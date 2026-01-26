Vicealmirante señalado por huachicol fiscal pide a Sheinbaum que revise el caso

"Señora presidenta, en la información contenida en los tomos de la carpeta de investigación 568/2025, viene información en la que se me quiere fabricar como culpable, iniciándóseme una investigación por un video de YouTube que no existe, y de allí forzando una serie de datos y técnicas de investigación llenas de imprecisiones'', dijo Farias en la carta.

Según él, dichas irregularidades ''les ha servido para mantenerme privado de la libertad, un intento por parte de la Secretaría de Marina de terminar con mi carrera profesional (al darme de bajas, sin terminar el proceso legal) y lo más importante, una afectación a mi familia, que quedará una huella para toda la vida en mi esposa y menores hijos, al quererme culpar de algo que yo no hice ni tuve participación alguna".

"Le pido de la manera más atenta la revisión de este caso, con la única finalidad de qué se me haga justicia y no se fabriquen culpables, ya que mantenerme en una celda, en medio de un proceso viciado y, en ocasiones hasta perverso, parecería más un ánimo de venganza que de justicia, quedo de usted, solicitándole una vez más su valiosa intervención y dejando los datos de mi representante legal... para cualquier ampliación de lo que le expreso y pidiéndole una vez más su valiosa intervención para que se haga justicia", añadió.

Farías es sobrino de Rafael Ojeda, secretario de Marina durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

El vicealmirante aseguró que su caso tomó ya tintes políticos y autoridades intentan culparlo de cosas que no hizo.

"Recurro usted, porque este caso ha sido llevado a cabo con un efecto corruptor, y ha sido politizado de una manera tal que me ha sido imposible llevar a cabo una defensa adecuada, ya que diversas instancias judiciales, la propia Fiscalía, así como la Secretaría de Marina, me tratan como culpable y muestra es que la propia Secretaría de Marina me dio de baja de la institución del 18 de diciembre de 2025, de una manera ilegal, situación ante lo cual ya estableció el recurso legal para salvaguardar mis derechos y mis prestaciones sociales", dijo en la carta.