos manzo
Yesenia Méndez Rodríguez, secretaria particular de la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz García, fue liberada este viernes luego de rendir su declaración ante el Ministerio Público, tras haber sido detenida por su presunta relación con el homicidio de Carlos Manzo, (Foto: Facebook/ Yesenia Méndez)

Yesenia Méndez Rodríguez, secretaria particular de la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz García, detenida este viernes por su presunta relación con el homicidio de Carlos Manzo, fue puesta en libertad luego de rendir su declaración ante el Ministerio Público local, al no acreditarse elementos suficientes para mantenerla bajo custodia.

Luego de que se dio a conocer su detención, la madrugada de este sábado, Méndez Rodríguez publicó un mensaje en Facebook en el que expresó: "Gracias a todos los amigos por sus buenos deseos y a Dios por permitirme estar con mi familia".

Publicidad
yesenia.jpg
En la madrugada de este sábado, la funcionaria local publicó un mensaje en redes sociales. (Foto: Captura de pantalla/ Yesenia Mendez Rodriguez )

A pesar de que el nombre de la funcionaria apareció formalmente en el Registro Nacional de Detenciones (RND) con hora y lugar de captura, ejecutada por agentes de la Unidad de la de Investigación y Persecución al Narcomenudeo, de la Fiscalía General de la República (FGR), este sábado se dio a conocer que la funcionaria presuntamente no contaba con una orden de aprehensión en su contra.

La versión actual apunta a que Méndez Rodríguez fue "requerida" por la Fiscalía General del Estado de Michoacán únicamente para aportar testimonios sobre el homicidio de Carlos Manzo, ocurrido en noviembre pasado.

Sin embargo, las autoridades no han aclarado públicamente bajo qué calidad jurídica fue retenida, lo que ha generando confusión sobre su estatus legal.

De acuerdo con el RND, Méndez Rodríguez fue detenida el jueves 8 de enero, en las inmediaciones de la Casa de Cultura, la cual era utilizada por Carlos Manzo para trabajar.

Lee más:

manzo
México

Autoridades desarticulan célula criminal ligada al crimen de Carlos Manzo

Esta misma semana, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que fue desarticulada una célula criminal vinculada al homicidio de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan, como resultado de un plan especial implementado en Michoacán.

El secretario detalló que el operativo, que involucró trabajos de inteligencia, análisis técnico, labores de campo y la ejecución de mandamientos judiciales, se realizó en estrecha colaboración con autoridades federales y estatales.

En relación con el caso, Harfuch detalló que el autor material del crimen, Víctor Manuel "N", llegó al lugar del homicidio junto con Ramiro "N" y Fernando Josué "N". Además, se identificó que los miembros de la célula criminal utilizaban un grupo de mensajería para mantenerse al tanto de la movilidad del alcalde y coordinar el ataque.

Publicidad

Harfuch destacó que las acciones derivaron del homicidio del alcalde de Uruapan, ocurrido en noviembre de 2025, y subrayó que las detenciones y la información recabada hasta el momento proporcionan elementos clave para continuar con las investigaciones y lograr nuevas capturas dentro del marco del plan especial implementado en Michoacán.

En 2025, en Morelia, fue detenido Jorge Armando "N", "El Licenciado", quien fue identificado como uno de los autores intelectuales del homicidio de Manzo y líder del grupo criminal. También se arrestó a Ricardo "N", un taxista que transportó a los miembros del grupo tras el atentado.

Además, el 23 de noviembre de 2025, en Uruapan, fue detenido Jaziel Antonio "N", "El Pelón", por los delitos de cohecho y en contra de la salud. "El Pelón" fue identificado como reclutador de personas en centros de adicciones, a quienes incorporaba como sicarios y distribuidores de droga.

Te puede interesar:

Marcha Uruapan
Estados

Autoridades detienen a secretaria particular de Grecia Quiroz por homicidio de Manzo

Más tarde, el 9 de diciembre, fue aprehendido Gerardo "N", quien también colaboraba con el grupo criminal. Posteriormente, el 24 de diciembre, se llevó a cabo un operativo conjunto con la Fiscalía General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y autoridades estatales, resultando en la detención de Alejandro Baruc "N", el "K" o el "Z".

Este sujeto, identificado como líder de una célula criminal en Parácuaro, era responsable de una serie de delitos, incluyendo homicidios, extorsión y narcotráfico. Además, Baruc "N" presuntamente albergó a uno de los implicados en el homicidio y mantenía comunicación con otros miembros de la organización.

Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, fue asesinado la noche del 1 de noviembre. El presidente municipal, de 40 años, fue baleado en el centro de esa ciudad durante un evento por el Día de Muertos.

Era reconocido por una polémica postura sobre la seguridad, basada en atacar a cualquier presunto delincuente, lo que le valió críticas y reconocimientos y también puso su vida en riesgo.

Hasta la fecha, suman una decena de personas detenidas, entre ellas presuntos integrantes de un grupo de mensajería por el que se habría coordinado el ataque, así como escoltas y operadores de la red.

Publicidad

Tags

Michoacán Crimen, ley y justicia Homicidio

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad