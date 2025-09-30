Piloto de "Los Chapitos" es detenido en Badiraguato, Sinaloa

Vargas Báez es piloto aviador al servicio de "Los Chapitos" y se encuentra en la misma causa penal de los 12 objetivos de alto nivel del “Cártel del Pacífico”, junto con Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”, Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Julio Cesar Chávez Jr, entre otros.

"Derivado del reforzamiento permanente en el estado de Sinaloa para detener a generadores de violencia, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República y Guardia Nacional cumplimentaron una orden de aprehensión contra Juan Pablo “N”, por el delito de delincuencia organizada en materia de tráfico de armas", confirmó el gabinete de seguridad.

En un operativo realizado en Badiraguato, Sinaloa, elementos de @Defensamx1 @FGRMexico y @SSPCMexico detuvieron a Juan Pablo “N”, alias “Chuki”, identificado como piloto aviador del Cártel de Sinaloa, quien cuenta con una orden de aprehensión por delincuencia organizada en… pic.twitter.com/k5YSvE6OXE — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 30, 2025

En un comunicado, el gabinete informó que, con el objetivo de reducir los índices delictivos en el estado, agentes federales realizaron investigaciones para dar con el paradero del piloto aviador.

Localizaron diferentes domicilios y vehículos que utilizaba y, al realizar recorridos de vigilancia en la localidad de Surutato, municipio de Badiraguato, identificaron a Vargas Báez, a quien le marcaron el alto, corroboraron su identidad y cumplimentaron la orden de aprehensión en su contra.

"Al detenido le informaron sus derechos de ley y fue puesto a disposición de la autoridad que lo requiere, quien determinará su situación legal. Con estas acciones, las instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada para recuperar la paz y tranquilidad de la ciudadanía en el estado de Sinaloa", agregó.