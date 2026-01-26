Publicidad

México

Vicealmirante señalado por huachicol fiscal pide a Sheinbaum que revise el caso

El vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna asegura que autoridades mexicanas lo acusan de delitos que no cometió.
lun 26 enero 2026 03:35 PM
Quién es Manuel Farías Laguna, el vicealmirante detenido por huachicol fiscal
Manuel Farías Laguna tenía señalamientos en su contra desde el sexenio pasado. (Foto: Secretaría de Marina)

Por su medio de una carta, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna solicitó a la presidenta Claudia Sheinbaum que intervenga en la investigación sobre la red de huachicol fiscal que era encabezada por elementos de la Secretaría de Marina (Semar).

En la misiva, Farías Laguna aseguró que el caso en su contra es fabricado y que está motivado por la venganza.

El vicealmirante se encuentra recluido en el penal del Altiplano, en el Estado de México. Se le señala como una de las cabezas de la red que robó miles de millones de pesos por medio del tráfico de hidrocarburos.

"Señora presidenta, en la información contenida en los tomos de la carpeta de investigación 568/2025, viene información en la que se me quiere fabricar como culpable, iniciándóseme una investigación por un video de YouTube que no existe, y de allí forzando una serie de datos y técnicas de investigación llenas de imprecisiones'', dijo Farias en la carta.

Según él, dichas irregularidades ''les ha servido para mantenerme privado de la libertad, un intento por parte de la Secretaría de Marina de terminar con mi carrera profesional (al darme de bajas, sin terminar el proceso legal) y lo más importante, una afectación a mi familia, que quedará una huella para toda la vida en mi esposa y menores hijos, al quererme culpar de algo que yo no hice ni tuve participación alguna".

"Le pido de la manera más atenta la revisión de este caso, con la única finalidad de qué se me haga justicia y no se fabriquen culpables, ya que mantenerme en una celda, en medio de un proceso viciado y, en ocasiones hasta perverso, parecería más un ánimo de venganza que de justicia, quedo de usted, solicitándole una vez más su valiosa intervención y dejando los datos de mi representante legal... para cualquier ampliación de lo que le expreso y pidiéndole una vez más su valiosa intervención para que se haga justicia", añadió.

Farías es sobrino de Rafael Ojeda, secretario de Marina durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

El vicealmirante aseguró que su caso tomó ya tintes políticos y autoridades intentan culparlo de cosas que no hizo.

"Recurro usted, porque este caso ha sido llevado a cabo con un efecto corruptor, y ha sido politizado de una manera tal que me ha sido imposible llevar a cabo una defensa adecuada, ya que diversas instancias judiciales, la propia Fiscalía, así como la Secretaría de Marina, me tratan como culpable y muestra es que la propia Secretaría de Marina me dio de baja de la institución del 18 de diciembre de 2025, de una manera ilegal, situación ante lo cual ya estableció el recurso legal para salvaguardar mis derechos y mis prestaciones sociales", dijo en la carta.

La semana pasada, el secretario de Marina (Semar), Raymundo Pedro Morales Ángeles, informó que, en relación con el caso de huachicol fiscal, cuatro miembros de la institución fueron dados de baja y se encuentran detenidos.

“De acuerdo con nuestra legislación, cuando una persona no puede cumplir con sus obligaciones, tiene que ser dado de baja. Ya se dieron de baja, están ellos en su proceso legal”, explicó.

En septiembre de 2025, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó sobre la detención de 14 personas que estaban involucradas en un caso de huachicol fiscal, entre ellos el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna.

Los hermanos Farías se mantuvieron activos en la institución a pesar de contar con órdenes de aprehensión, sin embargo, ya fueron dados de baja. Los exintegrantes de la Marina son señalados de participar en un esquema de tráfico de hidrocarburos que procedían de Estados Unidos.

El secretario de Marina detalló que los marinos tenían un plazo de 15 días para presentar sus procesos de revisión en relación con su baja, y que, en el caso de algunos de ellos, ya transcurrió ese tiempo.

“Tienen 15 días para poner sus recursos de revisión, Algunos ya se cumplieron, se dieron los fallos y estamos esperando que las autoridades determinen”, comentó.

El caso de huachicol fiscal fue uno de los golpes más fuertes que ha recibido la Marina, una institución que por años fue considerada como "incorruptible".

En el discurso del desfile del 16 de septiembre, el titular de la Marina reconoció que fue duro aceptar que dentro de la institución hubo actos reprobables, no obstante, afirmó que decidieron ponerlos ante la ley para evitar que se enquistaran en su estructura.

Una jueza de control ordenó la entrega del expediente en el que se encuentran los detalles del caso contra de Manuel Roberto Farías Laguna, vicealmirante de la Secretaría de Marina (Semar),

Farías Laguna, sobrino del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Luján, fue detenido junto a otras 13 personas en el marco de una investigación relacionada con una presunta red de tráfico de combustible en diversas aduanas marítimas del país.

El expediente se refiere a un importante decomiso realizado en marzo pasado, cuando un buque arribó al puerto de Tampico, Tamaulipas, con una carga de 10 millones de litros de diésel de contrabando.

El secretario de Marina señaló que tanto Manuel Roberto Farías Laguna como su hermano ya fueron dados de baja de la institución. Además, la defensa de los hermanos Farías Laguna cuestiona la falta de investigaciones por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) hacia el exsecretario de Marina.

