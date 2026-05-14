Como parte de la Evaluación Mutua, realizada durante tres semanas de marzo, la delegación del organismo internacional analizó el funcionamiento del sistema mexicano para prevenir y combatir el lavado de dinero y el financiamiento de actividades ilícitas. En ese proceso, sostuvo reuniones con autoridades, legisladores, empresas y litigantes, donde se reiteraron las tensiones entre el reforzamiento del marco legal y las limitaciones prácticas para su implementación efectiva.

José Zapata, coordinador de la Comisión sobre Lavado de Dinero de la Barra Mexicana Colegio de Abogados (BMA), planteó ante la delegación del GAFI que las empresas enfrentan falta de recursos suficientes para cumplir las leyes y medidas antilavado.

“Las empresas enfrentan el reto de que no tienen recursos ni acceso a medidas para poder cumplir. (...) Todavía nos faltan reglas más claras y una forma de que sea más accesible cumplirlas”, planteó el especialista.

Las medianas empresas, sujetas obligadas de las nuevas leyes antilavado, resultan las más afectadas por la cantidad de requisitos que deben cumplir, sin apoyo financiero ni personal capacitado.

“Las empresas grandes o las instituciones bancarias cuentan con recursos para poder dar cumplimiento a esas obligaciones”, dijo ante la GAFI.

Las empresas están obligadas a cumplir la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), cuyas reformas entraron en vigor en julio de 2025.

La legislación exige a las empresas verificar la identidad de sus clientes, sobre todo cuando realizan transacciones que superan los montos establecidos por la ley; también obliga a reportar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) las operaciones consideradas vulnerables, resguardar información y capacitar al personal encargado de realizar esa identificación de clientes.

Sin embargo, esas obligaciones requieren inversiones que no todas las empresas pueden asumir. Esa situación las coloca en condición vulnerable, pues pueden enfrentar señalamientos de incumplimiento y sanciones.

Ahora “las empresas deben tener mayor cuidado en la verificación del origen de los recursos, pues las autoridades emitirán sanciones administrativas y penales”, alerta Ulises Moreno, de la firma de abogados Pérez Correa González (PCG), al recordar que se endurecerán más las sanciones aplicables al sector privado.

De acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) , “una de cada tres sanciones impuestas por la institución está relacionada con fallas en los controles de prevención de lavado de dinero o con la detección de conductas ilícitas”.

Eso es resultado de que México se alineó con los estándares internacionales promovidos por el GAFI, pero también de “presiones geopolíticas, particularmente de Estados Unidos, que impulsan un mayor control sobre las operaciones financieras”.