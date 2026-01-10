Liberan a secretaria particular de Grecia Quiroz, presuntamente detenida por homicidio de Manzo

En la madrugada de este sábado, la funcionaria local publicó un mensaje en redes sociales. Yesenia Mendez Rodriguez ) (Foto: Captura de pantalla/

A pesar de que el nombre de la funcionaria apareció formalmente en el Registro Nacional de Detenciones (RND) con hora y lugar de captura, ejecutada por agentes de la Unidad de la de Investigación y Persecución al Narcomenudeo, de la Fiscalía General de la República (FGR), este sábado se dio a conocer que la funcionaria presuntamente no contaba con una orden de aprehensión en su contra.

La versión actual apunta a que Méndez Rodríguez fue "requerida" por la Fiscalía General del Estado de Michoacán únicamente para aportar testimonios sobre el homicidio de Carlos Manzo, ocurrido en noviembre pasado.

Sin embargo, las autoridades no han aclarado públicamente bajo qué calidad jurídica fue retenida, lo que ha generando confusión sobre su estatus legal.

De acuerdo con el RND, Méndez Rodríguez fue detenida el jueves 8 de enero, en las inmediaciones de la Casa de Cultura, la cual era utilizada por Carlos Manzo para trabajar.

Esta misma semana, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que fue desarticulada una célula criminal vinculada al homicidio de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan, como resultado de un plan especial implementado en Michoacán.

El secretario detalló que el operativo, que involucró trabajos de inteligencia, análisis técnico, labores de campo y la ejecución de mandamientos judiciales, se realizó en estrecha colaboración con autoridades federales y estatales.

En relación con el caso, Harfuch detalló que el autor material del crimen, Víctor Manuel "N", llegó al lugar del homicidio junto con Ramiro "N" y Fernando Josué "N". Además, se identificó que los miembros de la célula criminal utilizaban un grupo de mensajería para mantenerse al tanto de la movilidad del alcalde y coordinar el ataque.